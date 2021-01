Jerez ante un 2021 lleno de incertidumbres

Antonio Mariscal. Presidente del Clúster Turístico Destino Jerez

“La situación en la que estamos se confunde con la de la hostelería y el comercio, que han caído un 40% pero en el sector turístico es cero. Detrás hay hoteles, empresas de eventos, catering, espacios singulares, agencias emisoras, receptivas, que están en cero patatero. Hay un tejido empresarial de pequeñas empresas y autónomos en Jerez en riesgo de desaparición tremendo. Ya han pasado muchos meses y ya no hay ni grasa, es un sentimiento de frustración. Cuando hay crisis de demanda no caben las ayudas porque ya no hay más para endeudarse. Sólo ayuda directa.

¿Los ERTE? Las empresas estamos dopadas, en mayo no va a ser un punto y seguido. Las empresas van a tener que soportar unos costes que la demanda no va a ser capaz de cubrir. Aparte del endeudamiento acumulado. Existe un consumo interno pero hay un sector que depende del consumo externo. Somos exportadores. Con una crisis que afecta a la movilidad, va directo a la línea de flotación.

¿Soluciones? Muy diferentes las que pueda plantear el Ayuntamiento, ciertas actividades en Semana Santa, actividades en Feria... eso es pecata minuta para las necesidades que tiene el sector. Hay cierta movilización de la ciudad pero al sector turístico en general no nos llega, por muy creativos que seamos. La creatividad es reducir los costes, no hay otra. Puedes poner habitaciones a 15 euros pero no las vas a llenar. Hay que buscar soluciones de cara a los jerezanos, a un entorno mucho más cercano cuando se levanten los confinamientos perimetrales. Y confiar en la aceleración de la administración de la vacuna. Es la clave. Cuando esto pase, a partir del mes de junio por lo menos con un 70% de vacunados, confiemos que también pase en los mercados emisores porque si allí no aceleran, seguiremos mal. Hay un proceso de recomposición del sector, con compañías aéreas y operadores turísticos casi desmantelados, y ya veremos con qué nos quedamos aquí, porque aún quedan cierres. Y los costes van a subir. Viajar ahora es más caro que nunca, los billetes son caros porque se vuela poco.

No es fácil reconvertirse y menos si supone renunciar a todo lo conseguido

¿Reconversiones? Tenemos gente bastante brillante, todo el mundo espera seguir viviendo de lo mismo, pero no es fácil reconvertirte cuando el principal valor que ofreces es la ciudad misma. Tenemos lo que tenemos. Agencias haciendo cosas que nunca habían hecho antes, catering de manera diferida en las casas, como las catas, pero sin mucho recorrido. Los recursos humanos son los que tenemos y sabemos hacer lo que sabemos hacer. No se puede cambiar el sector de la noche a la mañana como un calcetín. Ojalá estuviésemos orientados a la siderurgia o la biotecnología pero no tenemos los recursos.

¿Estamos dispuestos a renunciar a lo conseguido para cambiar de un modelo a otro? De la noche a la mañana no es posible. ¿Qué hacemos con quien tiene nivel formativo bajo? Y sabiendo que tenemos una demanda de calidad, que esto no es Magaluf en Mallorca. Tenemos que ampliar los sectores productivos pero sin renunciar a los que tenemos”.

Antonio Arcas de los Reyes. Doctor en Ciencias Económicas (UCA)

“En una ciudad como Jerez, donde su principal motor de arrastre turístico son los eventos, la situación es dramática, y a veces creo que no tenemos más remedio que encomendarnos al Cristo de la Salud para poder salir del más profundo de los boquetes. Pero recordemos: “A Dios rogando y con el mazo dando”. El “mazo” en este caso lo tiene la administración pública, y si se quiere mantener el tejido empresarial en la industria turística no se tiene otro camino que realizar un plan de ayudas directas sobre todo para las pymes turística. Estamos ‘groguis’, con un año 2020 terrible, con un descenso del 69% en la producción, millones de euros en pérdidas o la bajada del PIB del 12,4 antes de la pandemia al 4,3 en la actualidad, entre otras magnitudes.

