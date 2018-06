Juan y su caja de zapatos

Una simple caja de zapatos despertó en Juan Lara una pasión que desconocía. Transformar el cartón y levantar de la nada 'construcciones' en miniatura como patios de vecinos, plazas de toros y sobre todo pozos "de la suerte" es desde hace cinco años la gran afición del jerezano.

"Un día un sobrino me pidió que le hiciera una casa con una caja de zapatos. Hice mis planos y me di cuenta el buen material que era el cartón, que era un trabajo que se hacía en silencio y del que salían cosas muy bonitas", declara Lara. Y ya lleva cinco años sumando trabajos a su estantería y sin intención de dejar esta 'artesanía'.

Dedica varias horas a diario a este trabajo minucioso y no sabe cuántos pozos ha podido regalar a familia, amigos e incluso a la familia Real, a políticos y a la conocida Belén Esteban. "Le regalé en diciembre de 2016 uno al presidente de Estados Unidos Donald Trump porque como estaban hablando mucho de él , pensé ¡pues le voy a regalar un pozo! Se lo mandé a la embajada, pero no sé si lo llegó a recibir, aunque yo sí guardo la carta del envío", señala Lara. "También envié un pozo a María José García-Pelayo, a Mamen Sánchez, Lidia Menacho, a Juan y Medio... Y a los programas 'Sálvame' y 'El Cascabel'. Y el político Miguel Ángel Rodríguez me mandó un libro suyo dedicado tras recibir otro de mis pozos", relata orgulloso el artista, quien guarda una carta de la Casa Real agradeciendo también el detalle del envío.

"Tengo una habitación llena de todo. Ahora quiero regalarle uno a la jerezana María Espejo. Me gusta regalarlo a gente que consigue cosas bonitas y merecen cosas bonitas", añade Lara, quien reconoce además que le hace "feliz" saber que "gente importante tiene uno de mis pozos". Su familia está encantada con la afición de Juan, y como él, también están orgullosos de la habilidad de este artesano del cartón.