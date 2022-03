Jerez cierra febrero con 24 muertos por covid, pero reduce la incidencia a menos de la mitad

24 fallecidos, 244 hospitalizados, 12 ingresos en UCI y cerca de 2.100 contagios. Febrero deja un sabor agridulce en Jerez, pues si bien la incidencia acumulada mantiene su clara tendencia descendente, reduciéndose a menos de la mitad desde finales de enero, el número de muertos por covid en el conjunto del mes se eleva en 24, los dos últimos notificados durante el puente festivo del Día de Andalucía.

La mejora de la situación epidemiológica, que a mediados de mes permitió a la ciudad y su distrito pasar a nivel de alerta 1, sin más restricciones que la del uso de la mascarilla en espacios cerrados y la precaución, contrasta con el elevado número de víctimas mortales del final de la sexta ola, que deja 53 fallecidos en el arranque del año en la ciudad, a una media de cerca de uno al día.

Febrero, con sus 24 muertos, séptimo mes con más muertos por covid desde el inicio de la pandemia y el tercero con más decesos del último año por detrás de los 29 registrados en enero y los 51 que se alcanzaron en marzo de 2021.

Pese a la reducción de la presión asistencial, el último mes se cierra con 244 hospitalizados en el distrito sanitario y 12 ingresos en UCI, mientras que en Jerez los contagios ascienden a casi 2.100, cifra esta última que se sitúa muy por debajo de los cerca de 7.100 y 3.400 contagios contabilizados en diciembre y enero, respectivamente.

El descenso de los casos confirmados tiene reflejo en la bajada de la incidencia acumulada en 14 días, cuya tasa en el municipio jerezano se establece en 335 casos, unos 400 puntos menos que a finales de enero y una veintena menos que los registrados el pasado viernes. En el distrito, el riesgo de transmisión del virus ronda los 315 casos tras un recorte durante el puente festivo de en torno a una veintena de puntos.

El parte de la Consejería de Salud y Familias refleja, no obstante, un ligero incremento de cuatro puntos en la incidencia en 7 días en Jerez, que supera los 136 casos, no así en el distrito, que baja hasta 125 casos tras un recorte de once puntos desde el viernes.

Los casos activos también se reducen casi a la mitad en el último mes y vuelven a bajar de los tres mil en la ciudad, que en las últimas 72 horas se apunta un recorte de ñunos 400 casos confirmados que siguen bajo seguimiento médico o en cuarentena.

El fuerte recorte de los casos activos responde al aumento de los curados por encima de los nuevos positivos, ya que los primeros suman 571 frente a los 164 nuevos positivos notificados por la Junta en su último parte diario sobre la evolución de la pandemia.

El distrito registra una evolución similar, que en su caso se traduce en un recorte de 664 casos activos, que también bajan ya de los tres mil, tras el aumento de cerca de 900 curados frente a los 235 nuevos positivos del punte festivo.

Dentro del distrito sanitario, Chipiona se mantiene como el único municipio con una incidencia acumulada en 14 días por encima de la barrera de 500 casos, en concreto 630 casos tras un recorte desde el viernes de más de treinta puntos.

El resto de municipios del área sanitaria baja de los 400 casos, con Rota y sus 177 casos como localidad con menor incidencia de todas, seguida de Sanlúcar, por debajo de los 215 casos ya.

Andalucía también logra bajar tras el puente festivo de los 400 casos (339,5), por debajo de los que se mantiene la provincia, que recorta medio centenar de puntos en el puente festivo para situarse su tasa en 324 casos.