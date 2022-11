Segundo aviso de la Junta: "El Archivo Municipal de Jerez sigue en alto riesgo de pérdida de su patrimonio"

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Delegación Territorial en Cádiz, ha realizado un segundo requerimiento al Ayuntamiento de Jerez sobre el estado del Archivo Municipal. El documento, al que ha tenido acceso este Diario, señala que es "urgente y prioritaria la necesidad de que la documentación sea retirada de los actuales sótanos donde está en estos momentos, con preferencia de aquella de carácter histórico ubicada en la sede central del Archivo y Biblioteca Municipal".

EL 20 de julio de 2022 se acordó por esta Delegación Territorial la apertura de diligencias informativas que acompañaban un informe de inspección que fue realizado por técnicos de esta Delegación Territorial el 6 de julio de 2022, "con el fin de comprobar el estado de conservación de las dependencias del Archivo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. En respuesta a dichas diligencias, el 25 de agosto de 2022 tiene entrada en esta Delegación Territorial escrito del Ayuntamiento de Jerez comunicando las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo requerido en el mencionado informe". Dichas propuestas pasaban por la "renovación de cajas especiales libres de ácidos en las que se guardan algunos de los documentos, adaptar las instalaciones contra la humedad y continuar con los tratamientos de fumigación, que nunca se han dejado de hacer. También estos meses se ha ido reponiendo la señalética en torno a seguridad, la reparación de puertas, estudios para ver la implementación de un sistema de aireación artificial controlada en el semisótano del Archivo, etc. También se está planificando de cara al año que viene porque los presupuestos son los que son y no se puede hacer todo a la vez. Estamos mirando todos los requerimientos que nos han hecho desde la Junta e iremos tomando medidas en cada uno de ellos, como el cambio de la altura de la documentación, que debe estar a 1,80 y eso supone un movimiento importante de documentación", apuntó en su momento el delegado de Cultura municipal, Francisco Camas.

Vista la documentación presentada entonces, el director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Santiago Saborido Piñero, y el arquitecto técnico de la Delegación Territorial, Fernando José Cruz Alonso, realizaron un análisis de dichas propuestas y cumplimiento de las mismas y emitieron un informe el pasado 15 de noviembre de 2022, donde, entre otras consideraciones, se concluye dicha urgencia de la retirada de la documentación, a lo que se advierte de que "hasta que esta situación no sea remediada, no se evitará el alto riesgo de pérdida de este patrimonio documental por cuestiones de humedad, inundación, incendios o ataques vandálicos desde el exterior. No es aceptable que se indique desde el Ayuntamiento en su informe que se desaconseje el traslado de esta documentación de la actual ubicación en los sótanos donde está, indicando que supondría un fuerte empeoramiento de las condiciones del servicio público, cuando está en riesgo en sí mismo la posible perdida de ese patrimonio documental, así como también el riesgo de la seguridad del personal que presta el servicio en esas dependencias del Archivo Municipal".

Desde la Junta exigen también la actualización la instalación de detección y extinción automatizada de incendios, "que en la actualidad tienen en los depósitos de los sótanos de la estación de autobuses de Jerez; la revisión del sistema eléctrico en la sede central del edificio de la Biblioteca y Archivo, así como la elaboración y puesta en funcionamiento de un plan de autoprotección y aplicación de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales para los trabajadores del Departamento de Archivos".

También será necesaria "la acreditación de que la documentación ha sido retirada de los actuales sótanos donde está en estos momentos, con preferencia de aquella de carácter histórico ubicada en la sedecentral del Archivo y Biblioteca Municipal".

El segundo requerimiento añade la necesidad de "instalación de deshumidificadores para el control de la humedad relativa en todos los depósitos que ubican al Archivo Municipal, así como la acreditación documental que se han rebajado las alturas de todos los estantes a una altura máxima de 1,90 metros". Y, por último, la revisión y actualización de todas las instalaciones de protección contra incendios, así como la implantación de los planes de prevención de riesgos laborales y Plan de Autoprotección.

La Junta insiste en que "sigue sin cumplirse por parte del Ayuntamiento con las obligaciones en materia de conservación recogidas en la ley. Todo ello podría suponer la apertura de un procedimiento sancionador".

Desde el Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas asegura que se están tomando las medidas necesarias para que el Archivo esté en mejores condiciones, "y las que tenemos en nuestras manos, pero es algo que necesitamos hacer entre todos, porque solos no podemos. Esto corresponde también a otras administraciones. Hay que invertir dinero".