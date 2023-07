Laura Gallego, colaboradora del nuevo programa de Canal Sur

Canal Sur estrenará este jueves 6 de julio un nuevo programa llamado Diana & Lombo, presentado por Diana Navarro y Manuel Lombo. Se trata de un espacio musical en el que cada semana recibirán a dos artistas queridos y admirados por el gran público como Lolita, David de María, La Húngara, Los Compadres, Melody, Falete, María Pelae o Laura Sánchez, entre otros.

Tal como anuncia el canal autonómico en su página web, junto a ellos tendrán la ocasión de cantar, charlar y recordar cdotas, y en definitiva, pasar dos horas de puro entretenimiento.

Diana & Lombo contarán con la compañía de la cantante Laura Gallego y de la reportera Reyes Calvillo que recorrerá cada semana un lugar de Andalucía para mostrar cómo hemos cambiado los andaluces en relación a diversos temas vinculados a las formas de disfrutar de las vacaciones a lo largo del tiempo y con el verano.

La jerezana Laura Gallego así lo ha anunciado en sus redes sociales esta misma semana: "Este verano me instalo en @bella_sombra con un programa semanal increíble para Canal Sur: #dianaylombo !! Estoy encantada de formar parte de esta aventura que comienza la noche del jueves 6 de julio… Música, risas, juegos, invitados, anécdotas, recuerdos… No le falta un perejil a esta nueva creación de @produccionescibeles. GRACIAS POR ELEGIRME".

La artista se ha mostrado también muy emocionada de poder trabajar junto a Lombo, al que ha dedicado unas cariñosas palabras junto a una fotografía de ambos: "Ya no recuerdo desde cuándo te admiro, ni cuándo fue la primera vez que me cautivaste con tu derroche de personalidad y cosas maravillosas… Y eso que sólo conocía al artista! Hoy me apetece darte las gracias por tanto bueno que me estás regalando… Me parece mágico encontrar a alguien que me despierte tantos sentimientos bonitos. Descubrirte y disfrutarte está siendo una aventura increíble… Eres pa enamorarse de ti millones de veces al día, te queda amiga pa rato, ve pidiendo un cargamento de pastillas pal dolor de cabeza! Te quiero @m.lombo".

¿Quién es Laura Gallego?

Tal como detalla su página web, Laura Gallego Cabezas, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) un 26 de noviembre de 1991, pasó su infancia en Algar (Cádiz), su pueblo, donde estudió hasta llegar al instituto, situado en Arcos de la frontera.

Fue una joven desconocida hasta el año 2008, cuando, con tan sólo 16 años e incitada por su entorno, decidió presentarse a los castings del prestigioso programa de Canal Sur Tv ‘Se llama Copla’.

Tras 9 meses de concurso en directo, donde cada sábado se mantenía entre los favoritos del público y del jurado cantando coplas variopintas, la algareña consiguió proclamarse ganadora de un concurso que batió todos los récords de audiencia marcando un antes y un después en esta televisión autonómica vista desde muchos rincones de mundo. Sería la protagonista indiscutible de la final y en general de todo el programa, encandilando a la audiencia con su peculiar timbre de voz y desparpajo con tan solo 16 años. Se convirtió así en uno de los grandes referentes para el género de la copla en toda España.

A partir de entonces empieza a compaginar sus colaboraciones (cada vez más asiduas) en programas de televisión así como a recorrer toda Andalucía y parte de España realizando conciertos en los mejores teatros y espacios escénicos, repitiendo llenos año tras año en teatros de gran aforo, incluidos los más especiales para ella como pueden ser el Gran Teatro Falla de Cádiz, Teatro Villamarta de Jerez de la frontera o Teatro Lope de Vega de Sevilla, y sobretodo el más especial sin duda es el concierto que ofrece cada año en su pueblo.