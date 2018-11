Jerez y 'Lu' sueñan con su primera estrella Michelín

Juan Luis Fernández, propietario del restaurante 'Lu Cocina y Alma', anda estos días por los cielos. En el más estricto sentido de la palabra. No en vano ayer estaba volando hacia Jerez tras haber acudido a impartir sus conocimientos gastronómicos en el Forum Gastronómico de Gerona. Una vez aterrice volará a Lisboa, donde se celebra este año la presentación de la Guía Michelín en la que se plasmarán los mejores restaurantes de la península ibérica. A mediados del pasado diciembre empezó su aventura en solitario tras trabajar una década en 'Aponiente' con Ángel León. 'Lu' abrió hace tan sólo un año.

Que Juan Luis Fernández estaba haciendo una de las mejores cocinas de Andalucía no se le escapaba absolutamente a nadie. Es más, hay multitud de amantes de la buena cocina que le veían desde hace mucho tiempo subiendo por la escalera del éxito culinario para clavar su estrella en el universo Michelín.

La invitación a la gala de Lisboa ha supuesto que la ilusión corra a raudales por las instalaciones de 'Lu', su restaurante en Jerez. Es más que probable que se le conceda su primera estrella Michelín, aunque nadie quiere hacerse ilusiones. No en vano la gala de la prestigiosa guía francesa reúne a lo más granado de la gastronomía y el propietario de 'Lu' se encuentra entre ellos.

Ayer, entre vuelo y vuelo, atendió a este medio. "No nos queremos hacer ilusiones, pero lo cierto es que entre unas cosas y otras hasta mañana, a eso de las cuatro de la tarde, no voy a poder dormir tranquilamente. Es verdad, estamos nerviosos, inquietos, ilusionados".

Si hay una palabra que no se cae de la boca de Juan Luis Fernández es "Jerez". Dice orgulloso que "mi restaurante es de Jerez y ese premio, en caso de que llegue, lo vamos a compartir con todos los jerezanos. Va a ser un galardón para el restaurante y también para la ciudad".

No en vano, en caso de que las fundadas esperanzas se materialicen, sería la primera ocasión en la que Jerez contaría con un restaurante distinguido con una estrella Michelín.

Pese a todo, Fernández no se hace ilusiones. "Cada año cambian el protocolo. El hecho de que esté invitado a la gala no significa que te vayan a galardonar. Nadie sabe nada hasta el momento de las entregas". Como igualmente no se sabe el momento en el que los inspectores de la Guía Michelín acudieron a este restaurante que mira a Jerez desde su esquina enfocada a la plaza Aladro y las calles Zaragoza y Santa Rosa. "Pasaron por allí, es obvio. Seguramente este miércoles los conozcamos".