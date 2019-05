“En Jerez estamos trabajando por el fomento, la concordia y la libertad de la cultura taurina”

¿La intervención de Marciano Breña en el Pregón de la Feria puede considerarse un reivindicación a puerta gayola, una media verónica a la indolencia imperante, una cita al quiebro, una estocada periodística, un grito sereno, un pañuelo blanco en la demanda de la pureza?

Para todo el colectivo taurino fue una intervención valiente, sin complejos y cargada de verdad. Ésa que echamos los aficionados en falta en nuestra clase política. Aprovecho para felicitar por la organización tan excepcional del Pregón de la Feria.

¿Qué sucede a ciencia cierta con la Plaza de Chapín, con la Plaza de la Escuela Municipal de Tauromaquia?

Es una buena pregunta para que la contestase nuestra señora alcaldesa pero no creo que lo vaya hacer. A día de hoy, y después de dos años, no hay una respuesta oficial al cierre de la Escuela Taurina más antigua de Andalucía, con 33 años de historia. Lo que sí es cierto es que uno de sus socios de gobierno, Izquierda Unida (por cierto desde el 30 de mayo del 2017, que le solicitamos una reunión, no hemos recibido respuesta alguna), en la página 14 de “La Memoria del Presupuesto Municipal de 2017” propone literalmente la “eliminación de la Escuela Municipal de Tauromaquia” y se deduce que es condición primordial para apoyar dichos presupuestos.

¿Qué es -por qué nace, qué objetivos mantiene- la Fundación Cultura Taurina?

Es una entidad taurina de utilidad pública que nace con el principal objetivo de firmar un convenio de concesión de las instalaciones municipales destinadas a la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez. Es decir, es la herramienta legal, amparada por la ley, para volver a dar vida a unas instalaciones municipales con 30 años de antigüedad que jamás debieron de cerrar por una decisión política.

Todo este movimiento que usted encabeza no se mueve por siglas políticas…

Trabajamos por y para nuestra cultura taurina. Venimos a hacer política taurina pero apartidista, es decir, jamás nos vamos a posicionar con ningún partido político. Le pese a quien le pese nuestra cultura taurina pertenece al pueblo sin distinción alguna política. Pero ocurre que desgraciadamente los partidos de izquierdas se están posicionando en contra y es aquí donde se puede dar la confusión porque la derecha sí apoya nuestra cultura taurina. Y enseguida salta la etiqueta de que por ser taurino eres de derecha.

En la enriquecedora novela ‘El torero Caracho', de Ramón Gómez de la Serna, el protagonista se dice a sí mismo: “Seré torero pase lo que pase". ¿La ‘fiesta nacional’ existirá siempre “pase lo que pase"?

Estoy totalmente convencido de que sí va a perdurar y ahora más que tenemos el apoyo de la Fundación del Toro de Lidia, que está defendiendo nuestra cultura taurina desde la organización en bloque de todo el sector taurino, sin fisura y con la ley que nos ampara. Es nuestra mejor defensa.

¿Qué le gustaría añadir?

Dar las gracias a todas las asociaciones taurinas que, desde la unión, estamos trabajando por la concordia, fomento y libertad de nuestra cultura taurina en nuestra ciudad: Antiguos Alumnos de la Escuela Taurina de Jerez, Aficionados Prácticos Taurinos de Jerez, Juventud Taurina de Jerez, Peña Taurina Juan José Padilla, Tertulia Taurina Jerezana, Tertulia Taurina los 13, Peña Taurina “Ginés Marín” y Peña Taurina de San José del Valle “Jesulín de Ubrique” y a usted por darnos la oportunidad de fomentar nuestra cultura taurina sin complejos.