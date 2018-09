Juan Antonio Jiménez releva a Fernández de Cosa como concejal de IU

Juan Antonio Jiménez Campos, que fue en su día coordinador de IU Jerez, será el nuevo concejal de esta formación en sustitución de Ana Fernández de Cosa, tras la renuncia de esta última hace unas semanas no sólo a su acta de concejal sino también a todos sus cargos orgánicos en IU. La sesión del pleno de ayer tomó conocimiento de esta renuncia y la alcaldesa Mamen Sánchez expresó su agradecimiento personal a la ex edil de IU "por su disposición y el trabajo realizado", y al grupo de IU por su colaboración con el gobierno municipal. Fernández de Cosa argumentó en su día su renuncia asegurando en una carta a los militantes que "he dejado de sentirme cómoda con determinadas formas y actitudes a la horade tomar las decisiones en el seno de nuestra organización. Por ello, he concluido que no tiene sentido seguir en unas circunstancias que, a mi juicio, se vienen arrastrando desde hace ya demasiado tiempo".