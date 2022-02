Las jerezanas Jota Carajota y Estrella Xtravaganza, en la segunda edición de 'Drag Race España'

La revolución ‘Drag Race España’

El formato ‘Drag Race’ aterrizó en nuestro país la pasada temporada con un apabullante éxito. La versión española de ‘Drag Race’ está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

Drag Race España’ revolucionó cada semana las redes sociales. Sólo en su estreno, el programa logró casi 10 millones de impresiones. Además, logró colocarse como tendencia en Twitter horas antes de su estreno, alcanzando la primera posición durante su emisión y llegando incluso al ranking mundial, unos datos extraordinarios para un contenido de pago.

Más allá de la cantidad, las redes sociales de deshicieron en halagos para el programa. La primera temporada del formato en España se ha convertido en una de las favoritas de los seguidores a nivel mundial y ha logrado que el público y la crítica se deshagan en halagos de manera unánime.