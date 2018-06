Jesús Salido: "Los consejos de la GMU eran de vergüenza ajena"

Jesús Salido defendió la labor que desarrolló Luis Cruz como gerente de la GMU. Dijo que "pasó a la gerencia de la GMU para administrar un presupuesto de 90 millones de euros" como hombre experto en contabilidades. Entró un año antes de que se empezara a mover el caso 'Huertos de Ocio'. "Es altamente improbable que Luis Cruz tomara la iniciativa de la permuta" ya que apenas llevaba doce meses en el cargo y no tenía, como se ha acreditado, conocimientos jurídicos y urbanísticos.

Sobre los consejos de la GMU dijo, literalmente, que "esto ha sido de vergüenza ajena. La mayoría de los consejeros no iban a ver los expedientes y después ni se los leían. Eso sí que es una falsedad documental, por lo menos es pintoresco". En dichos consejos de gestión "Luis Cruz no podía votar. Es por ello que resulte curioso que las acusaciones digan que Pacheco y Luis Cruz tenían un poder absoluto". Sobre el consejo de gestión del 21 de julio de 2003, "ese que las acusaciones quieren convertir en pernicioso, hubo tres representantes del PSA y seis de otros partidos políticos", en clara alusión a las dudas que genera la presunta manipulación y ocultación del expediente.

Sobre los documentos firmados por su cliente, dijo que "no alertó de forma personal a los hortelanos (sic) de que debían ir desalojando", pues el documento partió del departamento de Patrimonio de la GMU. Además apuntó que "tal y como refrendó el TSJA, los parcelistas estaban en precario desde agosto de 2003 pues no recurrieron". Del perito judicial, preguntó al tribunal: "¿De verdad este perito tienen conocimientos suficientes como para mandar a prisión a unas personas si llega el caso?". Entre sus fallos apuntó que "no fue a consultar los valores catastrales ni por curiosidad", "reconoció fallos en el número de viviendas VPO que se podían construir" y que "se inventó el precio del metro cuadrado de suelo y no hizo el estudio que le exigía el procedimiento".

Concluyó señalando que "la malversación, ciertamente, no sé dónde está. Es por ello que pido la absolución porque no hay absolutamente nada".