Jerez acapara el 33% de las intervenciones arqueológicas de la provincia

¿Qué conoce de la arqueología que hay en su entorno? ¿Qué opinión tiene de ella? ¿Qué le gustaría saber? Preguntas y respuestas que se darán cita en el Museo Arqueológico de Jerez los días 2 y 3 de noviembre, con el III Encuentro con el Patrimonio Arqueológico.

María del Carmen Reimóndez es arqueóloga, especialista en gestión del patrimonio y miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz (ASPHA), entidad organizadora del encuentro, en el que colabora el Ayuntamiento. Cuenta que hace tres años que se celebra esta actividad “porque el objetivo es dar a conocer a la sociedad todo lo que se está haciendo en arqueología en la ciudad. Somos una asociación de profesionales que nos dedicamos tanto a defender los derechos laborales de los arqueólogos, como a la difusión de los resultados que estamos obteniendo”. “En esta edición -añade- se ha reorientado el formato de contenidos con una parte dedicada a la investigación y otra a la relación que la arqueología puede tener con la sociedad. Queríamos dar visibilidad también a otras profesiones, lanzar puentes para mejorar la visión de la arqueología. Así que reducimos la investigación a dos exposiciones importantes y tras una criba de las intervenciones arqueológicas en el año, nos parecieron importante dos temas fundamentales: Tartessos y su relación con Mesas de Asta y el descubrimiento estrella en Tarifa de una segunda necrópolis megalítica de 4.000 años en Trafalgar”. De esta forma, este año se ofrecerá primero una conferencia y en la segunda parte el debate con otras profesiones.

Programa del encuentro

Las jornadas se abrirán este miércoles, 2 de noviembre, a las 17,30 horas, con su presentación; continuarán a las 18 horas con la ponencia ‘Tartessos en la investigación reciente’, a cargo de María Belén Deamos, de la Universidad de Sevilla, una profesora experta en esta materia “que nos toca muy de cerca por nuestro yacimiento de Mesas de Asta”, explica Reimóndez. Posteriormente, habrá un debate titulado ‘Arqueología y Medios de Comunicación’ en el que los periodistas Jesús Cañas, Francisco Sánchez Múgica y Arantxa Cala y el arqueólogo Diego Bejarano abordarán temas como qué le interesa a la sociedad conocer de la Arqueología y cómo les llega. Moderará el arqueólogo Luis Cobos.

Al día siguiente, 3 de noviembre, a las 18 horas, está prevista la conferencia ‘Una morada eterna. La necrópolis megalítica de Trafalgar’, que pronunciarán Jesús Cantillo y Eduardo Vijande, de la Universidad de Cádiz. A continuación se celebrará un debate bajo el título ‘La Arqueología y el Patrimonio como recurso didáctico. Cuando las ruinas nos desvelan la historia’. En este coloquio participarán los arqueólogos y profesores Isabel Cáceres, Pepa Lozano Ramírez, Pepa Lozano Sánchez y Agustín García Lázaro, que analizarán cómo influye la arqueología en la educación, cómo se trata y qué posibilidades da para formar a la futuras generaciones. Moderará el arqueólogo Daniel Jiménez.

“Nuestra finalidad es que haya debate, que se expongan ideas, tratar de mejorar la situación, la problemática que suscita y el potencial que tiene la arqueología en esos aspectos, tanto en la educación de la sociedad como en los medios de comunicación y de su visión en el mundo que no es técnico”, explica Reimóndez.

Poderío arqueológico

Carmen Reimóndez recuerda que la provincia de Cádiz es muy rica en patrimonio arqueológico, y “en Jerez se realiza el 33% de las intervenciones arqueológicas de la provincia. Lo que significa que tenemos un volumen de trabajo con el que no cuentan otros municipios. Por eso planteamos hacer las jornadas aquí, pero no descartamos otras fórmulas como la itinerancia, siempre según los resultados que vayamos obteniendo. Pero lo que queremos es que el público se acerque, ya que estos encuentros están abiertos a todos, no son técnicas, se tenga o no conocimientos. Queremos contar lo que hacemos”.