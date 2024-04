El Plan Estratégico de Turismo de Jerez 2025-2027 está siendo redactado en estas fechas con la participación de diferentes estamentos, representantes e instituciones locales.

Según lo recogido por los medios, los miembros de la Mesa del Turismo respondieron a una encuesta diseñada para conocer su opinión acerca de la situación actual de los recursos y atractivos del destino o las apuestas de futuro que la ciudad debe priorizar, entre otras cuestiones.

El resultado de la misma confirma que todo lo relacionado con la cultura enológica de Jerez y sus bodegas constituye "el recurso identitario más importante para el turismo, el atractivo actualmente más desarrollado y el producto por el que, prioritariamente, Jerez debería apostar".

El enoturismo sería también, según esta encuesta, "el elemento que constituye la mayor fortaleza del turismo de la ciudad y el que la hace verdaderamente única".

Desde hace más de veinte años, cuando nadie hablaba de esto, defendía que la singularidad de nuestros vinos venía avalada por su historial cultural.

El actual presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, lo expresaba de esta manera en 'El libro de los vinos de Jerez': "La presencia del jerez en la literatura, en el cine o en el arte en general -profusamente estudiada por el investigador José Luis Jiménez- ha tenido como consecuencia la identificación del vino de Jerez con épocas y actitudes concretas...".

Esta labor se ha manifestado en un buen número de artículos publicados, sobre todo, en medios locales. Ya sea en la revista oficial del Consejo 'Vinos de Jerez' (durante la presidencia de Jorge Pascual), Información Jerez (sección Opinión, 2003), Diario de Jerez (Imágenes curiosas del jerez, 2004; El Rebusco, 2016-2024), La Voz de Jerez (Otras historias de Jerez, 2006).

Esperemos que este argumento sirva de apoyo para promocionar nuestros vinos, destacando su historial más cultural de ese Jerez de las bodegas.

De una de esas históricas bodegas traemos una imagen de finales del XIX. Un edificio que, a pesar del abandono sufrido, mantendrá su aspecto exterior sirviendo como centro de salud.

Novedades bibliográficas

Ya que hablamos de la cultura del jerez, hay que reseñar cuatro nuevos libros que han sido editados entre finales del pasado año y lo que llevamos de este.

El 9 de abril tendrá lugar en las bodegas de González Byass la presentación de la obra 'El vino de Jerez y la gastronomía peruana', escrito por Cesibell Sánchez Pacheco y Juan Carlos Palma.

Los autores, originarios del aquel país, nos descubren la fusión perfecta entre la tradición del vino de Jerez y la variada gastronomía peruana. Un viaje sensorial que une dos mundos aparentemente distintos para crear armonías gastronómicas únicas.

Un día antes se ha convocado a un grupo de amigos, en el restaurante de cocina peruana 'Warique', a una cata maridada.

De nuevo, la especialista sanluqueña Ana Gómez nos sorprende con un trabajo de envergadura, que lleva por título 'La Manzanilla de Sanlúcar en el siglo XIX a través de la prensa'.

En sus 653 páginas recoge más de 2.000 menciones a la Manzanilla aparecidas en la prensa nacional durante el siglo XIX.

De finales de 2023 es el trabajo del afamado maître y sumiller Alex Pastor, 'Los vinos de Andalucía', un viaje iniciático al mundo del vino de andaluz.

Los del Marco de Jerez están ampliamente representados.

Con la supervisión del Consejo Regulador y la aportación de un nutrido grupo de especialistas, la editorial Planeta ha publicado recientemente un espléndido libro titulado 'Beber, comer, amar Jerez'.

Un gran libro sobre el universo y las armonías de los vinos de Jerez en la gastronomía. Cocineros y sumilleres han abierto nuevos caminos para una integración más creativa, más acorde y más sabia de los vinos de Jerez en la mesa, armonizando los inabarcables aromas, sabores y texturas del jerez con las infinitas gastronomías del mundo.

De rótulos de calles

Desde 2019, le hemos venido siguiendo la pista al rótulo de la calle Parada Barreto, cuando se remodeló La Vega. Denunciamos su desaparición José Cirera como y el que esto suscribe, pero no se nos hizo caso.

La foto que tomó Juan Carlos Andredes hace menos de un año hizo saltar la alarma sobre ese rotulo que se había dejado en medio de la calle.

Nuestra insistencia ha dado su fruto y ahora ha vuelto recolocar, bien pintado por el personal municipal, al lugar donde le corresponde.

Pronto habrá noticias de algunos otros a los que les seguíamos la pista, entre ellos Carrizosa o Juan Capitán.

