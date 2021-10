Jerez se suma a la protesta promovida por Escuelas Infantiles Unidas

Jerez ha estado representada este jueves en Sevilla en la concentración promovida por Escuelas Infantiles Unidas "ante los retrasos injustificados en los pagos" por parte de APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación). En concreto, estaban convocados todos los centros de Educación Infantil de Andalucía.

Desde Escuelas Infantiles Unidas denuncian que "la Educación Infantil sigue estancada por cuestiones burocráticas que impiden la evolución del ciclo y la hoja de ruta de la gratuidad". Asimismo, recuerdan que "los centros siguen reclamando cuantías por transferir; las bonificaciones tras recursos de reposición, las plazas de niños en riesgo de exclusión y las subvenciones a los centros por cierres Covid".

Por todo ello, la Asociación Escuelas Infantiles Unidas reclama a la APAE que agilice los trámites para el pago inmediato de diversas partidas de los Centros de Educación Infantil, ya que se acumulan retrasos de 9 meses, “lo que provoca una situación insostenible para los centros, que no pueden garantizar su continuidad”, tal como ya aseguró la Presidenta de Escuelas Infantiles, Maribel Uncala.

En el caso de Jerez, más de un decena de representantes de Escuelas Infantiles de la ciudad se han desplazado hasta Sevilla para secundar la protesta. Olga Meynet, directora de El Nido, explica que "no nos han que recibido". Aun así se han concentrado para protestar porque "no nos pagan a tiempo". "Yo este es el primer año que me he adherido pero hay compañeros que tienen pendientes pagos desde julio", asegura.

Meynet asegura que este situación lastra la economía de estos centros: "Estamos obligados a abrir once meses y no podemos estar trabajando sin cobrar durante meses", afirma.