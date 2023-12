Juan Lara lleva la zambomba de Jerez a la Peña El Morato Almería

Los villancicos de Jerez sonarán este fin de semana en Almería. Lo harán gracias a Juan Lara, que con su grupo actuará en una de las entidades flamencas más señeras de Andalucía, la Peña El Morato. El cantaor dejó muy buenas sensaciones en su último paso por esta entidad, de ahí que el público y los socios almeriense hayan confiado a él la puesta en escena de esta zambomba jerezana.

El artista ha formado este año un grupo navideño que conforman las voces de Carmen Méndez, Antonia Núñez y Esperanza Santiago, y la guitarra de Juanpe Carabante.

En lo que va de mes, Juan Lara y su gente han pasado ya por localidades como Utrera, Porcuna, Sevilla, Puerto Real o Antequera y en este fin de semana harán lo propio por Huelva, Morón, Mengíbar y la citada actuación en Almería.

El cantaor reconoce que en esta Navidad "la gente no está pidiendo sobre todo villancicos tradicionales, parece que hay una vuelta a lo antiguo", apunta, si bien es cierto que en algunas localidades "también quiere que cantemos algunos más flamencos como Los Campanilleros". En su repertorio, no obstante, no falta nunca "los cantes por bulería de la tierra, la Nochebuena de Jerez por bulerías".