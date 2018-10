Jusapol prepara su primera gran manifestación en Jerez

La asociación de policías nacionales y guardias civiles, Jusapol, ha organizado su primera gran manifestación en Jerez. Será el próximo día 25, jueves, a partir de las once de la mañana. La manifestación y concentración, según los organizadores, tendrá lugar ante las puertas del Ayuntamiento de Jerez y ésta, además, prevé ser masiva ya que como mínimo se baraja una asistencia de 300 policías y guardias. Hasta el momento la mayor movilización de Jusapol en la provincia se celebró el pasado 25 de febrero en Cádiz.

Según manifestaron a este medio fuentes de Jusapol, las previsiones apuntan a que acudan a Jerez guardias civiles y policías nacionales de toda la provincia. “Ya sabemos que desde Algeciras se fletará un autobús con rumbo a Jerez, así como que vendrán policías de todas las comisarías de la provincia, caso por ejemplo de Cádiz, El Puerto, Sanlúcar y Rota, entre otras”.

Un aspecto llamativo es que la concentración de los asociados a Jusapol durará una hora y media, es decir, de 11 a 13,30 horas, cerrándose con la lectura de un manifiesto. Éste, además, será entregado a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, “si quiere recibirlo”.

“Es la primera concentración que se va a celebrar en Jerez y esperamos una gran afluencia. Nuestro objetivo es mostrar nuestro malestar al Gobierno ya que aún no se ha sentado con nosotros. Y ni siquiera nos reconoce como sindicato ni como ente representativo con el que pueda llegar a sentarse a negociar”.

Como es sabido, los agentes piden la equiparación salarial con las policías autonómicas. Otro de los motivos de queja de los agentes es que esta situación de 'no negociación' se da a pesar de que “en estos momentos representamos al 80% del colectivo profesional”. El caso es que Jusapol no tiene asiento en el Consejo de la Policía. “Nos ignoran”, lamentan y critican duramente “que el PSOE estuviera con nosotros en las pancartas cuando eran oposición y ahora que gobiernan no quieren saber nada de nosotros”.

Lo más probable es que, una vez que se celebren las elecciones sindicales el próximo mes de junio, Jusapol sea capaz de lograr asiento en el Consejo de la Policía, donde se sienta el gobierno a mediante su director general. Esta primera manifestación de Jusapol en Jerez ha venido precedida de más de 70 acciones de protesta a lo largo del último año y medio.