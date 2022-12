Juan Peña gana el concurso 'Atrápame si puedes' y dona el dinero a las hermanas de la congregación Sor Angela de la Cruz de Jerez

El final de año no puede ser más especial para el cantante jerezano Juan Peña. El artista ha ganado el concurso 'Atrápame si puedes' y ha donado el dinero a la congregación de las hermanas Sor Ángela de la Cruz en Jerez. "Siempre he sido muy reacio a hacer concursos de televisión pero me dijeron que esto era para una obra benéfica u ONG y como era algo solidario me animé. Jamás en mi vida podría pensar que iba a ganar un concurso de televisión de preguntas, pero gané", declara Peña.

El pasado 25 de diciembre el también jerezano Jaime Cantizano recibió a seis famosos en 'Átrapame si puedes' con el objetivo de conseguir un premio de 1.500 euros, que el ganador de la jornada destinaría a una causa benéfica. Luján Argüelles, Nico Abad, Roser, Shaila Dúrcal, Poti y el jerezano Juan Peña se enfrentaron para alzarse con el primer puesto. "El programa tenía varias fases de preguntas y se iban eliminando concursante y al final nos retamos Poti y yo, y gané", recuerda el jerezano.

"Decidí donar el dinero a una ONG de mi tierra, quería que fuera para mi tierra. Estoy muy contento, es la primera vez que hago algo así y que el dinero haya ido a mi tierra es fantástico", reconoce Peña.

El cantante hace balance de 2022 y subraya que "ha sido un año con mucho trabajo, estoy muy contento. Termino el año en Atenas cantando y el año que viene saco nuevas canciones y una de ellas me la ha compuesto y producido David DeMaría. Teníamos muchas ganas de trabajar juntos y saldrá para la primavera de 2023". Además, Peña adelanta que cantará en la próxima edición de la Pasarela de Moda Flamenca de Jerez durante el desfile de la diseñadora jerezana Amparo Macia.