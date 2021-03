Siete órganos judiciales de Jerez se beneficiarán del plan de choque de Justicia

Siete órganos judiciales de la ciudad se van a ver beneficiados por el plan de choque adoptado por la Consejería de Justicia para desatascar los juzgados, los cuales ha ido acumulando una enorme carga de trabajo como consecuencia de la pandemia por el Covid-19.

Se trata en concreto de los tres juzgados de lo Penal, los tres de lo Social así como la Fiscalía de Área. Cabe destacar que anteriores esfuerzos por parte de la Consejería ya permitieron el desatasco de los juzgados de Primera Instancia que se vieron seriamente castigados por el incremento de casos durante el confinamiento y los sucesivos estados de alarma. Este plan de choque permitirá que un funcionario por órgano judicial acuda tres tardes por semana para adelantar trabajo atrasado echando horas extras.

Juan Pedro García Bazán, secretario general de Acción Sindical a nivel andaluz del Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) destaca a nivel de crítica que “el plan de choque, en lo que respecta a Jerez, no haya incluido el Registro Civil de Jerez, como sí han hecho en otras provincias”. Cabe destacar que el Registro Civil de la ciudad sufre de un atasco de enormes dimensiones con enormes colas de ciudadanos así como la carencia de un sistema de cita previa que permita aligerar el trabajo. “También criticamos desde SPJ “que el sistema sea rígido en cuanto a que tiene que ser un funcionario de cada cuerpo” quien se incorpore a estas tareas de refuerzo cuando podrían ser más”.

De otro lado desde este sindicato mayoritario se apunta que “es de destacar que lo han hecho incompatible con el teletrabajo De forma que las personas que están acogidas al teletrabajo, realizando tan sólo un día de trabajo a la semana, ya que en Jerez bajamos ya del nivel 4, no lo pueden hacer a menos que renuncien a dicho teletrabajo. Es por ello por lo que hemos instado a la Administración a que si impide realizar estas jornadas de tarde de forma no presencial, ello no debería ser en detrimento del teletrabajo que se realiza en la jornada de mañana, que busca, precisamente, que no haya tantos funcionarios en la oficina a la vez”, algo esencial en estos tiempos de pandemia.

“Desde nuestro punto de vista -apunta Juan Pedro García Bazán desde SPJ-USO- se pone en riesgo al personal de forma injustificada y se lanza el mensaje velado de que el teletrabajo es menos productivo cuando la práctica está revelando justamente todo lo contrario”. “Por último también es algo deficiente del plan que obliga a que sean turnos de dos semanas consecutivas (en lugar de semanales), lo que sobrecarga muchas tardes seguidas a los funcionarios que lo realizan, lo que castiga especialmente a las personas que ya tienen problemas para conciliar la vida familiar y la profesional”, si bien cabe destacar que “se ha admitido de forma semanal en Juzgados mixtos y Fiscalías”.