Aún quedan por reponer los de Ponce de León, Vid, Consolación, Rincón Malillo, Orbaneja, Salas, etc.

Una calle dedicada al ilustre jerezano Diego Ignacio Parada y Barreto (1829-1881), autor, entre otros, de 'Noticias sobre la historia y el estado actual del cultivo de la vid y del comercio vinatero de Jerez de la Frontera'.

Otra alegría que nos ha dado el gobierno de María José García-Pelayo ha sido, después de muchos años, de la colocación de la señalización de la calle que pedimos en su momento a uno de los primeros colonizadores de las Hawái, el jerezano Francisco de Paula Marín (1774-1837).

Fue el introductor de un buen número de plantas en aquellas lejanas islas del Pacífico, entre ellos el de la vid y la piña.

Recordando las bodegas de la Riva

El pasado 9 de marzo, la activista del jerez Vicky Miller nos convocó a los Sherry Explorers en el palacio del Conde de los Andes para un evento cultural y enogastronómico en torno a las históricas bodegas de La Riva.

Un amplio grupo de amigos pudimos compartir los recuerdos de los actuales miembros de esta saga familiar vinatera, entre ellos Purita Castilla, viuda de Francisco de la Riva Gutiérrez, junto a sus hijos Mencía, Luis y Francisco.

Historia de etiquetas

El origen de muchas etiquetas de los vinos de la comarca es muy variado, y las más populares se reproducían, con variantes, por diferentes bodegas.

Es el caso de 'Peleón', que toma su nombre de uno de los personajes de una popular zarzuela de finales del XIX

'Certamen Nacional', zarzuela en un acto, fue estrenada en Madrid, en 1888, y fue representada en varios lugares de España, entre ellos San Fernando y Cádiz.

Al parecer el Quinteto de los vinos gustó a los bodegueros Cayetano del Pino y Gutiérrez Hnos, que no dudaron en plasmar a 'Peleón' en sus etiquetas, incluyendo alguna estrofa a pie de la foto de la actriz que le daba vida, una de ellas fue Amalia Rodríguez.

De agentes y manzanilla

Por un reciente hallazgo realizado por nuestro amigo Rafael Vera en el mercadillo, nos llega esta original caricatura dibujada por Adalberto Garzón Girón en 1948

Hemos averiguado que se trata de Cayetano de Morales, que ejerció de agente comercial de Domecq en Oviedo durante más de quince años, entre las décadas de los años 20 y mitad de los 30 del siglo pasado.

A pie de la imagen se lee: "Un agente de buen tono que vende por teléfono".

Una oportunidad para recordar algunos de aquellos representantes que hicieron historia: Antonio Sánchez Calzadilla, Manuel Rosado, Antonio Pastrana González, Daniel Roscón, José María Márquez Sánchez, Mateo Frontera Guardiola, Agustín García Mier y Fernández de los Ríos, Antonio Maqueda y Sot, José Copano, Francisco Almagro, Ernesto S. Piury o Cipriano Moreno, entre otros.

La manzanilla fue muy representada en el arte español de la segunda mitad del XIX. Un ejemplo lo tenemos en el cuadro del pintor e ilustrador barcelonés Francisco Gómez Soler 'En el restaurán', de 1892.

La pintura fue reproducida en un grabado realizado por Sadurní en dos revistas de la época, concretamente en La Ilustración Moderna y La Velada.

Al describirla, el comentarista puntualiza: "Con unas cañitas de manzanilla abren el apetito los dos personajes de este cuadro, mientras consultan la lisa del restaurán".

Jerez televisivo

El jerez nunca ha estado tan presente en series televisivas como en los últimos años. Esta vez lo hace en la que es considerada por los especialistas como la mejor de las novedades estrenadas en este año de 2024. 'Shogun' se ha empezado a emitir por la plataforma audiovisual Disney plus el pasado 27 de febrero.

Esta producción dramática de corte histórico, ambientada en el Japón de principios del siglo XVII, sigue la historia del náufrago británico John Blackthorne, cuya vida da un giro radical al pasar de ser una persona corriente a convertirse en samurái.

La miniserie está inspirada en la historia real de Williams Adams, considerado el primer británico en llegar a Japón, y adapta la novela de éxito escrita por James Clavell.

En el capítulo cinco, John Blackthone prepara un estofado al estilo inglés, que no es del gusto de sus invitados japoneses. El anfitrión se excusa ante ellos al haber sustituido como condimento el sake por el jerez: "No es lo mismo sin jerez" (It´s not the same without sherry anyway".