–El viernes verá la luz su tercer trabajo discográfico en solitario, ¿contento?

–Sí, porque el disco ha quedado muy bien, bien elaborado y creo que es algo diferente a lo que tenía.

–Ha sido una apuesta arriesgada, porque grabar en directo...

–Sí, porque si ya es complicado grabar un disco en estudio, imagínate en directo. Además, previamente a la grabación tuvimos un proceso cercano a los dos meses, porque había que preparar muchas cosas. Pero bueno, al final el resultado ha sido el que esperaba, estoy muy satisfecho.

–A veces no se es consciente de lo que cuesta grabar...

–Sí, sobre todo porque las casas discográficas ya no te dan nada, y para grabar tienes que tener el apoyo de mucha gente. Así he grabado yo, poquito a poquito, es la única manera. Desde aquí quiero agradecer el esfuerzo de Fundador, de la Peña La Bulería, de Alberto de Flamenco Vive, de Claudia Ruiz, que ha hecho unas fotos increíbles, y a mi primo Juan Garrido que ha sido clave en que esto sea una realidad.

–De título ‘Albariza’ y grabado en una bodega como El Majuelo, no puede ser más jerezano...

–(Risas) Sí, la verdad es que estoy muy agradecido a las bodegas Fundador, que nos ha abierto las puertas de su casa y nos ha atendido maravillosamente. El título creo que recoge bien lo que ha sido el disco, e incluso como anécdota te digo que yo vivo en un bloque que antes era una bodega y que se llama Albariza. De hecho algunos vecinos me preguntan si he puesto el título por eso (risas).

–Ocho cantes y de corte clásico, aunque con letras nuevas...

–Eso es, y con los jaleos del directo que es algo muy bonito. No he querido arreglar nada, lo que está en el disco, es lo que ocurrió y así se ha quedado. He grabado una soleá por bulería y tientos, que llevan la letra de José María Castaño, las seguiriyas y los fandagos de José Gallardo y su padre Antonio, que para mí es un privilegio, y una bulería de Pepe del Morao. Menos los martinetes, la malagueña y la bulería del final de mi familia, que son populares, el resto de letras son compuestas.

–Tres discos y las mejores guitarras....

–Sí, a mí me gusta mucho la guitarra y en los discos que he grabado han venido tocaores que acompañan de maravilla. En el primero tuve como protagonista a Domingo Rubichi, y en el segundo a José Gálvez, que hizo toda la composición, y en este ha grabado Pepe del Morao, con el que llevo dos años y medio trabajando sin parar. Le comenté la idea y aceptó, incluso hay una bulería donde ha puesto la letra y la música. También está Domingo (Rubichi) que para mí es alguien importante porque lo conozco desde niño, y ha grabado la malagueña. A mí me gusta adaptarme a cualquier guitarra, creo que lo he demostrado.

–¿Qué tiene este disco que no tienen los demás?

–Bueno, aparte del directo, lo que quería es que la gente me oyera sin filtros, en vivo y en directo. Hoy en día los discos son currículos para el artista, y al fin y al cabo, vivimos de los recitales y festivales, entonces, con este disco los aficionados pueden ver cómo es José ‘El Mijita’ en ese terreno.

–Lo presenta usted en la Peña La Bulería, su segunda casa...

–Bueno, si te digo la verdad, casi que la primera, porque paso aquí, por cuestión de trabajo, más horas que en mi casa (risas). Sí, para mí es un orgullo estar aquí el viernes con mi gente y en mi barrio, aunque también me hubiera gustado hacerlo en Fundador, que nos ha apoyado en el proyecto, lo que pasa es que por fechas al final no se pudo.

–Y después de esto, a presentarlo por toda España...

–Esa es la idea. De momento tengo cosas cerradas, de hecho el 23 voy a Bornos, el 26 voy a Madrid, el 30 en Málaga, y bueno, para el año que viene tengo cositas habladas para Alicante, Valladolid, Zamora y Cartagena.

–Este año le veremos en el Festival, aunque como artista invitado del nuevo espectáculo de Carmen Herrera...

–Sí y estoy encantado, porque Carmen se lo merece todo. Es una gran bailaora y en casa la queremos como una hermana más. Me comentó la propuesta y no lo pensé, ojalá salga todo bien.

–Usted sigue reivindicando la pureza del cante, ¿no se siente a veces impotente ante tan poco apoyo?

–No te creas, porque en los últimos años estoy viendo un crecimiento por parte de muchas sitios, están apostando por el flamenco tradicional y eso es bueno. Yo voy a luchar por esto y es algo que siempre le digo a los chavales, algunos de mi familia, que están saliendo ahora, que deben persistir. No es fácil, es cierto, pero yo por lo menos voy a seguir defendiendo lo mío, el cante de mi familia.

–Ahora que habla de eso, hace poco ha salido un nuevo hermano suyo. Cada vez hay más competencia en Los Mijita...

–Sí, mi hermano Antonio dio un recital hace poco en la Bulería. Nunca había cantado en público y dio un recital que mucha gente salió llorando. Creo que es un diamante en bruto, y si él se deja pulir, nos va a quitar a más de uno de trabajar (risas). El cante es pasar fatigas y él ha pasado muchas, y cuando abre la boca ‘jiere’.

–Estuvo nominado en 2017 a los Grammy Latinos en la modalidad de flamenco. ¿Qué opina que hayan quitado esta categoría?

–Es algo que no debería ocurrir, aunque por lo que me han contado también se veía venir. Los artistas flamencos debemos luchar por esto y no se puede permitir que nos recorten terreno. Contra esto deberíamos unirnos para volver a recuperarlos, porque quieras o no da una repercusión importante al artista y a nuestra música.