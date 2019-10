Largas colas en las agencias para obtener plazas en los viajes del Imserso

Con un mes de retraso, el Programa de Turismo Social del Imserso vivió ayer máxima intensidad en muchas de las agencias de viaje de la ciudad. En algunas incluso se produjeron largas colas de espera.

La oferta debería haber salido oficialmente el pasado mes de septiembre, pero los recursos presentados por la ConfederaciónEspañola de Hoteles y Alojamientos Turísticos y la UTE de Globalia y Barceló, que finalmente fueron desestimados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), provocaron que la apertura oficial.

Ayer y el lunes estaban destinados a los usuarios con cartas de acreditación, es decir, podían elegir los destinos seleccionados previamente, y a partir de hoy y hasta el viernes los acreditados podrán reservar indistintamente turismo de costa peninsular, turismo de costa insular y turismo de interior.

En la jornada de ayer las colas fueron la nota común, por lo que la escasa oferta quedó bastante mermada, según explicaban las propias agencias consultadas. Un año más el destino rey es la costa de Benidorn, un auténtico paraíso para los viajeros del Imserso. También ha habido especial demanda en lo concerniente a los viajes culturales, con predilección por zonas como La Coruña, Salamanca, Cáceres, Plasencia, Lugo o Mérida.

Por contra, los problemas que están afectando a Barcelona y toda Cataluña está provocando que este destino esté siendo rechazado en toda su extensión. También tienen su demanda las islas y en este caso, tal y como confesaban ayer desde la oficina de la agencia de viajes Nautalia en Jerez, con bastante salida pese a que habitualmente “suele haber listas de espera”. Muchas personas, no obstante, lamentaban ayer, al margen del retraso producido este año, las escasas plazas que se ponen a disposición. Hay que recordar que el Programa de Turismo Social del Imserso para 2019/2020 y 2020/2021 asciende a 1,14 millones de euros, de los que el 20,39% es de la aportación del Imserso y el 79,61% de los beneficiarios.Los previsión de precios, según recoge la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, oscila entre los 380,79 euros que se puede llegar a pagar por 14 noches en destinos como la costa de Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana; a los 193,24 euros que cuesta una estancia de siete noches en Canarias o en la zona costera de Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana.