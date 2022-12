"Jerez es un territorio de oportunidades y va a seguir trabajando para acoger proyectos e iniciativas que generen empleo y riqueza"

El gobierno municipal ha expresado sus felicitaciones a las ciudades de Sevilla y La Coruña por la consecución de la Agencia Espacial Española y de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, respectivamente, tras recordar que Jerez junto con otras 35 ciudades españolas ha competido por albergar estos organismos. “Desde el Ayuntamiento de Jerez, lo primero que queremos hacer es felicitar a Sevilla y A Coruña por haber sido designadas sedes de estos organismos”, ha manifestado Juan Antonio Cabello.

El delegado de Reactivación Económica, Captación de Inversiones, Educación, Empleo y Formación ha señalado que el gobierno municipal era consciente de que había ciudades que partían con más opciones que Jerez, “pero este gobierno dio cumplimiento al mandato del pleno, puesto que fueron todos los partidos con representación municipal quienes instaron a presentar la candidatura, apoyando una iniciativa de Ciudadanos”, ha recordado.

Juan Antonio Cabello ha explicado que ya en esta sesión plenaria “dijimos que no cumplíamos muchos de los requisitos, por tanto no ha sido ninguna sorpresa”. Para el delegado municipal “lo que sí resulta llamativo es que la oposición cuestione ahora el proyecto de Jerez, porque eran perfectamente conscientes de los criterios de selección. Así que sorpresa ninguna. Si el PP no se leyó las bases es su problema. Es lamentable esta permanente actitud de queja del PP”, ha manifestado Juan Antonio Cabello.

El gobierno municipal “no va a cruzarse de brazos en la captación de inversiones porque cree en la potencialidad de Jerez" y pide "a PP y Ciudadanos que en vez de criticar arrimen el hombro por el bien de los jerezanos y jerezanas”, ha enfatizado el delegado. “El gobierno municipal sí les puede decir a PP y Ciudadanos que Jerez sigue siendo un territorio de oportunidades y vamos a seguir trabajando para acoger proyectos e iniciativas que generen empleo y riqueza”, ha subrayado.

Juan Antonio Cabello ha emplazado a estos partidos a que “en lugar de atacar y generar ruido, el PP y Ciudadanos podrían empezar por reclamar a la Junta que nos devuelvan los 5 millones de euros que nos quitaron para el Centro de Innovación del Motor; así demostrarían su apuesta por Jerez”, ha enfatizado.