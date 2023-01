Jerezanos en Acción ha remitido una nota de prensa en la que subraya que "Jerezanos en Acción no se ha disuelto, como algunos intentan hacer creer", asegura que trabaja para "poder ofrecer en las elecciones municipales de 2023 una alternativa igual o más seria que la que presentamos en 2019" y denuncia el vandalismo que ha sufrido una de sus vallas publicitarias.

La formación explica que "la irrupción de Jerezanos en Acción en el tablero político en las elecciones municipales de 2019 no fue plato de buen gusto para muchos de los partidos que se 'reparten' y 'juegan' en el terreno político. Durante aquella campaña, fueron muchos los impedimentos que se le pusieron a Jerezanos en Acción para realizar una correcta campaña electoral. Robo de banderolas, destrozo de carteles, presiones para que los miembros de Jerezanos en Acción no fuesen invitados a actos, presiones a medios de comunicación para que silenciaran nuestra acción política, etc."

"Pese a ello", Jerezanos en Acción "presentó una propuesta seria, con un programa electoral creíble, realizable, y lo más importante de todo, obteniendo el respaldo de casi 4.000 jerezanos, con lo que estuvimos a punto de obtener representación en el pleno del Ayuntamiento de Jerez".

Jerezanos en Acción tiene "constancia de que, casi todos los partidos, tienen 'comandos' que realizan acciones para sabotear los carteles electorales durante la campaña electoral. Sin embargo, con nuestro partido, Jerezanos en Acción, ya han decidido pasar a la acción y hacer 'limpieza'. No han esperado ni a la campaña electoral. El objeto es machacarnos, silenciarnos y matarnos civilmente".

La formación denuncia "cómo ha quedado una valla publicitaria propiedad de Jerezanos en Acción, sufragada por la formación política. Jerezanos en Acción quiere hacer saber que paga sus vallas publicitarias con el esfuerzo de sus militantes. Otros partidos lo hacen con el dinero que 'trincan' a los ciudadanos, ya que están especializados en lo que todos ya sabemos, véase el PSOE o PP con casos como los EREs, Filesa o la Gürtel, etc, condenados en sendas sentencias judiciales".

Añade Jerezanos en Acción que "queremos comunicar que durante los años que han transcurrido desde la última campaña hasta el día de hoy, los miembros Jerezanos en Acción han seguido reuniéndose con colectivos, asociaciones y fuerzas vivas de la ciudad, al objeto de conocer las demandas de los jerezanos, para con ello, poder ofrecer en las elecciones municipales de 2023 una alternativa igual o más seria que la que presentamos en las elecciones de 2019", subrayando que "Jerezanos en Acción no se ha disuelto, como algunos intentan hacer creer".

"Los miembros de Jerezanos en Acción no son 'vividores' ni profesionales de la política. Son un grupo de ciudadanos, hastiados de los políticos actuales y que creemos que hay otras formas de hacer política. Todos sus miembros tienen sus profesiones, sus trabajos, y por tanto, carecen de los medios y de las maquinarias de los grandes partidos. Como se puede entender, hacer campaña siendo senadora de España como María José García-Pelayo, o alcaldesa de Jerez como Mamen Sánchez, con sendos sueldos públicos de 80.000 euros anuales no es lo mismo que hacer política teniendo recursos limitados, como es el caso de Jerezanos en Acción. Por ello, pedimos la colaboración ciudadana para hacer llegar nuestro mensaje a través de redes sociales, etc.", prosigue el comunicado.

Jerezanos en Acción quiere "expresar que, pese a las trabas que quieran imponerle, va a plantar cara a los 'Ere-rianos' y a los 'Gürtel-lianos”, en la próxima campaña electoral, al objeto de que su voz se escuche y se respete la democracia y la libre concurrencia política", apostillando que "Jerezanos en Acción sí cree en la democracia".