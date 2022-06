Juan Avellaneda: "Me he enamorado de Jerez"

El diseñador de moda barcelonés Juan Avellaneda ha recorrido este martes las bodegas González Byass en una visita de inspiración para su colaboración con la legendaria marca de Brandy Lepanto. "Me ha encantado. No había estado nunca en la ciudad y me ha sorprendido gratamente. Sí que tenía la imagen, por la primera colaboración con Lepanto, que por ser durante la pandemia no pudimos venir. Pero aunque las fotografías eran maravillosas, no pueden expresar lo que vives aquí. Ya estoy deseando volver. A nivel cultural es muy rica, es una ciudad fantástica", confiesa el director creativo de su propia firma (www.avellaneda.eu), icono de estilo y estilista de celebrities, en la azotea del Hotel Bodega Tío Pepe.

El objetivo de la visita, a partir del recorrido por las bodegas, es básicamente crear. "Lo mejor es que González Byass me ha dado carta blanca y una mochila de inspiración. Algo que no suele pasar, así que me encanta. Creo que será una campaña de cara a Navidad, aunque será una relación a largo plazo, así que irán saliendo cosas a lo largo de los meses. Es una empresa muy dinámica y me ha sorprendido mucho", explica.

El aspecto artesanal, la elaboración de los vinos de González Byass, es algo que también ha cautivado a Avellaneda, que dice al respecto que ha "alucinado porque pienso que es un gran desconocido todo. Cuando te empiezan a explicar... es que es todo super artesanal. Podría ser todo un museo, que funciona y que produce para todo el mundo. Es una empresa global, muy conocida y la imagen de Tío Pepe es un icono dentro de la iconografía española. Está en el imaginario de cualquier español. Cuando me llamaron para colaborar no lo dudé".

El diseñador describe la luz del sur, entre romántica y misteriosa. "Me fijo mucho en la luz, que me ha sorprendido mucho, así como el olor, los aromas de las bodegas. Todo el rato te vas transportando a sitios, a puntos imaginarios, cosas o momentos que has vivido. Es como si te cogiera y te abrazara. Y visualmente, las bodegas son espectaculares. Yo aluciné. Así desde luego es muy fácil montar una colección. Sale casi solo. La esencia está ahí. Desde luego, hacer una mini colección inspirada aquí sería la bomba".

Cree Avellaneda que el vino de Jerez "está explotado, pero no lo suficiente. Hay un potencial brutal, aunque están en infinidad de países. Cada cosa que se vaya viendo un poco más, ayuda a dar visibilidad, sobre todo, en las generaciones más jóvenes. La marca está muy preparada, es potente y puede explotarse mucho más".

Juan Avellaneda es una de las referencias masculinas en el mundo de la moda y publicaciones como Icon, Vanity Fair, GQ, y Harper's Bazaar España. Figura además en la lista de “Los hombres más elegantes” de los últimos 3 años. Su trayectoria, buen gusto y conocimiento le han permitido desarrollar su faceta de coach de estilo en distintos ámbitos públicos. Desde 2017 ha colaborado en varios espacios de televisión como jurado y comentarista de moda, como Cámbiame, Masterchef Celebrity y Operación Triunfo, entre otros. En mayo de 2019 salió a la venta su primer libro, 'Poténciate', un manual práctico de estilo. Además, acaba de presentar nueva colección en @080bcnfashion.

Cuenta el diseñador que en este momento de su vida, no se plantea muchas presiones de cara al futuro. "Si estás contento con lo que haces creo que debes ir fluyendo. Hay objetivos, pero debe ser un camino para disfrutar y más después de lo que hemos vivido. Ahora vivo más de cara al presente". Destaca que hay demasiada presión mediática "por o eres joven talento o no sirves. Y eso es horroroso porque durante años eso me bloqueó, pensaba que yo iba tarde. ¿Y tarde por qué? Cada uno tenemos nuestros ritmos y nuestras cosas. En redes me llegan mensajes de personas que se quieren dedicar a esto pero me dicen que van tarde. Basta ya de esa presión. Es una pena que se pierda talento por el camino por ello".

Para concluir, Avellaneda define Jerez en dos palabras: "¡Qué clasón! Yo me tengo que comprar una casa aquí (ríe). Y eso es algo que no me ha pasado mucho. Me voy enamorado".