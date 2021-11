Locos por el sherry

I drank a glass of better sherry than I remember tasting before. 'Las alforjas' (1853), de George John Cayley.

La presencia de británicos por esta zona ya se hacía notar en las primeras décadas del siglo XVI, según ha documentado el profesor José Antonio Mingorance en su libro La colonia extranjera en Jerez a finales de la Edad Media (2014).Estos comerciantes, ingleses e irlandeses se dedicaban, sobre todo, al comercio del vino y la pasa.

Su número fluctuaría a lo largo de los siglos, viéndose incrementado bien entrado el siglo XIX, coincidiendo con el periodo de mayor apogeo de los vinos del Marco. Esto atrajo, no solo a nuevos emprendedores ávidos de fortuna, entre ellos exiliados escoceses e irlandés por causas políticas y religiosas, sino también a viajeros y aventureros deseosos de descubrir un país hasta ese momento oculto a los ojos de Europa, especialmente Andalucía, donde la herencia oriental estaba más arraigada.

La invasión napoleónica de España forzó la intervención de británica, y junto con el ejército, encontraremos personajes como Lord Byron, gracias al cual los jóvenes aristócratas ingleses descubrirían una nueva ruta para completar su formación. El Mediterráneo sería el nuevo destino en su experiencia iniciática de Grand Tour.George Gordon, más conocido como Lord Byron, llegaría a Jerez a finales de julio de 1809, donde sería bien recibido por su pariente, el bodeguero James Arthur Gordon Smythe, quien lo alojó en su casa de las Atarazanas, en la Plaza de San Andrés.En una carta a su madre, remitida desde Gibraltar unos días después, le escribió que había disfrutado el jerez en su propio origen: ‘At Xeres, where the sherry we drink is made, I met a great merchant -a Mr. Gordon of Scotland- who was extremely polite, and favoured me with the inspection of his vaults and cellars, so that I quaffed at the fountain head’.

Tanto el político y comerciante inglés William Jacob, como el oficial Charles Leslie, también serían agasajados por Arthur y James Gordon.

El primero, en sus cartas publicadas en 1811, Travels in the South of Spain. Letters witten A.D. 1809-1810, dedica amplios párrafos a Jerez, a sus vinos y a sus anfitriones: ‘La familia Gordon lleva mucho tiempo establecida en Jerez, llegaron desde Escocia, y se asentaron aquí a consecuencia de su relación con la desgraciada casa de los Estuardo y su pertenencia a la religión católica’.

Por su parte el coronel Leslie relata en su Military Journal, que la familia Gordon fue muy atenta con él, y que el mismo Wellington fue invitado en varias ocasiones por James Gordon: ‘cuando Lord Wellington vino a Cádiz para consultar con el gobierno sobre las futuras operaciones del ejército’.

Algunos despachos oficiales del general fueron emitidos desde Jerez en el año de 1813.

El recuerdo de Wellington se ha perpetuado en la actualidad en el etiquetado de algunas marcas vinos elaborados por bodegas como Hidalgo, de Sanlúcar, con su palo cortado Wellington, o bien el amontillado Wellington de Pedro Domecq, y más recientemente Bodegas Internacionales lanzaría su gama con el epígrafe de Duke of Wellington, además de un brandy Duque de Ciudad Rodrigo.Una relación más amplia de ese periodo, con abundantes referencias a Jerez, la podemos encontrar en la voluminosa obra de Carlos Santacara La guerra de la Independencia vista por los británicos, 1808-1814 (2005).Para elaborar los datos que he incluido en esta entrega de mis ‘rebuscos”, he de mencionar que me han sido muy útiles las consultas bibliográficas que he podido realizar en instituciones como el Instituto Cervantes, de Londres, la Garrison Library, en Gibraltar, la Biblioteca Nacional, en Madrid, o el fondo Soto Molina desparramado entre la Biblioteca Municipal de Jerez y el Consejo Regulador.

Las tradiciones británicas

El Marco de Jerez reúne, aún hoy, un amplio ramillete de apellidos de origen inglés, escocés e irlandés. Sus descendientes los llevan con orgullo, y algunos mantienes sus vínculos con la industria del vino, tales como los Osborne o los Grant, en El Puerto de Santa María.

En Jerez, están los Williams, representados estos últimos en la figura del que fuera el anterior presidente del Consejo Regulador, Beltrán Domecq Williams.La lista es amplia: Garvey, O´Neale, Campbell, Terry, Gordon, Mackenzie, Davies, Buck, Ivison, Duff Gordon, Marks, Murphy, Cosens, Ferguson, Sutter, Fitzgerald / Geraldino, etc.

El influjo anglosajón en la sociedad jerezana ha sido muy importante, no solo en lo que respecta a la industria vitivinícola, tal como se pudo ver en el documental de Nonio Parejo, Los ingleses en Jerez. Una producción del 2015 para Canal Sur TV.O bien el trabajo de María Vázquez-Amador y Carmen Lario-de Oñate, La influencia de la lengua inglesa en el vino de Jerez (2019).

Una reciente tesis, presentada por la jerezana María Isabel Serrano Macias en la Universidad Pablo Olavide, documenta un aspecto poco estudiado hasta ahora: La huella inglesa en el mobiliario urbano y construcciones de índole social en Jerez de la Frontera, 1850-1910 (2020).

De entre las muchas relaciones que se formaron entre británicos y españoles, y no solo comerciales, quiero mencionar la del inglés John Peter Gassiot Jr. La figura de su padre fue tratada en otra entrega de mis Rebuscos.

Este se uniría en matrimonio con María Manuela Moreno de Mora y Vitón (1823-1873), hija y hermana de comerciantes gaditanos con negocios de vino en el Puerto de Santa María, así como con intereses en Inglaterra, La Habana y Honduras. El hallazgo de una foto de estudio reciente nos muestra a esta pareja.

