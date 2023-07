Jerez albergará en septiembre el congreso ‘A-Venencia' de mediación, arbitraje y negociación

Jerez albergará del 7 al 9 de septiembre el congreso ‘A-Venencia. La resolución de conflictos en el mundo empresarial’, unas jornadas de mediación, arbitraje y negociación organizadas por Mediadores Valladolid; In-Mediatio, asociación de mediadores y gestores de conflictos; y FCF Abogados Jerez, bufete de Fernando Camisón. Coorganizan la Universidad de Cádiz, a través de su Facultad de Derecho, y la Cámara de Comercio de Jerez, con la colaboración del Consejo Regulador.

Las inscripciones ya están abiertas en la página web oficial de las jornadas, donde los interesados pueden obtener información del programa de los tres días; jueves 7 y viernes 8 las actividades se desarrollarán en el Campus de la UCA en Jerez y el sábado 9 en la Cámara de Comercio.

Aunque la mediación puede aplicarse a cualquier ámbito, estas jornadas están enfocadas al mundo empresarial -César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, ofrecerá una conferencia sobre la forma de llegar a acuerdos en el sector vitivinícola-, al sector inmobiliario y también al ámbito turístico.

¿Qué es la mediación? “La mediación es un sistema de resolución de conflictos. Lo que conseguimos también en la mediación es la implicación de las partes y llegar a acuerdos satisfactorios para todos. Hay dos núcleos de resolución de conflictos, los heterocompositivos -el arbitraje y los tribunales- y los autocompositivos, que son negociación y mediación porque implican que son las partes, los que tienen conflictos, los que se van a implicar en su solución, y no viene la solución dada por un tercero”, explica Fernando Camisón, abogado y mediador jerezano organizador del congreso.

Añade el letrado jerezano que “la mediación supone que esos acuerdos no solo valgan sino que respondan realmente a los intereses reales de las partes en conflicto. Cuando tenemos un problema nos empestiñamos en nuestras propias posiciones. ¿Qué quiero? Pero la solución del problema va a venir cuando descubramos por qué quiero eso”.

Negociar y mediar: “La diferencia fundamental entre la negociación y la mediación es la figura del mediador, en principio imparcial y que va a conducir la mediación de tal manera que va a conducir a las partes ser conscientes de esos intereses, pero nunca se va a implicar en la solución; va a ofrecer distintas posibilidades para que ellos elijan”.

¿Y qué supone la mediación frente a otros sistemas? Fernando Camisón lo tiene claro: “El compromiso. Cuando tomas tus propias decisiones sobre algo, te comprometes a cumplirlas. Y sobre todo, no le puedes echar la culpa a un tercero, y eso pasa muchas veces en la negociación y siempre en el arbitraje: ‘El juez se equivocó’. Eso se puede evitar con la mediación”.

El Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) y el Cmac (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación) “son cosas parecidas, fueron los primeros sistemas autocompositivos que existieron pero no han funcionado por la propia estructura del sistema, están excesivamente dirigidos y las partes no van voluntariamente, tienen que pasar por eso para llegar después al Juzgado y lo consideran un mero trámite. Ahora se están haciendo bastantes más mediaciones en el Sercla y parece que está funcionando mejor pero también porque los Juzgados están citando a cinco años vista, ninguna empresa quiere eso y se están provocando acuerdos. Siempre he apostado por la mediación extrajudicial, siendo muy buena la intrajudicial porque te permite renegociar. Pero a los acuerdos hay que llegar antes de ir al Juzgado, que debe ser siempre la última ratio”.

Dice el dicho que ‘Más vale un mal acuerdo que un buen juicio’ aunque el abogado jerezano disiente: “No estoy de acuerdo aunque es verdad que antes que llevarte 15 años de pleitos obviamente sí, y más para una empresa, no puedes tener bloqueado un dinero ese tiempo. Un ejemplo: una empresa tiene un millón de euros bloqueados por una sanción tributaria y el pleito dentro de cinco años. Esa empresa necesita poner a funcionar ese dinero, que está costando intereses. Lo que interesa es desbloquear, una empresa no quiere tener bloqueado dinero ni provisionar posibles condenas, porque todo eso va a su contabilidad”.

Así, la mediación “sirve para cualquier problema. Nos olvidamos que desde que somos pequeños mediamos o negociamos, desde que somos niños. Todo el mundo atribuye la mediación al ámbito familiar, que es donde más se ve. Y lo que queremos hacer con este congreso es precisamente desvincular el prototipo de mediación como algo que es para familia. La mediación necesita entrar en las empresas, pero para eso necesita ser conocida por los empresarios”.

“La mediación -añade el letrado jerezano- es como un niño: cada uno es distinto. Hay mediaciones en las que es bueno que estén los abogados, es más, es necesario que estén. Lo que se tiene que conseguir con la mediación es, primero, el reconocimiento entre las empresas o partes en conflicto, que se reconozcan como personas capaces de sentarse a llegar a un acuerdo. Y que después reconozcan al mediador. Y es imposible llegar a un acuerdo si tienes al abogado en contra. A todas aquellas personas que tengan capacidad de influir, capacidad de decisión, capacidad de joderte una negociación, hay que llamarlas o hay que considerar si se quiere o no se quiere llamar. La mediación no es reunirse, hablar y punto. No. Necesitamos un estudio previo de todas las circunstancias y es necesario ir reformulando”.

Y asegura Camisón que la mediación da resultado: “Más que un Juzgado. Pero es como todo: hay que hacerlo. A un Juzgado se va a ganar, no a obtener justicia. Y punto. Y eso crea insatisfacción. Siempre hay problemas posteriores”.

En el congreso de septiembre, el objetivo es “conocer qué es la mediación, poniendo sobre la mesa los tres sistemas y elige tú. Que gente que no haya mediado nunca, que no tenga conocimientos de esto, conozca. El objetivo es que las empresas conozcan que existe vida antes del Juzgado. Después, por supuesto. El valor añadido que tiene la mediación es darte cuenta que eso no lo necesitabas y no lo interpretes como una cesión o una pérdida, sino como algo superfluo. Ponte en el lugar del otro. Cuando estamos enfrascados en el problema necesitamos a alguien que nos aconseje, y eso es lo que intentamos con la mediación. Y eso es lo que intentamos con este congreso, que la gente sea consciente de que esos profesionales valen, tenemos herramientas y sistemas. Esa es la idea”.