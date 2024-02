José Mercé: "El premio más importante de mi vida, sin lugar a dudas, es mi familia"

José Mercé (Jerez, 1955) tenía tan sólo 13 años cuando debutó en 'El tablao' de Cádiz. A un mes de cumplir los 14, se marcha a Madrid con su tío Sordera (Manuel Soto Monje). "En esa época, si no te venías aquí (Madrid), en Jerez no había vida para nosotros, ni en Andalucía. En la capital es donde había que confirmar la alternativa". Empieza una carrera imparable. Trabaja en Torres Bermejas, donde le ficha Antonio Gades para su ballet, con el que recorre el mundo durante diez años. En 1983, comienza a hacer festivales flamencos, lo que supondría su independencia como artista, hasta hoy. "Poco a poco, pero subiendo escalones", dice.

Recién llegado de Nueva York, donde ha participado en un concierto homenaje a Paco de Lucía en el Carnegie Hall, acaba de ser distinguido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía 2024 por la Junta. Lo recogerá el 28 de febrero, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Aquí, una charla con el cantaor.

-Acaba de ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía 2024 por la Junta de Andalucía. ¿Se siente más andaluz que nunca?

-Por supuesto, por supuesto que más andaluz y más orgulloso de haber nacido en esta tierra bendita que es Jerez de la Frontera. Me siento muy orgulloso de ser andaluz, muchísimo, y de recibir este premio.

-Comienza una nueva edición del Festival de Jerez. ¿Lo suele seguir?

-Sí, sí, lo sigo pero no me llaman nunca. La pista se la sigo pero no me contratan nunca (ríe). Yo cuando voy a Jerez es para cantar en el Festival Tío Pepe, del que soy además Embajador.

-Precisamente, regresa este verano a las bodegas González Byass con un homenaje a su paisano, el compositor Manuel Alejandro. ¿Por qué este espectáculo?

-Sí, a mi vecino, a mi paisano, Manuel Alejandro, y con mucha alegría. Me han hecho Embajador de Tío Pepe Festival y estaremos el 4 de agosto. Creo que Manuel Alejandro es el compositor más grande que ha dado la historia, encima nacemos los dos en la misma calle, pues vamos a aprovechar que estaremos ahí en Jerez y haremos cinco o seis temas de él, además de mi espectáculo.

-Sigue de gira con el nuevo disco, 'El Oripandó'.

-Sí, seguimos y así estaremos también todo el verano. Lo despediremos en Málaga, el 22 de diciembre. Sí, porque tenemos nuevo trabajo. Vamos a grabar un disco Vicente Amigo y yo, que hace tantos años ya de 'Del amanecer' (1998), que vamos a publicar algo para que salga en noviembre o diciembre. Y por ahora no puedo avanzar más.

-'El Oripandó es su disco más vanguardista, pero basado todo en el flamenco. Ha realizado además un documental muy emotivo.

-Sin lugar a dudas es un disco totalmente flamenco. Yo siempre le digo a la gente que hay que escucharlo mucho porque desde que empieza hasta que termina son todas las raíces del flamenco, incluso está lo más primitivo que es el martinete, la taranta, la soleá... Porque el tema que le dedico a mi hijo Curro, 'Jamás desaparece lo que nunca parte', es una soleá. Todo eso hay que escucharlo mucho y sacarle la enjundia que tiene esta obra. Sí, ahora vamos a hacer un concierto en el Olympia de París, que se va a grabar y se va a hacer un documental también.

-En este disco canta su vida, que usted dice que nunca había hecho.

-Nunca. Me he atrevido ahora, hace dos años, cuando me junté con mi gran amigo, gran autor y cantante Antonio Orozco, que tiene una sensibilidad grandiosa. Nos pusimos a trabajar y hemos estado casi tres años para hacer estos ocho temas. No quiero ser presuntuoso pero no es un disco común, es una obra. Era Antonio quien lo tenía que hacer por muchas cosas que nos unían. Cuando se lo dije él pensaba que le estaba vacilando (ríe). Y al final, las cosas surgen y cuando surgen salen así de bonitas.

-¿Cree que es su trabajo más grandioso por todo lo que conlleva también emocionalmente? Por eso, por ejemplo, de que una de las canciones, 'Jamás desaparece lo que nunca parte', está dedicada a su hijo Curro, fallecido en 1994.

-Sí, yo creo que sí, por lo menos el más íntimo, de lo más importante que he hecho en mi carrera, sin lugar a dudas.

-Dice que con este disco ha empezado de nuevo.

-Sí, porque yo siempre digo que estoy empezando. Y realmente, me siento muy bien, muy a gusto, mi gente me llena los teatros, tienen ganas de escucharme, quieren que siga ahí. Y sí, sí, para mí siempre estoy empezando. Y siempre estoy con mi trabajo, y con mis cosas, y esto para mí es un privilegio, hacer lo que a uno le gusta y que disfrute la gente. Eso es muy bonito y tenemos la suerte de que sea quien sea nos ha tocado con esta varita, en una sociedad en la que están pasando tantas cosas feas, por lo menos estamos en el teatro dos horas haciendo a la gente feliz.

-¿En qué se inspira?

-La inspiración la encuentro sobre todo en la familia y en la gente de a pie, que me sigue, y que cada vez que voy a un teatro a hacer un concierto, uno va escuchando cosas y todo eso me va diciendo que tengo que seguir haciendo cosas. Que me quedan muchas cosas por hacer afortunadamente.

-Habla de la familia... su mujer y usted llevan juntos casi toda la vida.

-Pues la verdad es que es una gran suerte tener una mujer así al lado mía. Llevamos toda la vida juntos. De hecho, el 23 de septiembre haremos 50 años de casados. Poder convivir tantos años juntos, los hijos, los nietos (tiene tres)... El premio más importante de mi vida, sin lugar a dudas, es mi familia. Lo tengo muy claro.

-Usted, a lo largo de su carrera, ha vivido distintas etapas del flamenco. ¿Con cuál se queda?

-Siempre digo que he vivido dos etapas: una pasada y la actual. Me quedo con la de finales del siglo XX, una época maravillosa. Y la de ahora, me gusta mucho, hay mucha gente joven que lo está haciendo muy bien, pero es distinto. Todo está cambiando y tendrá que cambiar también lo nuestro, pero me parece bien. Lo que valga se quedará y lo que no, pues nos olvidaremos. No hay más.

-¿Ha pensado alguna vez en la jubilación?

-Esto no tiene jubilación ni tenemos por qué jubilarnos. Cuando tu público y tu gente ya no te quieran tener, no te preocupes que eso te vas dando cuenta y ya me quedaría en casa. Pero hasta que no ocurra eso, no.

-¿Se instalará algún día en Jerez?

-Bueno, yo tengo casa en Chipiona, toda mi familia vive en Jerez. Voy mucho y hoy es fácil bajar tanto en coche como en Ave.

-Hablando de su tierra, y ya que usted nació en el barrio de Santiago, ¿cómo vive la difícil situación de la calle Nueva?

-Sí, lo sigo todo. Yo estoy a favor de a ver si de una vez por todas se arregla eso, porque es una pena que un barrio tan maravilloso esté así. Es un lugar histórico. Hay que solucionar esta situación y que la genta pueda pasear tranquila por este rincón tan maravilloso de la ciudad.

-Acabamos. Como madridista, ¿qué le parece la llegada de Mbappé al Real Madrid?

-Bueno, me parece maravilloso. Creo que ese club, que es el más grande del mundo, siempre quiere a los mejores. Y si Mbappé es el mejor, pues tiene que estar en el Madrid (ríe).