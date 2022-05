El presidente busca piso en Jerez

El presidente de la Junta de Andalucía y también candidato a la reelección en las próximas elecciones autonómicas del 19-J, Juanma Moreno, ha destacado el compromiso “muy firme y muy determinante” del Gobierno andaluz con Jerez, una ciudad “que había sido olvidada durante mucho tiempo”. “Con el PP Jerez avanza, igual que Andalucía avanza”, ha recalcado. Durante su intervención en los Museos de La Atalaya, en el acto de presentación de los 109 candidatos del PP al Parlamento, Moreno ha recordado que durante esta legislatura el Ejecutivo andaluz ha invertido 72 millones de euros en la ciudad.

El presidente de la Junta ha bromeado además sobre su presencia, por tercera vez en dos semanas, en Jerez: “Estoy por buscarme algún apartamentito por aquí, a ver si hay alguna cosita barata, aunque ahora está la cosa un poquito dispara. Pero a ver si encuentro un apartamentito por aquí porque la verdad es que Jerez lo tiene todo, todo. Se lo decía el otro día a Antonio Saldaña y se lo digo también a María José [García-Pelayo], Jerez lo tiene todo, todo, todo para ser una de las principales ciudades de España y de Europa”, ha dicho, recordando su reciente paso por el Gran Premio de Motociclismo y por la Feria del Caballo.

Juanma Moreno ha dejado claro también que “venir Jerez siempre es motivo de mucha satisfacción por muchas razones”. Además, ha agradecido la organización del acto al PP en la provincia y, especialmente, al PP de Jerez, del que ha destacado que es “un partido fuerte, sólido y unido”.

Aprovechando su presencia en la ciudad, el candidato del PP andaluz ha recordado que ha sido su Gobierno el que ha buscado la “fórmula” para que Jerez pueda contar con el helicóptero del 061 durante todo el año. Al tiempo que ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por un plan de modernización para el hospital y la reforma “de los centros de salud, que hace décadas que no se les mete ni un euro”. “Todo eso se ha hecho con este Gobierno, pensando en el interés de Jerez y de los jerezanos”, ha afirmado.

En este punto, Juanma Moreno ha desvelado que, pese a las restricciones de la pandemia, “soy el el presidente de la Junta de Andalucía que he visitado institucionalmente más en la historia la provincia de Cádiz y más en la historia la ciudad de Jerez. Las cosas se demuestran trabajando, estando y comprobando”.El candidato del PP ha rememorado, incluso, que la primera vez que vino se encontró “a unos señores manifestándose en la Real Escuela Ecuestre. El problema es que no cobraban las nóminas”. “Una vez más, como en tantos y tantos organismos que gestionaba la anterior administración socialista, había números rojos y las cuentas no salían”, ha explicado, asegurando que ahora “esa institución tan importante, que estaba abandonada, ya ha sido recuperada en términos económicos y en términos de esplendor”. Del mismo modo, Moreno ha asegurado que el Museo del Flamenco de Jerez “va avanzando y ya no tiene vuelta atrás, afortunadamente” y ha augurado que en la próxima legislatura, “si los andaluces así lo quieren, vendré yo a inaugurar ese Museo, porque ya lo hemos dejado organizado y planteado”.

El presidente de la Junta ha puesto también en valor las ayudas de la administración autonómica destinadas a La Asunción y a La Constancia, barrios que han estado “abandonados durante muchos años” y que han tenido finalmente “el compromiso y el esfuerzo” de la Administración andaluza. Por último, ha dicho que “hablar de Jerez es hablar de las Entidades Locales Autónomas, esas ELA importantísimas”. “No tenían un respaldo desde el punto de vista financiero, no tenían un reconocimiento y estaban vetadas. Por cierto, muchos de los que ahora están todo el día visitando pequeños municipios, tanto de la izquierda como la derecha, votaron que no precisamente a esa reforma que hemos hecho para dar los recursos que vuestros vecinos se merecen”, ha concluido.