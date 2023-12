La Junta confirma la certificación Convivencia + para 23 centros educativos de Jerez

Tres meses después de publicarse la resolución provisional, ,la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha hecho pública esta semana, ya de manera definitiva, el listado de centros pertenecientes a la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+) respecto al curso 2022/23.

En total, serán 23 los centros educativos de Jerez los que han obtenido esta distinción, que con respecto al pasado año ha aumentado en un centro más. Se trata de 19 colegios o CEIPs; 3 institutos y un centro de educación permanente.

El listado de colegios lo conforman CEIP Blas Infante, La Ina, Al-Andalus, Federico Mayo, San Vicente de Paúl, San José Obrero, Gloria Fuertes, San Juan de Dios, Sagrada Familia, Vallesequillo, Juventud, Luis Vives, Federico García Lorca, Nueva Jarilla, Virgen del Mar (El Portal), Torresoto, Montealegre, Ciudad de Jerez y Poeta Carlos Álvarez.

De ellos, el que mejor puntuación ha tenido ha sido el CEIP Virgen del Mar de la barriada de El Portal con 89,67, una de las mayores puntuaciones no sólo en Cádiz, sino en Andalucía. Detrás de él, encontramos al colegio Al-Andalus, con 88,67 y al Torresoto, 88,50. No obstante, en este programa la puntuación no es lo más importante, ya que lograr los objetivos marcados por la comunidad educativa es, sin duda, el mejor premio.

De los institutos a los que se le ha reconocido esta distinción destacan IES Elena García Armada, San Telmo y La Campiña de Guadalcacín, siendo el primero, con 88,25, quien ha logrado una mayor puntuación.

Por su parte, el centro de Educación Permanente distinguido ha sido el CEPER Victoria Alba, que sumado 85,33 de puntuación.

Inscritos en el curso 22/23

Según los datos de la Consejería de Educación, durante el curso pasado se inscribieron en la Red Andaluza ‘Escuela: Espacio de Paz’ 2.584 centros educativos, cuatro más que durante el curso 2021/22.

De ellos, un total de 2.012 fueron a través de la modalidad unicentro, y 572 centros docentes inscritos a través de la modalidad intercentros. El número de proyectos intercentros llegó a los 156.

Hay que recordar que la Escuela Espacio de Paz se inició en el curso 2002/03 con la intención de conectar a aquellos centros que desarrollan un trabajo encaminado hacia la promoción de la cultura de paz y la convivencia dentro del entorno escolar. Varios años más tarde, 2006-2007, con la aprobación del decreto 17/2007 se adoptaron medidas concretas para que la Promoción de la Cultura de Paz y la Mejor de la Convivencia en los centros educativos. Jerez ha sido en los últimos años un ejemplo a seguir gracias al trabajo de muchos de sus centros educativos y sus equipos docentes.