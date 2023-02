"Jerez es un referente en las políticas que se están llevando a cabo a través de Mamen Sánchez"

Ruiz Boix anunció que "esta circular se va a debatir por parte del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía porque no podemos permitir una nueva cacicada de un Partido Popular que lo que debiera hacer es lo que hace el Gobierno de España en el municipio de Jerez, que invierte más de cuatro millones de euros de los Fondos Europeos Next Generation para rehabilitar dos colegios como el Tartessos y el Antonio de Nebrija , cuatro millones de euros comprometidos que me pregunto ¿No va a permitir que la alcaldesa invierta esos cuatro millones? ¿Va a impedir el Gobierno de Juanma Moreno, la consejero de Educación, el acceso a los cuatro millones de euros, a la alcaldesa de Jerez, para que rehabilite esos dos centros educativos? Quería denunciar esta situación y espero que el Partido Popular y el Gobierno de Juanma Moreno retroceda, anule esa circular y siga manteniendo la lealtad institucional que debe existir entre ayuntamiento, dirección de colegio y la Junta de Andalucía".

"Y estando en Jerez, una cuestión" que quiso destacar Ruiz Boix: "En los últimos días, hemos visto cómo los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios están siendo vetados en el acceso a los colegios públicos , que por cierto son de propiedad de los ayuntamientos y a los que se les obliga a realizar las labores de conserjería, mantenimiento, conservación y también, cuando el Covid, nos obligaron a realizar las campañas continuadas de desinfección que desgraciadamente luego no nos han financiado, no nos han pagado".

En ese sentido, el secretario provincial denunció que "ha habido un recorte continuo de los planes de empleo en los ayuntamientos, la Junta de Andalucía no coopera y no colabora, y estoy convencido de que si la Junta de Andalucía también se pusiera a cooperar en esas políticas activas de empleo, los números serían mucho mejores. Aún así, el número de la provincia de Cádiz con respecto al año pasado son de casi 14.000 desempleados menos, por tanto vamos en la buena senda y entiendo que ahí también ha contribuido la Reforma Laboral ".

Convencer a los indecisos

Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz, apuesta por convencer a los indecisos para que respalden a Mamen Sánchez en Jerez: "Habría que destacar que la bolsa de indecisos es una de las que más destacan en las encuestas, seguramente de una forma torticera y manipulada para intentar manipular el voto como ya ocurría en las elecciones andaluzas. A esa bolsa de indecisos le pediría que nos esforcemos en atender, explicar todo nuestro proyecto. Es una tarea que corresponde en este caso a los integrantes de la candidatura de Jerez, al igual que en los 45 municipios. Tenemos que redoblar esfuerzos para hacer llegar nuestras propuestas, nuestro plan de futuro, nuestro proyecto de futuro Jerez 2027, y si hacemos nuestra tarea, estoy convencido de que si explicamos y nos oyen, tenemos la oportunidad de contactar, de estar próximos, se elevará la participación que desgraciadamente en las elecciones municipales en la provincia ronda un 50% de abstención y son unas cifras que debiéramos mejorar por el bien de la democracia. Hay tareas pendientes para que los 5.000 militantes del PSOE de Cádiz tengamos durante las próximas 16 semanas estar más intensos, con mayor actividad, explicando nuestras propuestas".

Ruiz Boix subrayó que "no vamos a desear que a ningún municipio donde no gobernamos le vaya mal para obtener mejor rédito, no vamos a aplicar la política de Feijóo que desea y quiere que a España le vaya mal, que no quiere que España cuente con fondos europeos para seguir dinamizando nuestra economía, que le molesta cada vez que hay descenso de desempleados, que le molesta cuando se baten récords de los 20 millones y medio de personas ocupadas y ahí no van a encontrar a los integrantes del Partido Socialista, nosotros estamos deseosos de que haya distribución, reparto de riqueza, y ahí sí es donde vamos a estar".