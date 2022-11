"Vivimos en una época de rechazo a determinados modelos implantados"

La evolución de la sociedad y el rechazo de muchos modelos impuestos en ella ha provocado que muchas personas busquen alternativas para romper con lo establecido. Dentro de esas alternativas encontramos herramientas de transformación social, y una de ellas es Banca Fiare Ética, que ha irrumpido con fuerza en nuestro país.

Dicho modelo fue creado en Italia hace ahora 25 años, y desde 2004 ha aterrizado en España, primero con una sede en Bilbao y posteriormente, con sedes en Madrid, Barcelona y recientemente en Sevilla. Juan Garibi es su director comercial y de desarrollo estratégico y en la tarde de ayer acudió a la Feria de la Economía Social que se celebra en los Claustros durante este fin de semana.

A través del cooperativismo, esta institución, sin ánimo de lucro, cuenta con 45.000 personas socias entre España e Italia y centra eminentemente sus esfuerzos en financiar "proyectos del sector social y ambiental, no somos pues competencia de la banca, ya que sólo financiamos proyectos o cosas positivas para la sociedad. Eso es lo que nos diferencia de otras entidades el valor cooperativo y ético", asegura Juan Garibi.

Su crecimiento en los últimos años, especialmente en esta crisis energética que nos asola, no se centraliza en España "sino que en toda Europa hay cada vez más personas que se interesan por las energías renovables, por la agricultura ecológica, por las construcciones sostenibles...", pero también gente que "muestra su rechazo al sector financiero. Quizás ahora estamos viviendo los efectos coyunturales de la crisis que estamos pasando, como en su día pasó con la burbuja inmobiliaria, y bueno, buscan soluciones diferentes".

Precisamente, en el sector inmobiliario, en concreto en la construcción de viviendas cooperativas, Banca Fiare está acaparando un protagonismo importante en nuestro país. El denominado 'Cohousing' o vivienda colaborativa es un modelo mediante el que un grupo de personas se unen para diseñar sus casas a su medida, compartiendo los espacios y servicios comunes y basando su modo de vida en el consumo colaborativo.

En este ámbito "estamos creciendo mucho", asegura Juan Garibi, quien reconoce que actualmente apoyan "20 de los proyectos de este tipo existentes en España", de los cuales uno de ellos se encuentra en Jerez.

Este sistema funciona como una cooperativa basada en un régimen de cesión de derecho de uso de la vivienda. A diferencia de una cooperativa de viviendas al uso, la propiedad de estos inmuebles es de la cooperativa y los socios solo tienen un uso indefinido de ellos.

"Nosotros no damos préstamos hipotecarios, apostamos por este modelo, el de la vivienda cooperativa, en el que se impide la especulación, de tal forma que al hacerse socio uno pone a disposición de todos el espacio, con lo cual si he pagado 50.000 euros por él, cuando me marche, me devolverán esos 50.000 euros, no habrá especulación alguna", asegura.

A pesar de que su implantación en España "no está siendo fácil, porque en Italia, por ejemplo hay un modelo más centralizado a nivel de territorio, pero en España no. Cada territorio tiene su propia estructura jurídica y entonces tenemos que trabajar con pico y pala". Aún así admite que "en este país quedaban vestigios de las antiguas cajas de ahorros, que tenían una política de apoyo a proyectos sociales, y eso nos ha servido de mucho".