Jerez necesita un segundo horno crematorio ante la alta demanda

Hoy por hoy la cremación se ha convertido en un servicio esencial que provoca graves tensiones emocionales a las familias que deben esperar o desplazarse a otros municipios para la incineración de un ser querido.

La creciente tendencia de este servicio que, en el caso de Jerez alcanza una tasa de cremación del 60% de los fallecidos, obliga a ampliar las posibilidades de incineración en nuestra ciudad y reforzar la capacidad más aún con la apertura, en este caso, de un nuevo tanatorio al otro lado de la urbe.

Una comisión de vecinos compuesta por representantes de la zona este, de la Federación de Vecinos Solidaridad y de las asociaciones vecinales del Pinar de Jerez, Las Aguas de El Pimiento, La Marquesa y de Guadalcacín, tras el análisis del proyecto propuesto y la documentación aportada, han valorado positivamente la instalación y consideran que va a ser beneficiosa para la ciudad, además de no generar problemas a nadie. Manuel Cazorla, vicepresidente de Solidaridad y miembro de la comisión ha concluido que “la implantación de un nuevo horno en Jerez es una necesidad indiscutible, dirigida a atender una creciente tendencia a la incineración, y que va a suponer un reparto geográfico del número de cremaciones, ofreciendo nuevas opciones a las familias, y mejorando la tasa de emisiones que actualmente se concentran y sufren en el entorno urbano próximo al único horno existente”.

En este sentido, los promotores del proyecto afirman que “Jerez con una población que la sitúa como la quinta ciudad de Andalucía en relación a la densidad poblacional, no puede disponer de sólo una instalación de horno, estando por debajo del ratio medio de instalación en España de un horno por cada 100.000 habitantes”. Además, es muy necesaria esta construcción porque “¿qué ocurriría si la actual se averiase, y requiriese un plazo elevado de tiempo para su puesta en funcionamiento como ha pasado en otras plazas?”, una incógnita que quedaría resuelta con la solución propuesta.

Según el informe del prestigioso despacho de Abogados Pérez Moreno, este proyecto se trata de una actuación de utilidad pública o interés social, según datos objetivos de demanda de incineraciones, número de habitantes de Jerez de la frontera, y tendencia al alza de esta demanda, entre otras, no habiéndose formulado oposición al proyecto en el trámite de información pública. Por tanto, las protestas extemporáneas de algunos representantes de Estella no pueden ser acogidas por dos razones: la distancia respecto de las edificaciones es un criterio reglado por el PGOU que, según instancias, se cumple y las cuestiones relativas a aspectos ambientales o sanitarios que no son objeto de control en el Proyecto de Actuación sino con posterioridad en aplicación de la Ley GICA, el Decreto 95/2001, y el Decreto 169/2014.

Innovación tecnológica

La implantación del nuevo horno se acometerá por una compañía especializada que lo dotará con tecnología a la vanguardia internacional, superando así las exigencias de la legislación europea, española y andaluza que regulan las emisiones a la atmósfera y garantizando un mínimo impacto medioambiental.

Además esta instalación estará sometida al control continuo de la administración, por parte de la OCA (Organismo de Control Autorizado), a fin supervisar periódicamente su perfecto funcionamiento, para la seguridad de la población y del colindante Parque Forestal de Las Aguilillas.

Innovación La nueva instalación contará con una tecnología a la vanguardia internacional

Según Kalfrisa, fabricante especializado en la implantación de hornos crematorios en toda España; “La tecnología actual permite reducir las emisiones de monóxido de carbono a valores de 70-80 mg/Nm3, superando muy ampliamente las exigencias normativas de la Junta de Andalucía que establecen un máximo de 625mg/Nm3, y garantizando la ausencia de olor y color, además de someter el funcionamiento de la instalación, a una monitorización y control constante en tiempo real”.

Importante Inversión y empleo

La instalación de este nuevo horno supone una nueva inversión de más de 1,2 millones de euros, que sumada a la ya acometida en el nuevo tanatorio, supera los 4 millones de euros de inversión en la ciudad. La ejecución de la instalación será realizada por empresas locales como ya ha ocurrido con el tanatorio.

El nuevo horno generará 5 puestos de trabajo directo en el entorno geográfico de la instalación, sin contar los que generará el nuevo tanatorio al que dará servicio y, de forma indirecta, también ayudará a reactivar la actividad en la zona de Estella del Marqués.

Tramitación administrativa

El proyecto de actuación del nuevo horno crematorio ha sido sometido a información pública en forma y plazo cumpliendo todos los requisitos legales, sin que se haya presentado alegación alguna en su contra, y cuenta además con el informe favorable emitido por la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el que se hace constar que la documentación del Proyecto de Actuación está completa y que el uso es compatible con el tipo de suelo.

Empleo El nuevo horno generará 5 puestos de trabajo directo en el entorno geográfico de la instalación

La localización del horno no es caprichosa, sino fruto de un exhaustivo estudio de ubicación con el objetivo de cumplir las estrictas restricciones de distancias mínimas establecidas por la legislación vigente en relación a núcleos urbanos, hábitats rurales, colindantes, linderos y arroyos. “La distancia de más de 1 kilómetro a Estella del Marqués es una garantía si cabe mayor exigida por el planeamiento de Jerez que asegura de forma indiscutible el carácter inocuo del nuevo horno crematorio para su población, y cualquier crecimiento urbanístico futuro previsto en el propio PGOU para esta entidad local”, Afirma Xavier Pérez de Eulate arquitecto y redactor del proyecto.

Por contra, los argumentos existentes de algún grupo municipal que aboga por poner en tela de juicio el interés público y social son absurdos y generan un clima de inseguridad jurídica para cualquier inversión en la ciudad, un aspecto que sería difícil de entender para los jerezanos.

Crecimiento La ciudad de Jerez alcanza una tasa de cremación del 60% de los fallecidos

Según Juan Pedro Cosano, abogado de la firma promotora, “el Ayuntamiento de Jerez debe actuar conforme a derecho, procediendo pues a la aprobación del Proyecto de Actuación al quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos que prevé la LOUA. Tengo que insistir en que su actuación es reglada y carece de un margen discrecional teniendo en cuenta que el cumplimiento de los requisitos ha quedado suficientemente acreditado en su tramitación”.

En definitiva, Según las palabras del arquitecto, el proyecto deberá tramitar, en las próximas semanas, la licencia de implantación oportuna, y cumplir todos los requisitos medioambientales exigidos por la Junta de Andalucía.