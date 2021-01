José Antonio Díaz: "La limpieza ya no es un problema en Jerez"

El refuerzo del servicio de limpieza viaria establecido por el Ayuntamiento y que está ejecutando la concesionaria Jerez UTE se extenderá al primer fin de semana de enero tras la festividad de los Reyes Magos, incluyendo así los días sábado 9 y domingo 10 de enero.

La Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente que dirige José Antonio Díaz recuerda que el refuerzo está vigente desde el pasado 3 de octubre en días festivos y que se ha intensificado en su programación los días festivos de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos 2021.

El gobierno local, de común acuerdo con Jerez UTE, ha optimizado así las jornadas de trabajo que habían quedado sin emplear en Semana Santa, Mundial de Motociclismo y Feria del Caballo que hubieron de suspenderse o, en el caso del Mundial de Motociclismo, cambiar de formato debido a la crisis sanitaria. Se trata de 36 jornadas de trabajo que han supuesto la contratación de 30 efectivos, que desarrollan su labor en turnos de mañana y noche.

José Antonio Díaz hace un balance "muy positivo de la situación de la limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad desde la llegada de Jerez UTE, gracias al compromiso y esfuerzo de los trabajadores en que Jerez luzca mejor y también al buen entendimiento y gestión que realiza la concesionaria".

En cuanto al refuerzo de la limpieza viaria, "hemos considerado adecuado ampliarlo hasta el primer fin de semana de enero, coincidiendo con el inicio de las rebajas, en el que se prevé también una importante afluencia a las zonas comerciales. También mantendremos el alumbrado público navideño activo este primer fin de semana".

"Ya la limpieza no es un problema en Jerez, afortunadamente. La ciudad en este servicio público básico va a mejor y se nota en las calles y avenidas. No obstante, volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad y al civismo de la ciudadanía para que se depositen las basuras en su horario y contenedor correspondiente y que no se acumulen enseres en el entorno de los contenedores, ya que hay días fijados para su depósito en cada uno de ellos", ha añadido Díaz.

Refuerzo en dos turnos y atención a la zona rural

El plan de refuerzo se desarrolla en dos turnos. El personal del turno de noche tiene como función principal el repaso de los puntos de contenedores para la retirada de los residuos que han quedado en sus aledaños y la recogida de papel y cartón. El personal que trabaja en turno de mañana tiene como cometido principal el repaso de los contenedores en las pedanías y barriadas rurales, con especial atención también a la limpieza de los propios contenedores.

Para tales labores se emplean dos cubas, cuatro barredoras, dos camiones de carga trasera para recogida de papel y cartón y una 'pick-up' para el repaso de los puntos de contenedores. Igualmente se ha creado un equipo especial de seis operarios que dispondrá de una 'pick-up' para el refuerzo de la limpieza en las barriadas en las que, por distintas circunstancias puntuales, haya quedado retrasada la labor de limpieza y haga falta un mayor énfasis en la limpieza del entorno de los contenedores.