Además del paquete de ayudas directas para las pymes del sector turístico, éste debe ir unido al diseño de unos nuevos EREs estructurales que se amplíen hasta finales de 2021, con la flexibilidad suficiente para que las empresas puedan continuar trabajando en un entorno que todavía se presenta muy complicado e incierto en 2021. Ante este negro panorama, no se me ocurre nada que sea capaz de levantar la actividad turística si no es lo ya comentado y, por supuesto, con un esfuerzo “urgente” por conciliar el binomio salud-negocios. Para ello, se podría acelerar el tan esperado, prometedor y proclamado en los medios, proceso de vacunación general. Con el fin de conseguir la inmunidad antes del verano. En caso de que eso no sea posible, seguiremos en el boquete. En otro orden de cosas y siempre pensando en la llegada de la victoria del negocio sobre la salud, sería bueno que las empresas pequeñas y medianas junto a las grandes se preparen para el nuevo paradigma.

En la actualidad el reto del sector no es otro que prepararse para avanzar en el nivel de calidad y servicio de la oferta disponible. Es, sobre todo, y ligado a este último punto, hacer frente a las innovaciones de la nueva era digital y a los cambios que ésta ha empezado a introducir en los hábitos de consumo y modelos de comportamiento del viajero del siglo XXI. Las nuevas tecnologías evolucionan a una velocidad que obligan a los destinos a una permanente actualización tecnológica para no quedarse atrás. Este dinamismo implica que si se quiere continuar siendo un destino turístico de primer orden y referencia nacional se necesitan infraestructuras y servicios de telecomunicaciones actuales y, lo que es más importante, tener una estrategia TIC para el territorio.

En esta línea se pretende, como ya indicamos en el trabajo realizado por la Universidad de Cádiz para el Ayuntamiento jerezano y entregado en el mes de junio –’Diseñando el futuro turístico de Jerez de la Frontera’–, dar respuesta y crear herramientas. Entre otras destacamos la necesidad específica de medir y analizar el comportamiento real del consumo de la ciudad que realizan sus visitantes y turistas. También es importante detectar y fomentar la generación de información relevante, de forma que el destino sea capaz de constituirse como principal fuente generadora de inteligencia y conocimiento turístico a nivel local.

Por lo pronto, la adaptación al nuevo escenario que nos viene requiere de una gestión más intensa, eficiente e inteligente de los millones de datos que acompañan ahora a los procesos de búsqueda, selección, contratación, disfrute y recomendación de destinos por parte del usuario digital. Por ejemplo, de sus búsquedas en portales oficiales, de páginas personales en internet, de valoraciones en servicios de intermediación virtual, del histórico de sus reservas de vuelo o de sus intereses y gustos declarados en redes sociales. Se nos abre un mundo interesantísimo con el llamado ‘Big Data’. También necesita de una coordinación más estrecha entre los distintos actores públicos y privados para explotar conjuntamente el potencial de la información.

Se trata, en realidad, de actuar conjuntamente y de forma consensuada sobre el territorio para desarrollar un verdadero destino inteligente que aúne la sostenibilidad, el bienestar urbano y la experiencia personalizada del visitante y del ciudadano con la configuración de un espacio físico y tecnológicamente integrado, que se oriente al aprendizaje y a la innovación permanente en los servicios, en la línea que representan las ‘smart cities’. Me gustaría añadir una consideración: el tratamiento y uso de los datos para la mejora y eficiencia de productos, servicios y procesos en empresas e instituciones es una tarea de todos los miembros que la forman, y no solo de los departamentos de análisis de datos, ciencias de datos y otros sugerentes nombres que puedan tomar.

Hay que crear nuevas herramientas para captar turistas con la tecnología y el 'big data'

El uso fiel, veraz, y eficiente de los datos y sus derivados: modelos matemáticos, cuadros de mando, etc, es responsabilidad de todas las instituciones. En esta misma línea, Jerez debe de ser una ciudad para el conocimiento y la innovación, plantearse para el futuro el desafío de la innovación y de los grandes retos con los que nos encontramos. Con el principio de que innovar es generar valor transformando lo que hacemos. Otro de los pilares en los que debemos de sostener Jerez como ciudad turística es trabajar para conseguir una ciudad para el conocimiento y la innovación, convirtiendo la ciudad de Jerez en un lugar donde exista un elevado número de profesionales vinculados a la investigación, al conocimiento, la cultura y las tecnologías de la información y la comunicación.

