Llamamiento urgente a la donación: sólo hay reserva de sangre para cinco días

El centro de transfusión de la provincia, cuya sede se encuentra en el hospital de Jerez, alerta de una situación "caótica" ante la falta de donaciones de sangre. Miguel Ángel Barbero, coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz (CTTC), hace un llamamiento a la población para que acuda a las citas de donaciones de sangre y evitar situaciones aún más complicadas en un futuro próximo.

Hoy martes se puede donar de 17.30 a 21.30 horas en el edificio Jerez 2002, ubicado en el complejo deportivo Chapín. El jueves, con el mismo horario, se puede acudir a la asociación de vecinos La Integración (junto al centro comercial La Asunción) donde habrá un equipo para la colecta. Además, en horario de mañana (de 9 a 14.30 horas) se puede donar en el propio centro de transfusión del hospital de Jerez.

Barbero informa de que "sólo hay reserva de sangre para cinco días y diariamente distribuimos una media de 160 a 180 bolsas a los hospitales de la provincia. A menos donación diaria, más se tira de la reserva". "Los dos últimos meses han sido malísimos. El levantamiento del estado de alarma y la movilidad ha bajado mucho las donaciones. Estamos muy mal. Todos los veranos bajan, pero estas semanas son las peores que hemos vivido", reconoce el coordinador.

Desde el centro recuerdan que trabajan en red con el resto de operativos de Andalucía, por lo que la falta de reserva es generalizada en la comunidad. Si no se recuperara el ritmo de donaciones y va aumento el stock de sangre, "puede que lleguemos a una situación que no queremos, y es suspender las cirugías programadas, aquellas que no son urgentes".

Para aquellas personas que no se encuentren en Jerez pero sí en otro punto de la provincia, aquí puede consultar otros puntos de donación de sangre en la provincia.