Juan Meira comienza su reto: "Esto da sentido a mi vida"

6.000 kilómetros recorriendo 294 municipios y subiendo 14 puertos de montaña de la Vuelta Ciclista. Cuatro meses pedaleando para dar visibilidad a la fibrosis quística, una enfermedad degenerativa y hereditaria que provoca, entre otras cosas, infecciones e inflamaciones que dañan perjudicialmente zonas del pulmón, páncreas, hígado y sistema reproductor. Y de nuevo Juan Meira transformó ayer su bicicleta plegable en medicina que cura las penas, porque ayer para despedirle en el inicio de este reto la plaza del Arenal fue una auténtica fiesta.

"Ya llegó el momento. El equipo de '2plega2' llevamos mucho tiempo trabajando y estamos muy ilusionados. Era de justicia poner todo sobre la mesa para que ellos vivan, que es como hemos titulado nuestro proyecto", declaró Meira minutos antes de empezar el reto.

Los niños con fibrosis quística me han dado un motivo por el que pelear; les doy las gracias"

"Hemos dejado nuestros trabajos (Eva Mendoza y él) por amor a ayudar. Somos felices haciendo lo que hacemos, a saber qué sale cuando volvamos...", remarcó el jerezano, quien en su primera aventura en bicicleta por esta enfermedad le llevó de Jerez a Roma (3.000 kilómetros). "El tema deportivo, que puede que sea lo que más llame la atención por los 6.000 kilómetros y las etapas de montaña de la Vuelta Ciclista, se quedan en un segundo plano. Cuando ves que muchas personas sufren, sobre todo niños... Es algo muy fuerte. Hay tantas historias detrás, historias muy fuertes de pequeños que están ingresados en hospitales sangrando al toser, con mascarillas de oxígeno... Y todo habiendo un medicamento que puede mejorar su calidad de vida pero que sus padres no pueden dárselo porque no tienen dinero al no cubrirlo la Seguridad Social... Es tan fuerte", relató Meira.

Precisamente con estas historias guardadas en su mochila reconoció que "seguro que habrá momentos malos pero ¡qué son esos momentos teniendo en cuenta la realidad de muchas familias!".

Minutos antes de comenzar el reto -ayer tuvo una primera etapa hasta Lebrija-, un hombre se paró junto a Juan, le dio la mano y le dijo "te deseo todo lo mejor". Es un ejemplo de todas las muestras de cariño que el joven jerezano recibió ayer. "Yo no encuentro sentido a mi vida de otra forma que no sea así. Esta lucha sí da sentido a mi vida. Muchas veces cuando los padres de los niños con fibrosis quística me agradecen estas cosas yo les digo que gracias a ellos, porque son los que me han dado un motivo por el que pelear", subrayó Meira.

El reto deportivo está ahí. Pero el jerezano, que comparte aventura con Pedro Lázaro, Salvador Garrido y Eva Mendoza, puso también en valor la parte educativa, "respaldada ya por la Junta de Andalucía".

"Hemos dado también más de 50 conferencias en colegios y mi mensaje a los niños siempre ha sido el mismo. Les digo siempre que respondan a la pregunta '¿qué causa os duele?'. De nada sirve obligar a ayudar. Pero cuando te duele, ayudas y además así eres feliz, ese camino no tendrá final. Es lo que nos pasa a nosotros", señaló el jerezano.

La diputada provincial Isabel Armario y la alcaldesa, Mamen Sánchez, quisieron también mostrar su apoyo al jerezano, así como buena parte del PP de Jerez. "Es un orgullo para la ciudad contar con personas como Juan, que pone su corazón y su esfuerzo en visibilizar el caso de la fibrosis quística. Además valoramos mucho el proyecto de la Asociación '2plega2' para hacer una cadena de solidaridad hacia personas que necesiten ayuda por motivo de enfermedad", declaró Sánchez.