Para ello se propone la identificación de zonas concretas en las que se pueden crear “barrios del conocimiento y desarrollo de empresas turísticas” siendo la Universidad de Cádiz (la presencia de empresas innovadoras, profesores e investigadores, así como de gente joven, es una característica clave de una ciudad de la innovación), destacando del Campus Universitario de Jerez, dedicado fundamentalmente a los estudios sociales y jurídicos. Es la sede, también, del nuevo Instituto Universitario de Investigación en Desarrollo Social Sostenible (INDESS), para desde el Campus servir de modelo al resto de la ciudad. Para ello, es necesario afrontar grandes retos sociales, de mercado y tecnológicos”.

Stefaan De Clerck. Presidente de la Asociación de Hoteleros de la Provincia de Cádiz

“2021 es un año dramático después de un año fatal, en el que menos el verano en el que más o menos la provincia y Jerez no hicieron malos datos en julio y agosto (comparados con al situación de crisis y pandemia) pero 2019 fue no malo, sino lo siguiente. Las ocupaciones fueron del 50-60% en la provincia pero fueron a peor. Muchos de los hoteles cuando terminó la temporada estival han cerrado sus puertas, pocos se han mantenido abiertos hasta que ya este viernes hemos cerrado de manera voluntaria por primera vez en la historia el Hotel Jerez debido a las restricciones tan duras de movilidad y sobre todo al empeoramiento de los contagios. La situación muy complicada, que financieramente va a hacer mucho daño a todo el sector turístico.

Las empresas requieren de ayudas directas, que vayan a la cuenta de resultados, a ayudar a que esas pérdidas se reduzcan. Un hotel medio cerrado está costando más de 20 ó 30.000 euros al mes. Pagamos parte de la cotización de la Seguridad Social en ERTE, consumos, potencias, suministros, IBIs, IAEs y tasa de basuras... muchos impuestos. Los municipios deberían hacer un gran esfuerzo para que sus empresas se mantengan vivas, tienen que ayudar a bonificar esos citados impuestos municipales y que todo el dinero que venga esté para ayudar a esas empresas que generarán mañana riqueza en el municipio. Es absurdo tener abierto un hotel sin ocupación y clientes. Ha sido un éxito de todos los hoteles de Jerez haber puesto las medidas necesarias para poder haber estado abiertos estos meses.

Los políticos tienen que acordarse de nosotros a nivel local, autonómico y central para cambiar la situación. El futuro no es nada bueno, estamos en el peor momento de la crisis. Semana Santa y Feria se cancelarán y analizando la situación de la evolución de las vacunas y contagios, tenemos una previsión de que en torno a finales de junio, julio y agosto hagamos unas cifras parecidas las de 2020 paro que alivien esta situación. Ya vamos muy tarde, queremos trasladar que volverán a abrir hoteles en esas fechas y que con el 70% vacunado, aunque es difícil por lo que se ve, deberían nuestros gobernantes transmitir toda la seriedad y seguridad posible sobre la vacunación y la imagen de España, Andalucía y Cádiz como un país organizado y que el turismo internacional pueda a partir de septiembre a lanzarse a sus vacaciones en nuestra provincia”.

Javier Sánchez. Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC)

“Nos han cambiado las respuestas con la situación. Estamos permanentemente aturdidos con la situación porque vamos a escenarios peores que cuando iniciamos la pandemia y nos coge mas desfallecidos en el sector. Una vez que uno está aturdido, pensar en el futuro se hace con más limitaciones de todo, intelectuales y económicas, pero en cuanto se retire el tsunami nos va a dejar en situación que no va a quedar otra que buscar la manera de reinventarse. Podremos recuperar turistas, pero no para aglomeraciones, cuando acabe la primavera, con recintos abiertos compatibles con la salida del covid en un sector turístico con otras dimensiones: eventos de menos capacidad, con todas las medidas de separación, etcétera. Y habrá que tener esa capacidad de reinvención que el sector ha demostrado muchas veces.

