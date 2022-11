“Cuando empecé a cantar quería que sintieran por mí lo que yo siento por Lola”

– ¿Cuándo comenzó a hacer sus primeros pinitos cantando?

– Empecé a cantar desde chica porque mi madre se quedó embarazada y quería una niña rubia con el pelo rizado y que cantara, bailara o hiciera algo (risas). Era una obligación. Me apuntó a clases de baile y me pedía que cantase colombianas, muy típico en los pueblos. A mí no me gustaba mucho cantar, me daba vergüenza, quería jugar. Más mayor me fue gustando el flamenco. La copla llegó cuando me apuntaron al concurso. Yo no quería cantar, pero fui por contentar a mi madre y volverme. Salí con una pena muy grande porque me habían cogido. Desde los 16 años en los escenarios.

– ¿Alguna vez se le pasa, para bien o para mal, lo diferente que hubiera sido su vida de no haber pasado por el programa?

– Cuando más estrés tengo siempre se me pasa por la cabeza lo tranquila que yo hubiera estado. En 4º de la ESO obtuve matrícula de honor, era súper buena estudiante. Siempre pienso que se me hubiera dado bastante bien alguna de las carreras que me hubiera gustado estudiar como Periodismo y Derecho. A veces pienso que estaría más tranquila con una vida más normal. También creo que me aburriría un poco, a mi me va la marcha. Espero que me dure muchos años.

– ¿En qué parte del proceso creativo debe esforzarse más y con cuál disfruta más?

– Disfruto cada una de las partes del proceso, tanto cuando grabamos como cuando estoy haciendo un espectáculo nuevo eligiendo lo nuevo que vamos a hacer, preparando cada cosa para que la gente lo disfrute. Uno de los grandes momentos es cuando pruebo algo nuevo con el público. Es muy emocionante, ya sea una canción nueva, un nuevo disco. No me cuesta ninguna fase, todas me resultan emocionantes y divertidas.

– ¿Quiénes están en su lista de Spotify, a quién suele escuchar un día cualquiera?

– Me da corte. Cuando alguien se sube en el coche pensará que estoy loquísima. Puede sonar una canción de Adele, después una de La Paquera, luego de Whitney Houston, Estrellita Castro… No me decanto por ningún género. El flamenco es lo que me enamoró primero, pero me gusta la música y cantar. Escucho un poquito de todo, creo que es bastante bueno.

– ¿Quiénes son tus referentes musicales actualmente?

– En la copla no podría decantarme por nadie en concreto. Por supuesto, me quedaría con la voz de Rocío Jurado, con la forma de “vender” la canción de La Pantoja, con la magia de Lola. Mi referente es Lola, cuando yo empecé a cantar quería que la gente sintiera por mí lo que yo siento por Lola. Cada una tiene lo suyo, aunque Lola es la que más me deja con la boca abierta. De otros géneros sí tengo a artistas específicas: me encanta Whitney Houston, Adele, Los Beatles, y en el flamenco tengo especial preferencia por La Paquera, aunque me gustan todos.

– Tiene 67.000 amigos en Facebook, 30.400 seguidores en Instagram y más de 10.300 suscriptores en su canal de Yotube. ¿Pone límites entre su vida personal y profesional?

– Siempre intento ponerme en el lugar del otro porque yo también soy público y seguidora de artistas. Me gusta que todo lo profesional se vea reflejado y tengan la información a la mano. También publico cosas de mi vida: felicito a mi padre por su cumple, alguna foto con mi marido. Esto último es la que me guardo un poco más, lo más personal, la vida de mi casa es la que guardo con un poco de recelo, todo lo demás no me importa compartirlo. Estoy rodeada de personas más bien tímidas y no pretendo exponer demasiado a los demás. Dentro de unos límites me gusta compartir parte de mi vida porque siento a los fans un poco de mi familia. Creo que ofrecerles un poco de mi intimidad es bonito y les hace sentirse parte mi vida.

– Ahora, entre otros proyectos, trabaja en ‘El Show de Bertín’. ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo es la relación con el presentado fuera de cámara?

– Estoy entre hombres de altura. La primera vez que fui al programa de Bertín fue para sorprender a Jesulín, que estuvo llorando desde que empecé a cantar hasta que terminé. He acabado colaborando con él. Bertín siempre me cuida, lo conozco desde hace muchos años, está muy empeñado en enseñarme al mundo. Juan y Medio ha hecho lo mismo en ‘La Tarde, aquí y ahora’, este verano lo he presentado y en diciembre estaré yendo y viniendo.

– ¿Qué experiencia ha sido o es la m–s gratificante a nivel profesional de toda su trayectoria?

– He tenido un montón y dos momentos importantes. David de María quiso formar parte de mi primer disco, compuso canciones e hizo un poco de productor junto a David Santisteban y me hizo una gran ilusión porque yo era fan suya desde pequeñita. Luego, el gran regalo fue que Paco Cepero también quisiera hacerme un disco sin tenérselo que pedir, estoy muy feliz de poder ponerlo en mi currículum. El de Paco Cepero es uno de los grandes regalos que me ha hecho la música, aunque es verdad que he coincidido con grandísimos artistas.

– Parece que puede con todo. ¿Qué le da miedo o respeto a Laura Gallego?

– Hace un par de años me daban miedo muchas cosas. Por suerte o por desgracia, tuve que pasar por una enfermedad bastante dura y cuando salí de ahí, de repente, los perdí todos. Ahora ya casi no me da miedo nada. Antes me daba mucho miedo quedarme sin voz, no poder cantar más, quedarme sin mi madre… He aprendido que estamos de paso y que solo tenemos disfrutar del presente porque por mucho que nos preocupe el futuro, no sirve de nada.

– Y si mañana dejara de cantar por la razón que fuera, ¿a qué le gustaría dedicarse?

– Si dejara de cantar no me preocuparía en absoluto qué tipo de trabajo podría desempeñar porque me encanta la tele y podría participar en cualquier tipo de programa. Me gustaba mucho estudiar la carrera de Periodismo porque también me gusta mucho la radio. Si me quedase sin voz, me vería capacitada para emprender cualquier cosa, soy muy aventurera y tengo una capacidad de adaptación de la que me siento muy orgullosa.

– ¿Algún trabajo futuro en mente que puedas contar?

– Grabamos en directo mi próximo disco ‘Made in Jerez’ cuando lo estrené en el Teatro Villamarta el pasado 7 de octubre, y saldrá a la luz en 2023. Estamos poniéndolo bonito, grabando los vídeo clips.