"Jerez se está quedando sin ambiente motero, es alarmante"

La asociación 'Hostelería de Jerez' ha lanzado la voz de alarma: "Jerez se queda sin ambiente motero". El presidente de la entidad, Alfredo Carrasco, apunta que a pesar de que ha sido un buen fin de semana por el Mundial, el Día de la Madre y del Trabajo, "la gran mayoría de la hostelería no se ha beneficiado nada de las motos. Nosotros sabemos que los hoteles sí que se llenan y se refleja en algunos restaurantes, pero el ambiente motero que llena el resto de bares de avenidas, barrios y que repercuta en el comercio, poco".

Carrasco se queja de que se han visto pocas motos, excepto en la avenida de Europa y Álvaro Domecq. "Pero en la zona de Lola Flores se han perdido, ni rastro de nada. Al igual que en el centro, Mamelón, Porvera, Arenal... que ya no es lo que era desde aquel cierre total de la ciudad a las motos en 2007, de manos de la entonces alcaldesa, la socialista Pilar Sánchez. Todo ha estado desértico de motos. Antes era todo una fiesta, ya no".

"Esto -añade- ha venido cada vez más a menos y no se ha hecho nada para evitarlo. No se hacen ni actos de bienvenida a los moteros, ni conciertos o actuaciones para que la gente que venga al Gran Premio disfrute de la ciudad. Jerez es una ciudad hospitalaria y en motos nos hemos convertido casi en lo contrario. Si no hacemos nada, Jerez se enterará de que hay un Gran Premio en el circuito por los medios de comunicación. Así no vamos a escuchar ni el ruido de una moto".

'Hostelería de Jerez' subraya su "decepción. Se esperaba algo más de ambiente. Antes las motos daban para mucho más. Creemos que ya hace tiempo que nos deberíamos haber preocupado por esta situación y por hacer actividades paralelas para atraer a público. Porque una cosa es el Gran Premio que se vive en el Circuito de Jerez, algo que vamos a defender siempre, y otra el que se vive en la ciudad, que no se ve reflejado".

Desde Acoje, que representa a comercio, hostelería y Empresas de Servicios de Jerez, en mayor medida ubicados en el centro de la ciudad, después de dos años sin Campeonato, “éste año había muchas ilusiones y muchas ganas puestas en la vuelta del Gran Premio, intentando alcanzar las cifras de años anteriores. La realidad, una vez pasado el fin de semana, es que para el centro de Jerez ha sido difícil de calificar, entre descompensado y melancólico”.

Su presidenta, Nela García, añade que esto depende “del factor de medida o los parámetros que analicemos. Si medimos el ambiente o el trasiego motero, hace años y años que no está presente en las calles del centro, debido principalmente por las limitaciones de acceso desde la avenida Álvaro Domecq y los controles policiales y la herencia de ediciones anteriores. En cambio, los alojamientos han estado casi al 100%, lo que ha aportado consumo en desayunos, tapas y restauración a un buen nivel y con clientes de cierto poder adquisitivo, que se ha sumado a otros visitantes y clientes habituales de la amplia y variada oferta gastronómica del centro, que ha podido trabajar con los niveles acostumbrados de calidad”.

“El subsector de las copas y ocio nocturno –subraya– ha funcionado desigual en función de la ubicación de los locales o si han tenido programado alguna actividad enfocada al mundo motero. Lo que respecta al comercio, igualmente ha sido una influencia muy leve la que se ha apreciado, nos falta el motero que visita y disfruta la ciudad frente al motero que busca la movida de quemar rueda. Por supuesto, nunca llueve a gusto de todos, y siempre hay margen de mejora para seguir trabajando y conseguir que el impacto económico positivo en la ciudad sea el mayor posible. No obstante, es muy positivo los puestos de trabajo creados para el evento, los trabajos realizados por empresas locales y la inyección económica que hace posible se redistribuya por la ciudad”.

Por su parte, la patronal Horeca ha dado unas pinceladas a modo de balance, a la espera este martes de los datos oficiales. Antonio de María Ceballos ha apuntado que "ha ido bien, mejor que en 2019. El sábado los hoteles (en la zona de influencia del Mundial) han estado al 100%, el domingo algo más flojo y el viernes de un 90%, pero a falta de tener los datos reales. El regreso del Mundial ha sido un respiro, lo único que hay que lamentar son los accidentes. Pero creo que deportiva y económicamente ha sido un éxito".

Ceballos también destaca que habrá que pensar "por qué en Jerez se queda tan poca gente para el ambiente motero en comparación con El Puerto y demás. No es normal que Jerez haga el esfuerzo y el beneficio vaya para otros. Ahora que ha terminado el Mundial habrá que corroborar los datos y ver qué sucede realmente".