La experiencia del verano pasado demuestra que no fue tan malo como las Navidades vistos los datos de la pandemia. Con matices, se celebraron conciertos, no se cerró un solo hotel por contagio. Creo que el sector no lo ha hecho mal. Los promotores tendrán que evaluarlo, hubo ayuntamientos que aguantaron el tipo y el de Jerez lo hizo medianamente bien, se hicieron muchos eventos pequeños en vez unos pocos grandes. Y que no se nos olvide lo principal: certidumbre y confianza.

Las empresas turísticas piden a las administraciones que tengan "piedad fiscal"

¿Me apetece pero debo hacerlo? Igual que se están cambiando hábitos de compra, rutinas individuales, personas que están comprando más en ocio y lectura, que esto nos va a hacer cambiar a la fuerza. No tengo capacidad de ver por dónde pero los profesionales van a ir analizando opciones. Cuando recuperemos turismo, afectará a los precios y otros temas, pero no hay más opción que seguir. Estamos dañados en lo anímico y en lo económico, no se puede ocultar, pero no tenemos otra opción.

El futuro pasa por ayudas directas a las empresas, pymes y micropymes y autónomos que ya no tienen pulmón para esa reinvención. Las administraciones tienen que tener piedad fiscal, no es momento para subir impuestos, incrementar costes fijos de estructuras en las empresas y todo eso ayudaría a la recuperación. Todo lo que sume es bueno a nivel local, provincial y autonómico”.

Antonio de María. Presidente de Horeca

“Es fundamental la vacuna, tiene que llegar al mes de junio con un 70% ya hecho porque eso permitiría que entre el 70 por vacunados más el 10 por ciento contagiado ya permitiría tener más control sobre la pandemia. Sin esto es muy difícil que podamos buscar alternativas de ningún tipo. Lo primero que tenemos que poner en marcha es el aeropuerto, el sector turístico fundamentalmente vive de la gente de fuera, de Centroeuropa, alemanes sobre todo, y a ver cómo nos va con los ingleses con visado, un inconveniente más. El resto es turismo nacional, del cual un 47% es andaluz. Esto permitiría que los hoteles funcionen porque la hostelería va a funcionar con parte de la ciudadanía pero la otra parte la aporta el turismo y sería la manera de complementar y tener una cuenta de resultados razonable.

Habrá que estar un tiempo jugando con los posibles beneficios para atender las dudas y pagos atrasados. Y dentro de las cosas que se pueden hacer, si conseguimos dominar la pandemia, la provincia de Cádiz, y Jerez en particular, tienen mecanismos suficientes como para volver a la normalidad en turismo. Habría que esperar a 2022 para celebrar Semana Santa, Feria y Mundial de Motos con público.

La vacuna es fundamental porque el reto de 2021 es controlar la pandemia

En 2021 el reto es controlar la pandemia, que no represente ya un problema, que no haya cortapisas de las administraciones sobre horarios, cerramientos perimetrales... ese es nuestro gran peligro y nuestro gran embudo al revés. No veo alterativas salvo a partir de mayo, con el Mundial de Motos, y a partir del verano poner en marcha las bodegas, convocatorias como la Fiesta de la Bulería, de la Vendimia, y lo que quede al resto del año. En diciembre hagamos una navidades normales y corrientes con sus zambombas.

En estos momentos todo supeditado a la situación del control de la pandemia. Sin eso no se pueden hacer ni proyectos ni prever acciones distintas a las que se han hecho porque todas tienen el denominador común de que sin pandemia no se puede hacer nada. Nadie va a mover aviones ni viajes ni desplazamientos de cierta entidad salvo los que se produzcan en verano. Por supuesto, el pasaporte sanitario es fundamental.

