Jornadas de mediación en Jerez: “Para llegar al acuerdo hay que saber elegir el momento”

La Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz acogió este jueves la primera jornada de las tres que conforman el congreso de mediación, arbitraje y negociación que, con el nombre ‘A-Venencia’, trata sobre la resolución de conflictos en el mundo empresarial.

Así, hasta este próximo sábado 9 de septiembre, diferentes expertos y profesionales de la mediación, el arbitraje y la negociación trasladarán, a través de ponencias, charlas y mesas redondas, las diferentes técnicas que existen para resolver cualquier conflicto que puede presentarse en el día a día de una empresa o un negocio sin la necesidad de acudir al juzgado.

Como recuerda Fernando Camisón, organizador del evento, experto en mediación y abogado del despacho FCF abogados, “a lo largo de nuestra vida nos hemos visto en la necesidad de mediar y de negociar en multitud de ocasiones, por lo que esto no es algo desconocido para el gran público”. Si bien, enfocándose al plano empresarial, indica que “el día a día de una empresa no puede paralizarse en un juzgado, porque hablamos de que un procedimiento judicial puede extenderse entre seis meses y años, según sea el conflicto”. Porque, más allá de los posibles intereses económicos (deudas de clientes, proveedores, incumplimientos de contrato…), Camisón señala que “por encima de estos están el tiempo y la propia salud mental de las partes”, debido al estrés que supone la judicialización de un conflicto. El mediador recuerda igualmente que muchas empresas y negocios los dirigen familias que incluso pueden romperse si hay un problema que las partes implicadas no saben resolver. De ahí la importancia de estas jornadas, en las que además se expondrán diferentes ejemplos de casos en empresas y sectores.

La jornada de este pasado jueves la abrió el presidente del Consejo Regulador de los vinos de Jerez, César Saldaña, con 'El Consejo Regulador de los vinos de Jerez y su función mediadora', una ponencia muy didáctica en la que dio tiempo a hablar de la relación entre viticultores y bodegas en el pleno del Consejo, o algunos ejemplos de mediación que ha llevado a cabo –y sigue haciendo– esta institución, como el reciente acuerdo sectorial para la actualización de los pliegos de condiciones de los vinos del Marco; el Plan Director del viñedo del Marco de Jerez y la ordenación de negocios paralelos al vino de Jerez, como el envinado de botas (sherry cask) para el mercado del whisky escocés. “Para llegar al acuerdo hay que saber elegir el momento”, señaló el presidente del Consejo, dando a entender su función mediadora como presidente del Consejo Regulador.

A Saldaña la siguió Sandra Martí Cadaval, abogada colaborativa y mediadora, con otra ponencia sobre un tema muy de actualidad, 'Mediación en alojamientos turísticos, de los grandes resorts a los apartamentos turísticos', en los que entre otras cosas se habló de los problemas que generan a veces los usuarios de las viviendas de uso turístico, sobre todo relacionados con la convivencia y de las ventajas de la mediación para resolver estos conflictos.

Y aunque comenzó este jueves, la inauguración oficial de las jornadas tendrá lugar este viernes por la mañana, con la presencia de la decana de la Facultad de Derecho, Isabel Zurita, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez; la delegada municipal de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, Nela García, y el delegado municipal de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deporte, José Ángel Aparicio.