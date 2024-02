La otra vida de Lola Flores: Francis, un maestro de ballet con una pata de palo

El holandés afincado en Jerez Martien Verstraaten acaba de publicar 'Isabel La Católica: Mi vida pasada como Catherine, una monja promiscua. Las vidas pasadas de siete españoles históricos y siete personas de nuestra época' (Caligrama Editorial).

Una obra de confesiones post mortem en la que se trata las vidas pasadas de Lola Flores como Francis maestro de ballet en Le Havre y París; de Isabel 'La Católica' como monja lesbiana en un monasterio en Auvernia, de Antoni Gaudí como Narek en Estambul, apasionado por los minaretes islámicos que influyó en la Sagrada Familia; de Tomás de Torquemada como Stanislav en Belgrado, un hijo de una madre bruta; de Pablo Picasso como Síí-hombre, un pigmeo mágico encarcelado en una cueva en África, 'un laboratorio de cubismo'; de Santa Teresa de Ávila en Creta como Beatrice, una niña autista-paranormal y comatosa; y de Miguel de Cervantes como Filius, el elocuente orador tartamudo en tiempos de Aristóteles, en Atenas, Grecia.

El libro cuenta con una segunda parte en la que el médium cuenta los casos de regresiones a vida pasadas de sus clientes vivos y narra además las vidas pasadas del famoso urólogo jerezano Aurelio Muñoz Villellas, basándose en información obtenida a través de las canalizaciones mediúmnicas o de las regresiones a sus vidas pasadas. "Su pasión por los tratamientos con láser verde en Jerez se remonta a una encarnación como filósofo árabe en la antigua Alejandría y cirujano de reconstrucción facial en la India antes de nuestra era, hasta un médico atlante que tuvo éxito con los tratamientos con luz", relata.

Martien Verstraaten es también autor de un libro sobre la vida pasada del famoso fallecido piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, escrito en dos idiomas, holandés y portugués-brasileño, 'Ayrton Senna: Mi vida pasada como monje tibetano'.

Lola Flores, un contacto sobrecogedor

Cuenta Verstraaten que un amigo suyo escritor, oficial de la Armada, que incorporó desde la inconsciencia cualidades psíquicas, "'me presentó' a Lola Flores. Su sugerencia a la hora de hacerme considerar la posibilidad de un contacto espiritista con ella parecía inspirada directamente por Lola Flores. Quería explorar esa posibilidad y abrirme, al fin, a la diva jerezana. Pasadas algunas semanas, una mañana entré en trance y sentí una presencia llena de energía. Acababa de encontrarme con Lola Flores por primera vez. Las vibraciones que experimenté llegaron con rapidez y fueron de un carácter intenso. ¡Por todos los demonios, me había encontrado con una energía psicológicamente dominante como resultado del entusiasmo de su espíritu! Como es normal, no pude ignorar a esta bailaora desencarnada y, antes de darme cuenta, recibí, como una bomba, la primera información. Me di cuenta, en el lenguaje de los sentidos, de que desde su infancia un problema fundamental, un trastorno, había marcado su vida. Aunque ahora, en su muerte y mirando hacia atrás en su vida, ella quería hacer tabla rasa. Como médium y terapeuta de regresión a vidas pasadas, pude ayudarla. Descubrí que en una de sus vidas pasadas le habían amputado una pierna. Mi investigación demostró que durante su encarnación española ella frecuentemente padecía dolores en la pierna en cuestión, un dolor reencarnativo".

Antes de este episodio, Lola Flores era completamente desconocida para Verstraaten, a pesar de ser bailarín de salsa desde hace 30 años.

Las confesiones sexuales de una reina española

Cuenta el autor que la reina Isabel 'La Católica' le pidió expresa y emocionalmente que rastreara el origen de su aversión a la sexualidad. "Se reveló entonces su encarnación como Catherine de Auvernia, una novicia, monja y abadesa promiscua francesa de noble cuna. Como reina, Isabel fue atormentada por los estigmas genitales y la excitación sexual por el ejercicio del poder: dolor, lujuria y vergüenza medieval. El 'matrimonio' con su confesor, el sadomasoquista presbítero dominico Tomás De Torquemada, quien le aconsejó rechazar el placer carnal de su esposo en cualquier momento, fue una 'bendición' para su culpa. La fundación de la Inquisición tiene como trasfondo estas experiencias sexuales prohibidas y ocultas de la reina Isabel", apunta el autor.

Como holandés, apenas había oído hablar de la mayoría de los personajes españoles que aparecen en el libro y, mucho menos de su historia. "Isabel 'La Católica' me instó a resaltar la idea errónea generalizada sobre su supuesta asexualidad como reina. Motivo por el cual el título del capítulo pasó a ser el título del libro. El libro está dedicado ante todo a ella. Cada difunto, su espíritu, tenía su propia manera de acercarse a mí como médium, y cada espíritu tenía motivos “personales” para conocer su vida pasada".

Nominado al Premio Talento Caligrama 2024

'Isabel La Católica: Mi vida pasada como Catherine, una monja promiscua' ha sido nominado al Premio Talento Caligrama 2024. El informe de dicha nominación afirma sobre el libro, entre otras cosas, que se dan a conocer "muchos aspectos desconocidos –o poco conocidos– de algunos personajes famosos; surge el impulso incesante de conocer la 'metodología' por la que el autor es capaz de conversar con personajes fallecidos y cómo trazar la genealogía de sus vidas pasadas. Se usa un lenguaje riguroso, aunque divulgativo, a veces casi periodístico y ensayístico. La investigación/documentación parte de fuentes muy variadas y de disciplinas muy diversas, no todas relacionadas con vidas pasadas ni reencarnación. Hay fuentes de la Historia, de la Psicología, de la Psiquiatría, de la Filosofía, del Arte, de la Música, entre otras. Encontramos numerosísimas entradas de bibliografía clasificada por capítulos".

Los Caligrama premian tres categorías: Premio Best Seller, Premio Talento y Premio Promesa, y son considerados los Oscar de los libros.

Sobre el autor

Martien Verstraaten, médium holandés-español, afincado en Jerez, es periodista de investigación de la historia, ha sido catedrático de Bellas Artes y de Metodología Metafísica de Aprendizaje por la Facultad de las Escuelas Politécnicas, conocido como NLH Universidad de Ciencias Aplicadas de Leeuwarden y HAN Universidad de Ciencias Aplicadas de Arnhem, Países Bajos. Es director de DESTINATIONS – Laboratorio de Inteligencia Extrasensorial, activa en España, Países Bajos, País de Curazao y Brasil.

"Nuestras vidas, aunque completamente nuevas, independientes y dinámicas por naturaleza, siempre se refieren a experiencias del pasado lejano. La historia es un tejido vivo en el que los hilos de urdimbre y trama están formados por personas, entidades encarnadas que a menudo ya estaban en el escenario mundial en un período diferente pero comparable, de manera individual o colectiva. Se trata de un escenario histórico y geográfico diferente, pero con los mismos 'actores'".