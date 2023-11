Juan Tejero lleva hasta Sevilla la zambomba de Jerez

El bailaor jerezano Juan Antonio Tejero lleva un año más llevando la zambomba de Jerez a Sevilla. Lo hará este miércoles en la terraza Iguana, en Sevilla, y lo hace acompañado de un elenco artístico de primera categoría.

El artista montó su academia en la capital hispalense hace ahora 13 años, y desde entonces, su pequeño local del barrio del Arenal suena y huele a Jerez por todos sitios.

Esta zambomba, que cumple una década, trata de ser afín a los cánones tradicionales, es decir, cante de villancicos en torno a un corro, sin megafonía, y donde, siendo de donde es, no falta la bulería de la tierra. En una entrevista a Diario de Sevilla, el jerezano reconoce que “mi zambomba no se hace sobre un escenario. Y es sin micro. Nosotros nos organizamos en torno a un círculo. Respetando la esencia de las zambombas de siempre en Jerez. Para la nuestra traemos, entre otros, a artistas de la talla de Mara Rey, Sara Rincón, Irene Carrasco, Rosario Heredia o Fernando Soto, como artista invitado. Interpretaremos villancicos populares. Y habrá también sitio para la bulería. Lo que tenemos claro es que no haremos un espectáculo en torno a la zambomba. Esta es la zambomba del pueblo, donde todos nos juntamos. Es la zambomba que se hacía en patio de vecinos, en un patio con una candela”.

Su enorme interés por custodiar las tradiciones hace que tenga una postura crítica con algunas de las denominadas zambombas que se hacen actualmente, pues admite abiertamente que "se está perdiendo su esencia". “A veces se confunde una botellona navideña con una zambomba flamenca”, apunta. Aunque añade el bailaor que “aún hay algunas zambombas que sí tienen el sello de Jerez: la de la peña La bulería, la de la peña tío José de Paula, los cernícalos. Todas las peñas hacen una zambomba que mantienen los códigos”. Por ahí, por estos nombres, el bailaor nos recomienda si queremos disfrutar de una auténtica zambomba. “Que no zambombá”, bromea.