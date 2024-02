La Junta aprueba las cuatro propuestas de másters y doctorados del Campus de Jerez

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha emitido un primer informe favorable para la inclusión de los distintos títulos propuestos por la Universidad de Cádiz para la programación académica de los próximo cuatro años.

El Campus de la Asunción de Jerez presentaba un total de cuatro títulos, dos máster, y dos programas de doctorados, y los cuatro han sido aprobados. En concreto, han pasado el corte los máster interuniversitarios en Derecho del Vino y en Derecho Digital, y los programas de doctorado en Marketing e investigación de Mercados y en Investigación y Análisis del Flamenco.

Una vez que se culmine con el proceso de diálogo y la nueva oferta sea informada por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y ratificada en Consejo de Gobierno en mayo, la Consejería de Universidad será la encargada de autorizar los correspondientes procesos de verificación de todos los títulos. Para ello tendrá que constatar previamente el cumplimiento de otra serie de exigencias reguladas por ley y recogidas en el decreto de ordenación de enseñanzas. Se trata de criterios relacionados con la suficiencia de recursos disponibles para la implantación de las correspondientes titulaciones.

En esta fase de verificación será el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el responsable de tomar la última decisión teniendo en cuenta los informes de evaluación de los planes de estudio emitidos por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria (ACCUA). Las estimaciones que maneja el Gobierno andaluz es que todo ese proceso se complete en 2025.

La planificación tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de revisión cada dos, y las carreras contenidas en ella se implantarán entre los cursos 2025/2026 y 2028/2029. De hecho, los másters de Derecho del Vino y Derecho digital tienen previsto implantarse en el curso 26/27, mientras que los programas de Doctorando en Investigación y Análisis del Flamenco y Márketing e Investigación de Mercados tienen previsto comenzar en el curso 28/29.

Desde la Junta, se asegura que "con esta noticia comenzará entonces una etapa muy relevante de renovación académica en Andalucía, después de más de una década de paralización para las instituciones académicas de la región, que han tenido que competir con el resto del sistema nacional de educación superior en desigualdad de oportunidades. Las universidades de otras comunidades han podido a lo largo de este periodo tomarle el puso a las necesidades del mercado, de las empresas, del alumnado y de la sociedad en general para actualizar su oferta académica. Sin embargo, en la región la ausencia de planificación ha producido una concentración de titulaciones en determinadas ramas de conocimiento o la inexistencia de carreras que atendiesen a las nuevas demandas de profesionales cualificados".

Más aprobados en la UCA

Además de los cuatro títulos que han sido aceptados en Jerez, la Universidad de Cádiz ha podido pasar el corte del resto de las propuestas realizadas, un total de 17. Sin embargo, dos de esos 17, un grado y un máster, el informe para su aprobación está condicionado a una serie de datos que aún no se han entregado, por lo que la universidad, dentro del periodo de consultas que se acaba de abrir, tendrá que presentar toda la información que falta.

Hay que recordar que los títulos aprobados Grado en Ingeniería en Energías Renovables; Grado en Logística y Transporte Inteligente; Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy /Grado conjunto en Economía Azul Sostenible; Master’s degree in applied phycology; Nature Based Solutions in productive and natural ecosystems; Máster en Hidrografía y Geomática; Máster en Seguridad y Protección Marítima; Máster en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno; Máster Multidisciplinar para la atención a pacientes con COVID-19 Y otras enfermedades emergentes; Máster en Humanización y Ética de la Salud; Máster Interuniversitario en Dirección de Proyectos; Máster Interuniversitario en Diseño Industrial e Innovación; Máster Interuniversitario en Sistemas de Refrigeración y Climatización Sostenibles; Joint Master in Sustainable Management of Organizations/ Máster conjunto en Gestión Sostenible de Empresas; Joint Master in Port Management and Logistics/ Máster Conjunto en Gestión y Logística Portuaria; Programa de Doctorado en Marketing e investigación de Mercado y Joint Doctorate in Marine and Maritime Science and Technology/ Doctorado Conjunto en Ciencias y Tecnologías Marinas y Marítimas.