La imagen de turistas que vengan de fuera en poblaciones que preocupen a los ciudadanos ha de venir respaldada por el pasaporte sanitario, de manera que cualquier persona de otra región o de otro país si se encuentra fuera de ella, donde quiera que esté es porque hay un pasaporte sanitario de que ha podido llegar allí. Es una garantía a la ciudadanía de que no se está produciendo el movimiento de personas sin control. Otra acción sería la vacunación de todo el personal que tenga que ver con el turismo. Si todo el personal que presta su servicio está ya vacunado, es una garantía. Sobre todo para aquellos que viajen, porque saben que estarán en contacto con camareros, camareras de piso, comerciantes... que se han vacunado”.

Las medidas del Gobierno municipal

“En el actual escenario de crisis sanitaria, que ha obligado a restricciones horarias, limitaciones de movilidad y aforo, y ante la incertidumbre que plantea la evolución de la pandemia, con la posibilidad de cierres y confinamientos de mayor alcance a los actuales, estamos trabajando con un horizonte que abarca los seis próximos meses, contemplando diversos escenarios.

El objetivo fundamental está siendo buscar alternativas a la Semana Santa y la Feria, dos de las citas fundamentales del calendario festivo y turístico de la ciudad, y para ellos estamos trabajando en actuaciones que nos permitan extender el impacto más allá de las fechas inicialmente previstas para estas celebraciones, ampliar la duración de estas actividades (más allá de la semana inicial de duración) planteando alternativas que puedan ser más prolongadas en el tiempo, con actividades que nos permitan atraer público los fines de semanas y algunos días festivos a lo largo de los próximos meses.

Estamos trabajando en un programa de actividades que dinamice los sectores más afectados por las cancelaciones y que de manera más directa vayan a verse influidos por la ausencia de estas celebraciones, si bien el objetivo es que también se dinamice la ciudad en su conjunto. En primer lugar estamos trabajando con un horizonte temporal que comprende hasta finales de junio, para más adelante focalizar en las actividades del verano.

Trabajamos en el diseño de eventos y actividades que se adapten a las recomendaciones sanitarias que en cada momento tengamos. Una primera fase, desde mediados de marzo al primer fin de semana de mayo, el protagonismo lo daremos a todo lo que tiene que ver con la Semana Santa y su industria alternativa. Como ya hemos avanzado, estamos coordinando estas propuestas con la Unión de Hermandades.

Una segunda fase desde el día 6 de mayo hasta mediados de junio y aprovechando el tirón de las primeras semanas del Festival de Jerez, nos estamos centrando en promover actividades que atraigan al público de fuera con actividades relacionadas con el flamenco, el caballo, el vino, la moda flamenca, artesanías, atracciones, etc.

La próxima semana tenemos previstas reuniones con diferentes sectores para ir consensuando las actuaciones que se van a desarrollar y que suponga dar oportunidades a estos sectores implicados en estas fiestas, con un planteamiento que, a su vez, permita un efecto multiplicador y puedan verse beneficiados tanto el comercio y la hostelería, como los profesionales del mundo de la cultura.

La idea es trabajar mano a mano, como se ha hecho con la Asociación de Reyes Magos para lograr sacar adelante una propuesta como la que nos ha permitido mantener la ilusión y la cercanía de SSMM con todos los niños y niñas de Jerez que han querido vivir ese mágico momento. Colaboración, trabajo y todo el esfuerzo y el apoyo municipal para colaborar y superar los obstáculos. La coordinación de estas programaciones alternativas volverá a estar liderada por la alcaldesa, que trabajará con la implicación de la mayoría de las delegaciones municipales sobre todo cultura, fiestas y turismo. Jerez está demostrando que tiene talento, creatividad y energía para superar las barreras que nos está poniendo el Covid y vamos a seguir ofreciendo colaboración y cuantas fórmulas sean necesarias para fomentar caminos alternativos ante cualquier obstáculo.

El remodelado complejo de la Atalaya y el Museo de Relojes será un nuevo espacio de congresos

En estos próximos meses también vamos a incorporar nuevos atractivos turísticos, como la primera fase de la iluminación singular, así como los nuevos contenidos que va a aportar el nuevo complejo de la Atalaya y el Museo de Relojes, como nuevo espacio de congresos y un innovador entorno que vamos a dinamizar como espacio cultural y de actuaciones, aprovechando todo el potencial de la tecnología.

