Lecturas que abrazan

Compañía. Es la palabra clave, lo que más demandan las personas mayores. Paca Rodríguez nació en 1923, en Jerez, en el barrio de San Miguel. "Allí lo tengo todo: mi bautizo, la boda...". Se quedó viuda muy joven. Tiene dos hijos, que ya murieron. Es usuaria del Hogar del Abuelo. Allí dice Paca que lo que más aprecia es el trato de sus trabajadores. "Son excelentes". Su padre le enseñó a leer, así que dice entre risas que cuando fue al colegio ya iba con cierta ventaja. Orgullosa de sus hijos, "bien educados, sin una mala palabra. Yo les decía: si tú me la escuchas a mí, la dices, pero si yo no la digo, no". Su hijo, empleado de la fábrica de botellas, murió de cáncer. Su hija falleció por un problema neurológico. Ella, junto al viudo, se hizo cargo de las nietas. Al tiempo, él se casó, "con una mujer estupenda a la que quiero una barbaridad. He pasado mucho, pero Dios da en la llaga y da la medicina. No siempre se está igual".

Isabel de la Vega es la directora del centro de día El Hogar del Abuelo. Un centro sociosanitario concertado y privado con 27 plazas en total, un recurso al que tiene derecho toda la ciudadanía que lo necesite. "Aquí ofrecemos una atención integral a los abuelos, desde la mañana hasta la tarde. Hacemos un programa de atención individualizada (PAI) y en función a ello le adaptamos las actividades. Es un recurso transitorio pero que ellos ven como un cole, con muchas actividades, donde también hacemos talleres de lectura de la mano de 'Avivavoz', que les estimula muchísimo y donde también comparten sus experiencias de vida. Aquí nos adaptamos a sus inquietudes", cuenta.

En El Abuelo todo es actividad. Es un centro pequeño, recogido, muy familiar, con una cocina casera, mediterránea, donde los abuelos se sienten a gusto, integrados, útiles... "Sí, esto último es algo que ellos demandan mucho, porque hay familias que los apartan a veces un poco de sus tareas porque ven que se hacen mayores y no se atreven a dejar que las hagan. Aquí, dentro de sus capacidades, se lo permitimos. Pero lo que más demandan los mayores es la compañía, y más en los tiempos que estamos pasando. Demandan mucho contacto, de hecho, muchas veces se vienen a que les demos abrazos, besos... Ahora, con las vacunas, sí tenemos más contacto. También piden relacionarse con gente de su edad. Esa es la mejor terapia. En definitiva, estar arropados. En este tipo de centros se hace una gran labor, y eso es algo que todavía la sociedad no aprecia del todo. Que ellos tengan un motivo por el que levantarse, para mí es fundamental". De cara al Día de los Mayores, en El Hogar siempre han hecho muchas actividades, pero por las restricciones, se quedarán en el centro, con propuestas más dinámicas.

Julián de las Heras va para 92. No los aparenta, "pero sí que los tengo, por desgracia", dice. Nació en Madrid, pero se vino a Jerez hace 70 años. Aprobó unas oposiciones de oficial de prisiones y vino de jefe de la cárcel en la plaza Belén, "que era un poco asquerosa", ríe. Ahora es una plaza "vistosa, moderna". Tiene seis hijos. Se divorció en Jerez y se casó de nuevo con una jerezana, con la que convive. Es usuario del Hogar del Abuelo, "donde estoy muy bien. Y los sábados me voy con mis amigos, los que quedan, a La Canilla, a la calle Larga. Pero lo de la lectura me gusta mucho, ya era algo que pedí aquí, que nos leyeran. Me encanta".

"En Jerez he tenido muchas amistades, he sido socio del Casino Jerezano y he hecho mucha vida en la calle Larga, con amigos que se han muerto la mayoría. Me están dejando solo. Se muere todo el mundo. ¿Me entiendes?", añade. Julián, con motivo del Día de los Mayores, pide que haya más ayudas, "a los que viven solos. Que no nos suban tanto la luz, que tengamos mejores pensiones".

'Avivavoz' celebra el Día de los Mayores retomando su actividad. Mara Collazo y Manoli Moreno son las fundadoras de esta iniciativa, nacida hará una década. Ya en Cádiz capital existía esta propuesta y se fueron allí para conocerla. Es un grupo de lectores que lee a otras personas que tienen dificultades para leer, como los mayores. Recorren diferentes centros de la ciudad por pareja, como el Hogar del Abuelo, y no necesariamente tienen que ser centros de mayores porque también han colaborado con Siloé. Desde aquí hacen un llamamiento a personas que quieran formar parte de 'Avivavoz'.

Ángeles Peña forma parte de la asociación. "Desde el primer día que participé supe que quería volver. Es un agradecimiento el que tienen increíble. Nos motiva también a nosotros". A los abuelos "hay que tratarlos con respeto, como lo que son, personas inteligentes, como todos. Son muy participativos, atienden a las lecturas, las demandan", señalan.

Juan Luis Sánchez Villanueva también integra 'Avivavoz', quien muchas veces pone a los mayores diapositivas de la ciudad. "No sólo ofrecemos lectura, sino que también hablamos de la historia de Jerez, comentamos cosas, y ellos participan aportando datos. Incluso hemos llegado a leer poesías de una señora que escribía. No les leemos libros enteros, sino cuentos, historias, artículos de periódicos..., cosas cortas. Les gusta. Están muy pendientes".

Salir de lo cotidiano, ver caras nuevas, hablar de la vida y, sobre todo, sentir la cercanía y el calor de las personas, en los tiempos que corren, y también, de las palabras.