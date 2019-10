Literatura infantil y juvenil: Palabras que hacen soñar

Artículo que no tiene desperdicio GAMIFICACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS

Uno es el de considerar la biblioteca como el "tercer lugar" y otro es el movimiento slow (slow reading). Trabajamos por ir adaptándonos a las nuevas realidades y demandas de nuestros usuarios, seguir siendo más un lugar de participación y socialización . Para mi uno de los objetivos a conseguir es que los ciudadanos consideren su biblioteca pública como un lugar para encontrarse, conversar o simplemente estar en comunidad. Por ello, es importante que se sientan cómodos y libres en las instalaciones, en definitiva que junto a su hogar y trabajo, la biblioteca sea ese tercer lugar, referencia también en su vida cotidiana.Y por otra parte, conseguir como nos pasó hace unos días, que un usuario nos comente que viene a diario porque "esto es un oasis", algo tan sencillo y a la vez tan difícil. Eso es para nosotros el movimiento slow, que intentamos que esté presente también en nuestra labor cotidiana. En esta sociedad de la multitarea, de la distracción constante que ocasiona lo digital, son cada vez más necesarios entornos que nos lleven a la reflexión y por qué no a la contemplación . Si lo llevamos a una de nuestras principales misiones como servicio, la lectura, el trabajo que tenemos por delante es inmenso. La formación en lectura digital es un campo en el que las bibliotecas tenemos que trabajar mucho pero sin olvidar nunca la lectura lineal, la que nos aporta el libro en papel. El fomento de la lectura será mixto y ahí tendremos que dedicar una parte muy importante de nuestro esfuerzo.

Si nos paramos a analizar los modelos como los seguidos en Galicia o Extremadura, estas comunidades nos muestran como las bibliotecas no tienen una mera función de adquirir ejemplares, catalogar y conservar sino que van más allá. Como se ha demostrado, el éxito de estas requieren del mimo y esfuerzo de los bibliotecarios por hacer una importante labor de medicación . Este aspecto es lo que hará que los libros estén vivos y no mueran en el olvido de las estanterías. Destacaría la labor en Cádiz de bibliotecarias como María José Vargas Machuca de la Biblioteca de Medina, quién la gamificó a través de juegos que potenciaban el imaginario, compartir… aunque siempre teniendo como referente los libros y la literatura . Esta es una de las muchas iniciativas que se llevan a cabo en esta maravillosa biblioteca situada dentro de un parque. Si quieres saber más o coger ideas de su labor os dejamos el enlace al final del artículo.

Tras comenzar mi andadura en el mundo de la LIJ y a través de la semilla que planté hace más de diez años con la librería especializada El Árbol de las Palabras he intentado formarme para orientar y aprender de todos los educadores y padres enamorados de la literatura infantil que han regado esta semilla. Mi intención desde el principio no era censurar sino mostrar un abanico de posibilidades en la lectura. Para ello es muy importante escuchar a los niñ@s y recetar, según su carácter e inquietudes,”la píldora de la lectura” que le haga desarrollar su imaginario, vocabulario, crecimiento, madurez y criterios estéticos y literarios.

Hoy tomo el relevo de Pepe Garcia Oliva, todo un honor y responsabilidad. Durante años gracias a esta sección, de un “Maestro” y “especialista” de literatura infantil y juvenil (LIJ) , hemos aprendidos tod@s a ver la literatura con un mayor criterio, ya que hay mucha producción literaria en estos tramos de edad pero no todo es bueno. Si queremos “aficionar” a leer es importante la labor de especialistas que nos den pautas para tener más recursos a la hora de elegir y orientar a nuestros hij@s o alumn@s.

Sobre este oficio de bibliotecario no podemos dejar de destacar estos libros

La bibliotecaria de Basora

Autor Jeanette Winter

Ilustraciones de Jeanette Winter

Traducido por Christianne Reyes Schreurer

Editorial Juventud



La autora de este libro se inspiró en un hecho real que leyó en el New York Times, en el que una reportera nos contaba como Alia Muhammad Baker, bibliotecaria de la Librería de Basora, cuando en 2003 comienza la invasión por parte de Estados Unidos, se preocupó por conservar los libros de su biblioteca. Cuando su trabajo terminaba, llenaba su cajas de libros y se los llevaba a su casa. Pero llegó un momento en que no cabían más, así que gracias a la solidaridad de los vecinos, algunos sin saber leer ni escribir ayudaban poque sabían que los libros son un tesoro. Alia logró salvar 30.000 libros (un 70% del catálogo), antes de que la biblioteca fuera quemada. Este álbum, gracias la fuerza de sus ilustraciones y juego con el texto, nos transmite el mensaje de la sinrazón de la guerra, de la importancia de los libros , la solidaridad , la valentía y la lucha de una mujer por salvaguardar la biblioteca. Un alegato sobre el amor por la literatura y el respeto por el conocimiento que no conocen fronteras.

El secuestro de la bibliotecaria

Autor Margaret Mahy

Ilustrador Quetin Blake

Traducido por Christianne Reyes

Editorial Alfaguara

Una divertida historia donde unos bandidos secuestran a la bella señorita Laburnum, la bibliotecaria, con la intención de pedir por ella un importante rescate. Una historia llena ingenio de ligera lectura que enganchará a los que se inician a la lectura. No solo nos alude a la valentía, la solidaridad sino que nos recuerda descubrir que el mayor botín son las historias y las palabras que son atesoradas en los libros.

Si te ha atraído esta reseña y te has quedado con ganas de saber más sobre este libro o dejamos un artículo publicado en la Revista Babar.

http://revistababar.com/wp/nostalgia-de-lij-el-secuestro-de-la-bibliotecaria/

Animar a leer desde la biblioteca

Autor Juan José Lage Fernández

Editorial CCS

La Editorial CCS saca manuales muy prácticos llenos de recursos para aplicar en el aula.

Con motivo del día de las Bibliotecas compartimos este libro lleno de reflexiones y actividades para llevar a cabo en la biblioteca ideal para bibliotecarios y educadores. Tras la experiencia del autor como bibliotecario y experto en Literatura Infantil y Juvenil, realiza análisis de la Biblioteca, su organización y estrategias para que funcionen mejor. Además de iniciativas y actividades para la animación a la lectura.