Por tanto, un importante esfuerzo en ampliar y diversificar la oferta para que Jerez mantenga su magnetismo y su poder de atracción. También estamos pendientes del Gran Premio de Motociclismo. Aún no sabemos si se podrá celebrar con público o no. Trabajaremos con el mismo entusiasmo en los preparativos para garantizar un nuevo éxito, confiando en que se pueda celebrar con normalidad porque sería un gran revulsivo para la ciudad. Igualmente, estamos pendientes del rodaje de una película que se ha pospuesto en varias ocasiones, como consecuencia del covid.

El Ayuntamiento está pendiente del rodaje en la ciudad de una nueva película que se ha aplazado varias veces por el covid

Todo ello irá acompañado con una campaña de promoción para dar a conocer ese calendario de fiestas alternativo y atraer al público de fuera. Lógicamente todo se realizaría siguiendo las recomendaciones sanitarias que las autoridades competentes realicen en cada momento. Este año, si la situación lo permite, esperamos volver a Fitur, pospuesto hasta mayo, con propuestas renovadas y con sorpresas”.

Las medidas de la Junta de Andalucía

“Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se vienen realizando diferentes actuaciones para hacer frente a la pandemia originada por la Covid-19 en nuestra provincia y, más concretamente en Jerez. Así, los autónomos han sido y seguirán siendo los principales beneficiarios de las ayudas de la Junta al ser el sector más afectado y ya en 2020 han recibido en la provincia un total de 13,4 millones de euros en diferentes subvenciones desde el pasado mes de abril, lo que ha supuesto el 13,1% sobre el total de ayudas financiadas por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a nivel andaluz, aportándoles con ello liquidez en los momentos en los que más la están necesitando.

También se han podido beneficiar con ayudas de 1.200 euros para autónomos en general y de 4.000 para los dedicados al ocio nocturno e infantil, que no pueden abrir por la pandemia, además de otra línea de ayudas directas de 1.000 euros para autónomos del comercio, la hostelería, el taxi, las peluquerías y los feriantes, así como para el comercio y la hostelería con ayudas de 1.000 euros, además de avalar créditos y microcréditos y asumir ciertos gastos de estos préstamos a través de la Agencia IDEA.

La Junta ya desarrolla el Plan de Acción 2021 para la promoción turística

Otra medida importante que aportará liquidez serán 50 millones en ayudas, para toda Andalucía, a las pymes industriales que hayan visto caer su facturación en el primer semestre del pasado año. Esto tendrá su continuidad en este 2021 ya que los presupuestos de la Junta para 2021 así lo prevén y lo aseguran con aportaciones como un Fondo Covid de 450 millones para emergencias relacionadas con la pandemia. Por otro lado, la Junta ya desarrolla el Plan de Acción 2021 para la promoción turística de Andalucía, que contempla un especial esfuerzo de difusión del destino en el primer semestre del año con el objetivo de mejorar el posicionamiento de la comunidad entre los clientes potenciales para incentivar la visita una vez se supere la actual situación.

Para el primer semestre, junto al seguro para los viajeros internacionales puesto en marcha recientemente, el plan contempla –entre otras medidas– desde actuaciones para la recuperación de la conectividad y captación de nuevas rutas hasta acuerdos con operadores. También se prevé la celebración de congresos del sector en Andalucía, difusión de productos turísticos estratégicos, acciones de marketing inversas y promoción específica por mercados y segmentos junto a las iniciativas que se desarrollen en colaboración con los patronatos provinciales. Se dispondrá además de una bolsa presupuestaria para actuaciones pendientes de su celebración en función de la situación sanitaria, como las grandes ferias internacionales entre las que se encuentran Fitur, ITB de Berlín, WTM de Londres, IGTM Golf y EIBTM de Barcelona.