Adictos al sherry

La inauguración del monumento a Shakespeare en 1956, dentro de los actos de la IX Fiesta de la Vendimia, no contó con representación oficial inglesa. Las relaciones entre ambos países no eran las mejores debido al contencioso de Gibraltar.Lo que en principio iba a ser una dedicatoria a la nación mayor consumidora de jerez, tan solo quedó en un tributo a Shakespeare, y ello a pesar de ser Guido Williams, vicecónsul de la corona británica en la ciudad, Capataz de Honor en dicha edición.Tres años después de este hecho vendría a Jerez el Lord Mayor de Londres, Sir Sidney Harold Gillett. Uno de sus primeros actos oficiales, ese 21 de mayo de 1959, sería una ofrenda floral ante el monolito erigido al bardo inglés erigido en el Parque González Hontoria. Le acompañaría el alcalde Tomás García Figueras.

Su firma quedaría plasmada en una bota en las bodegas de Williams&Humbert.Desde 1829 existió en Jerez un viceconsulado británico, y desde 1919 su sede estuvo ubicada en las bodegas Williams&Humbert, hasta que en 1979 fueron clausuradas.La última vicecónsul fue Bridget Amelia Swithinbank, que ejerció el cargo desde 1959 hasta su jubilación, unos años antes del cierre definitivo del viceconsulado.Sin embargo, el 22 de abril de 1974, la prensa local recogía la noticia de la visita a Jerez del embajador británico, John Russell, con motivo de inaugurar las nuevas oficinas.

Desde esa fecha a la actualidad, siete embajadores del Reino Unido han pasado por Jerez. Cinco de manera oficial, y los dos últimos, Simon Manley y Hugh Elliot en estancias privadas.

Anthony Acland, el 25 junio de1978, Richard Parson, el 24 de julio de 1982, Peter Torry, el 22 de mayo 1999, Stephen Wright, el 28 septiembre de 2004.Giles Paxman, 14 de octubre de 2010, para presentar a la cónsul honoraria británica Alejandra Cruz-Conde Lleó.

Desconocemos si ese cargo honorario está vigente en la actualidad.

Curiosos impertinentes

De esta singular manera tituló el hispanófilo Ian Robertson (1928-2020) su libro dedicado a los viajeros ingleses por España en el periodo de 1760 a 1855. la obra se publicó en 1977. Un trabajo pionero en esta materia.

En el listado que ofrece Robertson, cerca de una docena de estos viajeros aventureros pasaron por aquí.

Por su parte, la experta Blanca Krauel, en su documentado trabajo Viajeros británicos en Andalucía (1986), resalta que ‘...el lugar que sin duda llama más la atención es Jerez de la Frontera y por razones que son fáciles de imaginar: raro es el viajero que visita la ciudad mencionada y no se embarca en digresiones más o menos concienzudas acerca del sherry, sus cualidades y el volumen de su explotación a otros países europeos, en especial a la Gran Bretaña’.

Una opinión que contrasta con la de Ramón Clavijo, que creee que no es “acertada” la valoración que hace Krauel de Jerez como ciudad favorita de los viajeros británicos.Por nuestra parte, hemos contabilizado, entre el siglo XIX y primera mitad del XX, más de 60 (53 ingleses, 6 escoceses y 2 irlandeses) de estos viajeros que con estancias diversas pasaron por la ciudad y dejaron recuerdo escrito de sus experiencias.Entre todos ellos hemos escogidos a tres por lo singular de sus testiminios en fechas diferentes, y porque sus libros han sido traducidos al castellano.

El divertido libro de William George Clark, Gazpacho, or Summer months in Spain (1850), dedica el capítulo XXVIII a “Cadiz and Xerez”, donde se presenta presuroso a Mr. John David Gordon para poder visitar sus bodegas.

Su compatriota, Somerset Maugham, concentraría su estancia en Sevilla, allá por 1897, con escapadas a ciudades cercanas, tal como lo describe en The Land of Blessed Virgin. Sketches and Impressions of Andalusia (1905).

En el apartado XXXVII, titulado ‘Jerez’, la define así: ‘Jerez is, of course, the home of sherry’.

Por su parte, el hispanista Walter Starkie, dedica el episodio XXV de su Don Gitano (1944) a Jerez. Starkie Cuenta sus estancias de 1928 y 1933, y lo que más le llama la atención es el personaje del capataz de González Byass, José Galvez Buzón, verdadero Hamelin de los pequeños ratones que pululaban por las bodegas.

El famoso pintor y viajero escocés, David Roberts (1796-1864), pasó por Jerez a finales del mes de abril del año 1833, con la intención de realizar diversos dibujos de lugares y edificios destacados de la ciudad.

Entre esas imágenes se encuentran seis que dibujó en Jerez: Jerez desde la muralla, interior San Miguel, fachada de la iglesia de Santiago, monasterio de la Cartuja. vista de la entrada a Jerez por el Arroyo, y la torre de la Atalaya.

En una de las cartas que Roberts escribió a su amigo y escritor, David Ramsay Hay le cuenta: ‘En Jerez me detuve algunos días porque tenía algunas cartas para amigos escoceses que me recibieron con todas las atenciones posibles. Se parece a muchas ciudades andaluzas, reflejando su ascendencia árabe más que romana, y todavía tiene muchos restos interesantes de este pueblo tan valiente. Algunas de sus iglesias, el Alcázar y las murallas son lo más importante. Después de visitar algunas de sus inmensas bodegas y de probar su jerez inmejorable (tasting sherry in perfection), decidí partir...’.