Jerez gana un millar de afiliados en septiembre y mantiene la tendencia al alza del empleo

Nada hacía presagiar que septiembre sería un buen mes para el empleo en Jerez. La subida del paro y la estrepitosa caída de la contratación, aunque con los contratos indefinidos disparados por encima del 500%, no han tenido, sin embargo, reflejo en esta ocasión en las estadísticas de la afiliación a la Seguridad Social, que salda septiembre con 64.427 trabajadores con alta tras un aumento cercano al millar, en concreto 968 y el 1,5% más que los registrados en agosto.

Los principales datos del empleo en Jerez de septiembre, y no es la primera vez que ocurre, entran en clara contradicción, básicamente porque las estadísticas del paro, los contratos y los afiliados se corresponden con la foto fija del último día del mes -en los municipios que no son capitales de provincia no se facilita la media mensual que facilitaría una aproximación más certera a la situación real-.

Pero son los únicos datos disponible para analizar la evolución de unas y otras variables, entre ellas la de los cotizantes, que en el último año arroja un aumento de más de 3.000 afiliados (3.023 y el 4,9% más), diferencia que se modera a 2.316 afiliados (+3.7%) en la comparativa con septiembre de 2019, el último mes de septiembre antes de la pandemia.

El dato de septiembre es, tras los 65.342 afiliados alcanzados en abril, el segundo mejor del año en curso, en el que se alternan las subidas (enero, que consta como el peor mes con 62.179 afiliados, febrero, abril, julio y septiembre) y bajadas (marzo, mayo, junio y agosto), aunque con la tendencia al alza intacta, ya que en lo que va de año hay 2.659 afiliados más, que en su caso se traduce en un incremento relativo del 4,3%.

Malos tiempos para el trabajo en el campo

El Régimen General, con 50.637 afiliados y cerca del 80% del total, concentra la subida de septiembre, mes en el que gana 899 cotizantes respecto a agosto, si bien se mantiene a unos 1.600 de distancia del registro de abril, su máximo anual con 51.398. En el último año, el régimen de la Seguridad Social que aglutina a la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena de Jerez suma cerca de tres mil afiliados.

El Régimen Especial Agrario (REASS), el segundo en importancia en el municipio jerezano entre los datos de afiliación en poder de la Tesorería General de la Seguridad Social, no atraviesa por un buen momento, situación que tiene reflejo en el ligero descenso de dos cotizantes del último mes, caída que en el último año se eleva hasta el centenar. El régimen de los trabajadores vinculados al campo cuenta con 2.105 afiliados en su haber, el mínimo del año y de la serie histórica iniciada en 2006.

Los autónomos, por contra, recuperan el terreno perdido tras dos meses de caída con una subida en septiembre de 61 afiliados y 10.745 en su total, tan sólo a siete cotizantes, por tanto, de su récord histórico de 10.852 establecido en abril.

Los empleados del hogar también tienen su régimen propio, en el que figuran al cierre de septiembre 827 afiliados, once más que en agosto y tres más que el año pasado por las mismas fechas. A modo de anécdota, cabe reseñar que en Jerez hay otros 13 afiliados al régimen del carbón, uno menos que en agosto.

El municipio cierra, por tanto, un buen mes desde la perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social, que se aproxima a los 64.500 trabajadores, el mejor dato de septiembre desde 2008, cuando se registraron 65.265 afiliados. Por entonces en el Régimen General había más de 51.700 (unos 1.100 por encima del dato actual); el agrario se acercaba a los 3.500 (1.300 por encima de septiembre de este año); los empleados de hogar superaban el medio millar (250 menos que ahora); y los autónomos no llegaban rondaban los 9.500 (unos 1.300 menos que las cifras récord en las que se mueve en la actualidad). Un año antes, en 2017, se rebasaron los 70.000 afiliados por estas fechas, escalón que se antoja un poco lejano aún, aunque nunca se sabe.