En cuanto a las acciones de comunicación, se presentará la nueva creatividad para la difusión de Andalucía y se llevarán a cabo campañas específicas por segmentos y para las principales épocas vacacionales del año, junto a campañas internacionales. Los patrocinios serán también una oportunidad para mostrar los atractivos del destino en plataformas de gran relevancia como el Mundial de MotoGP en Jerez, el Andalucía Valderrama Masters o el Andalucía Rally, entre otras citas. Por otra parte, se profundizará en el desarrollo y creación de productos turísticos relacionados con la sostenibilidad, el ecoturismo, la gastronomía, el turismo activo y el cultural; y continuarán los trabajos de análisis, investigación y transferencia del conocimiento realizados por Saeta y Andalucía Lab.

Por otro lado, desde la Junta se ha impulsado el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Jerez, que tendrá una vigencia de cuatro años y contará con un presupuesto de 3,48 millones de euros y será abonado al 50% por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez. Esta iniciativa cuenta con seis objetivos generales, en concreto: la puesta en valor y uso de recursos turísticos, la adecuación del medio urbano al uso turístico impulsando la accesibilidad universal, el aumento de la calidad de los servicios turísticos de la ciudad, la mejora del producto turístico existente y la creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de los recursos, la sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad turística y el fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.

A partir de estas líneas de trabajo, se elaborará un convenio con actuaciones concretas que está previsto firmarse en los próximos meses. Tal y como indicó el día de su presentación el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, “necesitamos mirar al futuro, prepararnos para cuando se recupere la normalidad porque igual que el turismo cae rápido se recupera a la misma velocidad. Este plan va ayudar a posicionar Jerez en el lugar que le corresponde. Jerez contribuye de una manera muy especial al turismo de Andalucía”.

La Real Escuela del Arte Ecuestre tendrá un incremento del 4% en su presupuesto en 2021

Precisamente respecto al Gran Premio de Motos de Jerez, desde la Junta se mantienen reuniones continuas con Dorna, más aún desde que apareció la pandemia, para su continuidad en los próximos años, y que Jerez siga siendo la Capital Mundial del Motociclismo. La Real Escuela Ecuestre también esta recibiendo el respaldo de la Junta y para 2021, tendrá un incremento de su presupuesto en un 4% y ya ha iniciado campañas de promoción como la que se desarrolla actualmente en la ciudad de Sevilla, a través de la red de Metrocentro de la capital hispalense. La acción se dirige a captar la atención del turista de proximidad y a mejorar el posicionamiento en Sevilla de la entidad ecuestre, poniendo en valor el mundo del caballo y difundiendo su entorno para estancias de fin de semana o escapadas.

A pesar de que la situación es complicada, esta consejería sigue con su trabajo de reforzar y consolidar de imagen de Andalucía. En esta ocasión lo hacemos con el turismo de cercanía para hacer llegar la excelencia de nuestra Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez. Bajo el lema ‘Un Mundo–El Caballo’, junto a imágenes inspiradas en los espectáculos de la Real Escuela, esta iniciativa busca despertar en los clientes potenciales el interés por visitar Jerez y las instalaciones de esta entidad. De forma paralela, en la red de pantallas de los cuatro tranvías en circulación se proyectará un spot sobre la Real Escuela. Este conjunto de acciones, que suponen una inversión cercana a 21.000 euros, permitirá alcanzar un total de 755.000 impactos potenciales en la ciudad.

La Junta no ha dejado de lado al sector de la cultura y, fruto de ello, han sido las ayudas a los creadores artísticos y a empresas de salas y espacios escénicos, además de seguir apoyando la zambomba con el acto celebrado el pasado 12 de diciembre y que se repetirá durante 2021. El arte sacro también ha contado con el respaldo del Gobierno andaluz a varias cofradías de la ciudad han recibido ayudas de arte sacro para la conservación-restauración e inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía, estableciéndose para 2021 nuevas ayudas.

También se ha apoyado al mundo del caballo, colaborando en la organización del 53 Concurso Morfológico de Caballos Españoles de Jerez y dejando la apuesta decidida del nuevo Gobierno andaluz por este sector apoyando este acontecimiento y todo aquel de similares características que suponga mantener a Jerez como epicentro del mundo ecuestre”.