Jerez conquista Burdeos

Entre otras cosas, decía el filósofo escocés David Hume que las afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. Como sea que otros días emitimos opiniones e incluso gustos propios, citemos hoy hechos y así complementemos lo que hicimos otrora, con la alegría de que quizás confirmen que algo acertado escribíamos.

La Plaza de Burdeos es una red histórica destinada a vender vinos de Burdeos desde hace más de 800 años. Una bella forma ancestral de venta donde se citan productores, distribuidores, consumidores y coleccionistas, vigente desde hace siglos y que proporciona una ruta efectiva de venta a más de 170 países con un número determinado de productores exclusivamente.

Tan es así, que hasta 1998 solo se podían llevar a la plaza, para entendernos, vinos de Burdeos, siendo en esa fecha cuando Almaviva, un vino de Chile elaborado por Chateau Mouton Rothschild y Concha y Toro, se pone a la venta en este mercado dando paso en años posteriores a insignes y exclusivos vinos de algunos rincones del mundo, como el Opus One californiano. Hay quien dice que es el mejor sistema de distribución del mundo, donde puedes poner a la venta un vino a primera hora del día y vender toda tu producción en unas horas. Este privilegio está al alcance de unas 100 bodegas actualmente de fuera de Francia.

La presencia de nuestros vinos en esta ágora única en el orbe, empezó en el año 2021 con un Ribera del Duero, Vivaltus, y ha continuado en años posteriores con unos pocos elegidos, como son Marqués de Riscal, CVNE o Telmo Rodriguez con Yjar.

Puestos en antecedentes, se anunciaba hace unos días en la Place la presencia de un vino jerezano, del mágico y hercúleo reino de Macharnudo. Un vino elaborado con Palomino Fino que la crítica de la revista Decanter, Georgina Hindle, calificaba como “poised and refined”, equilibrado y refinado, y que, tras permanecer un año bajo velo de flor, es claramente seco y redondo en el paladar, en sus palabras.

Decanter es la principal publicación británica de vinos y su redactora explica en sus notas que De la Riva Macharnudo San Cayetano tiene una bella textura completamente aromatizada y es long and lingering, largo y constante.

Leo que para que un vino se reconozca en la Place debe tener historia y pedigrí. Cualidades que aquí en Jerez no escasean, no, aunque a veces se guardan en un cajón. Ramiro Ibáñez y Willy Perez, enólogos y recuperadores de esta histórica bodega jerezana, llevan tiempo luciendo y contando las maravillas de los pedigrís de nuestros pagos únicos. Esta vez Macharnudo. Esta vez en Burdeos.

Lejos de opiniones y debates están los hechos y de borgiana manera algunas palabras hay que beberlas, no leerlas. No es que se lo estemos contando, es que está ocurriendo. No se lo pierdan. Los hechos a veces se corresponden con las palabras.