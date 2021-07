La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha presidido el pleno extraordinario que ha aprobado por unanimidad la medida de modificación de las condiciones financieras de los préstamos formalizados hasta 31 de diciembre de 2020 con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. La medida aprobada permite un nuevo reagrupamiento de la deuda financiera (el último fue hace dos años) con un ahorro de 44 millones de euros en intereses y la ampliación de los años de pago de la deuda.

Esta operación contempla una carencia de la amortización de dos años más, hasta el año 2024, y un interés del 0%. Esta reagrupación conlleva -segundo punto del orden del día- el compromiso de adopción de las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento al Plan de Ajuste y, en su caso, aprobar las que requiera el Ministerio de Hacienda en el ejercicio de su función de seguimiento. Este segundo punto ha sido apoyado por mayoría y solo ha recibido el voto en contra del PP.

"El nuevo reagrupamiento de la deuda financiera permite una reducción de 44 millones de euros de intereses y un alivio de tesorería de 73 millones de euros", ha comentado la teniente de alcaldesa de Economía, Laura Álvarez. A partir de 2024 y hasta el año 2050 las amortizaciones serán constantes y fijas por un importe de 23 millones de euros anuales.

De no ser por esta nueva medida, el Ayuntamiento debería hacer pagos de amortizaciones e intereses de su deuda financiera hasta el 2029 superando los 36 millones de euros anuales, hasta el año 2038 superando los 25 millones de euros y hasta el 2045 superando los 24 millones de euros.

Mamen Sánchez ha recordado que este reagrupamiento de la deuda fue ideado por el Ayuntamiento de Jerez: "Ahora hay un Gobierno de España sensible a la situación económica de los ayuntamientos, Esta medida se ideó en el Ayuntamiento de Jerez y ha hecho posible que otros ayuntamientos de España la tengan".

La alcaldesa ha agradecido a los grupos su apoyo a la propuesta del gobierno municipal: "Esta medida la trabajamos juntos. Este gobierno está cumpliendo con el pago de todos los plazos desde hace seis años, con los plazos de Seguridad Social, con el IRPF de los trabajadores, con el pago de las nóminas", ha remarcado la regidora jerezana.

La alcaldesa ha añadido que hace seis años "nos encontramos con que el PP nos dejaba una deuda histórica con la Seguridad Social y Hacienda de 142 millones de euros de gobiernos anteriores de los que 91 millones de euros, el 64%, correspondían al gobierno del señor Saldaña". En estos seis años "hemos pagado 78 millones de euros de otros gobiernos. No solo hemos pagado el corriente sino que también hemos pagado la deuda que no pagó Saldaña y estamos pagando los 120 millones de facturas que nos dejaron en el cajón", ha enfatizado Mamen Sánchez.

La alcaldesa ha anunciado que el gobierno municipal está trabajando con el Gobierno de Pedro Sánchez en llevar a cabo otras medidas. "Ahora hay un gobierno progresista que ha escuchado a los ayuntamientos" y que no impone "un plan de ajuste despidiendo 264 trabajadores municipales y vendiendo la gestión del agua". La medida de ajuste "es el ahorro de 44 millones. Agradecemos al Gobierno de Pedro Sánchez el ahorro de los intereses. Vamos a cumplir el pago de reagrupamiento, no nos van a llamar la atención".

"Un presidente de la Junta sectario"

Por su parte, Laura Álvarez, teniente de alcaldesa de Economía, ha señalado que el nuevo reagrupamiento de la deuda financiera "no aborda el problema del Ayuntamiento -la situación económica- pero da un importante balón de oxígeno", añadiendo que el reagrupamiento "es una medida justa y necesaria".

Respecto al compromiso aprobado, Álvarez ha asegurado que "no es una carta en blanco porque si luego hay que adoptar medidas se traen al pleno. Esta medida no lleva un nuevo plan de ajuste. Si hay que adoptar medidas, el competente es el pleno. Ese compromiso es simplemente que para adoptar cualquier medida hay que traerla al pleno. No hay medidas adicionales al plan de ajuste por el reagrupamiento", ha insistido.

Laura Álvarez (también IU) ha recordado que, por contra, la Junta de Andalucía debe 20 millones de euros al Ayuntamiento de Jerez: "Tenemos en la Junta de Andalucía un presidente sectario que sólo visita los ayuntamientos de su mismo color. No visita Jerez porque le adeuda 20 millones de euros y no es capaz de poner un pie en este Ayuntamiento".