Juan Caro vuelve a Jerez

A sus 72 años, Juan Caro Muñoz vuelve a casa. Y lo hace por la puerta grande. A finales de este mes o principios de julio (no tiene cerrada definitivamente la fecha) abrirá las puertas de su nuevo proyecto, esta vez en su ciudad natal, Jerez: 'Casa Juan'.

Se trata de un bar restaurante ubicado en el local que hasta principios de este año ocupó 'El Chicharrón' en el número 2 de la calle Consistorio, en la plaza del Arenal. Un local de 380 metros cuadrados y tres plantas en el que seguirá ofreciendo su reconocida cocina tradicional.

La historia de Juan Caro es la de muchos niños que comenzaron a trabajar en la hostelería en tiempos difíciles para ayudar a su familia. En su caso, comenzó en la calle Caballeros, en el Tabanco Juan que regentaba su padre con apenas 14 años. Posteriormente, al cumplir la mayoría de edad, se trasladó muy cerca, a la calle Pescadería Vieja, donde su tío Manolo llevaba 'Los faroles' en el local donde mucho después estaría 'El bichero' y, ahora, 'Mulai'. Desde allí se servía cada día la comida al cercano Hospital 18 de Julio, na clínica que ocupaba el actual edificio de los sindicatos en la plaza del Arenal.

Con 21 años decidió montar su primer negocio propio, 'El farol', frente al aparcamiento de la Alameda Vieja, y allí estuvo muchos años, hasta que a mediados de los ochenta del pasado siglo abrió 'El mirador', el bar que sigue abierto, que ahora dirige su hijo y que es famoso por sus caracoles.

No es casualidad. Los caracoles y las cabrillas han sido siempre una especialidad para Juan Caro y su equipo. Lo siguieron siendo cuando hace casi un cuarto de siglo decidió abandonar Jerez y marcharse a El Puerto, donde primero puso en marcha 'El rincón del buchito', una venta en la carretera de Sanlúcar.

Su verdadero éxito en tierras portuenses sería, siete años después, el 'Mesón Juanito', en la calle Valdés, que ahora cierra después de haberlo convertido en una referencia gastronómica junto a la plaza de toros.

"En estos días terminamos la temporada de caracoles, cerramos y nos venimos para Jerez", explica. Y es que desde el pasado mes de marzo, con el estado de alarma, el 'Mesón Juanito' tuvo que dejar de funcionar y sólo volvió a abrir para vender sus famosas tarrinas de caracoles y cabrillas. Decenas y decenas diarias vende en temporada Juan Caro, muchas de ellas para otros establecimientos hosteleros que se las ofrecen a sus clientes 'con denominación de origen'. Una especialidad por la que será recordado siempre en El Puerto.

Ahora, cuando abra 'Casa Juan' en Jerez, quiere seguir con la misma filosofía. Cocina tradicional, casera, con productos de calidad, sin más pretensiones que dejar satisfecho al cliente por encima de todo. Mantendrá una carta en la que no faltarán platos que le han dado fama desde hace años como las fabes con cola de toro, garbanzos con langostinos, habichuelas con almejas, arroz con mollejas y espárragos, bacalao con tomate o al estilo de la casa, sopa de tomate... Una carta muy extensa en la que no faltarán el cordero y los pescados del día.

Todo ello con vistas a la plaza del Arenal en un comedor que estos días ha decorado a su gusto. "Mira, esto es como un palco del Bernabéu", dice mientras mira por el amplio ventanal que da a la céntrica plaza, orgulloso del cambio realizado y de haber podido llegar hasta allí, mientras sueña con ver el año que viene los pasos de Semana Santa bajo sus balcones.

Le acompañará un equipo fijo de seis personas en la sala, además de su mujer Inmaculada Giráldez y su sobrina, que son quienes atesoran la magia de los fogones desde hace años y dan alma y personalidad a los guisos.

"Vuelvo a Jerez no porque no estuviese a gusto en El Puerto, donde me han tratado muy bien y tengo una clientela muy fiel, sino por quitarme de la carretera", comenta 'Juanito', un hombre elegante también conocido como 'el de los tirantes' pero que hoy nos recibe con una guayabera. "Llevo los tirantes debajo", y los muestra abriendo la botonadura, dejando ver una collar del Cristo de la Expiración. Juan Caro, puro Jerez.