Llegan a LUZ Shopping los trajes de flamenca más sostenibles y solidarios para la Feria.

LUZ Shopping ha querido promover este año entre sus visitantes la solidaridad y consumo circular a través de la iniciativa 'Cambia tu traje y estrena Feria', organizada en colaboración con IKEA Jerez. El fin de esta iniciativa es concienciar sobre la necesidad de un consumo circular, gracias al cual poder dar valor a aquellos vestidos de flamenca que ya no usamos y, de este modo, poder darles una segunda oportunidad para uso por parte de otras personas.

A través de esta acción, LUZ Shopping invita a sus visitantes a intercambiar sus trajes de flamenca que ya no utilicen o no les sirvan, por otro de segunda mano aportado por otros participantes en la acción. Los trajes que no sean intercambiados se destinarán a la donación para la ONG Madre Coraje, en ayuda a sus proyectos y acciones sociales, educativas y de cooperación. La asociación Madre Coraje pondrá en circulación las prendas promoviendo la economía circular a la vez que genera fondos que destinará a mejorar las condiciones de vida de colectivos desfavorecidos en España, Perú y Mozambique.

Las personas que deseen participar, se deberán inscribir previamente mediante la web de registro, recibiendo un código de participación con el que poder acceder al intercambio en LUZ Shopping. La promoción estará disponible desde el 25 de marzo hasta el 9 de abril, de lunes a jueves de 17:00 a 21:00 horas, y los viernes y sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

La iniciativa se dividirá en dos fases: la primera, desde el 25 hasta el 31 de marzo, los participantes podrán dejar sus trajes de flamencas en el local habilitado frente al establecimiento 'El Potro' de LUZ Shopping, donde se verificará su código de participación. La segunda semana, desde el 1 hasta el 9 de abril, tras haber depositado los trajes de flamenca y verificado el código correspondiente y presentando su DNI, los participantes podrán realizar un intercambio escogiendo otro traje de flamenca de los que habrá disponibles en el local.

Para complementar la actividad y ofrecer a la comunidad opciones sostenibles para realizar los complementos de flamenca, IKEA Jerez ha organizado talleres para diseñar tu propia flor y decorar abanicos para la Feria. Para poder asistir a estos talleres, es necesario inscribirse en la página de IKEA Jerez para reservar una de las 30 plazas que se habilitarán los viernes a las 17:30 y los sábados a las 12:30 y 17:30 horas.

En palabras de Rosario Fernández-Gao, marketing manager de LUZ Shopping: "Nos llena de orgullo que nuestros clientes puedan sumarse a iniciativas solidarias y sostenibles como es el intercambio de trajes de flamenca. Desde LUZ Shopping seguimos intentando aportar nuestro granito de arena a la comunidad, y esperamos que esta acción anime a nuestros visitantes a ser solidarios y a concienciar sobre el valor de la economía circular y el cuidado del medioambiente".