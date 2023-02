Luis Gonzalo, artista, buena gente y Predilecto de Jerez

“Por fin, por fin”, diría Luis Gonzalo. Con su característica sonrisa y jovialidad suspiraría aliviado tras recibir el nombramiento de Hijo Predilecto de la Ciudad. Algo que tanto deseaba y demandaba y que la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, le comunicó en su día, unos meses antes de morir. Pero ha tenido que ser a Título Póstumo. “Pero qué mayor honor para un hijo que ser Predilecto, aunque sea ausente, porque sigue estando muy presente”, dijeron sus hijas, María Teresa y Belén.

Fue en un acto que llenó este viernes los Claustros de Santo Domingo de amigos y amigas de Luis, de Cádiz y de Jerez. De personalidades del mundo de la cultura, la política, la UCA, representantes de asociaciones de vecinos, hermandades, etc. Un día especial. Un pleno extraordinario y solemne del Ayuntamiento de Jerez con el único punto en el orden del día de concesión de la distinción de Hijo Predilecto de la Ciudad a Título Póstumo a Luis Gonzalo González González.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, acompañada por miembros de la Corporación, destacó en su discurso el valor artístico de la producción pictórica del autor, con un lenguaje muy personal, con el que expresaba su pasión creativa, entusiasmo, dinamismo y mucha energía.

El delegado de Cultura, Francisco Camas, leyó el extracto del acta de aprobación de la concesión de este título. Seguidamente, tomaron la palabra el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de La Plata, Antonio Ramos, en representación de las personas que solicitaron la concesión del título Hijo Predilecto a Luis Gonzalo, el 18 de octubre de 2019; y el doctor en Historia del Arte y crítico de arte, Bernardo Palomo. Ambos hicieron una semblanza personal y artística de la figura de este pintor jerezano homenajeado, que se completó con la proyección de un vídeo dedicado al nuevo Hijo Predilecto de la ciudad.

Antonio Ramos dijo que hoy “se cumple uno de los sueños, entre otros, de Luis”. Se refería así a que su legado se muestre en un futuro en el Mercado de La Plata, pero reconvertido para los efectos en un museo. Ramos destacó su “inmensa humanidad. Era sencillo, amable, entrañable, a quien había que dedicarle tiempo, porque le gustaba conversar, y mucho”, dijo con humor. Antonio Ramos animó a su familia a seguir fuerte “en esa leyenda de Luis de arte y humanidad. Con Jerez siempre podéis contar porque no os vamos a defraudar”.

Bernardo Palomo subrayó de Luis Gonzalo su bonhomía, “era un actuante privilegiado que supo hacer de su arte un vehículo para que los demás tuvieran más motivos para gozar de una existencia que, no siempre, era demasiado satisfactoria. Luis Gonzalo estaba en posesión de un completo currículum. No podía ser de otro modo en quien es artista grande y solvente”. “Era- añadió- un apasionado artista, un creador nato. Tenía una forma de crear única, de él, para él y para el mundo. Un hombre para quien la generosidad no tenía límites. Era un hombre bueno”. Nacido en Santiago y criado en La Plata, “era uno de esos niños de barriada que tenía que echarle mucho ingenio a la vida para no sucumbir. Me imagino al niño Luis dibujando y dibujando y dando a los demás niños aquello que, seguramente, ya era digno de ser considerado arte. Porque Luis Gonzalo desde niño, apuntaba maneras. Las maneras de ser un hombre bueno y de un artista total”.

La alcaldesa hizo entrega del título a la viuda, María Teresa. Sus hijas, Belén y María Teresa, agradecieron al Ayuntamiento, acto seguido, este homenaje. “Todos los que estáis aquí habéis formado parte de la vida de nuestro padre y eso para nosotras es muy importante porque nos hace revivir su sonrisa”, y subrayaron valores de él como “darse a los demás con todo lo que uno tiene”. Pero, por encima de todo, hablaron de su magia, la de sus ojos y su alegría. Y cómo la transmitía. Y de nuevo dieron las gracias a Jerez por este reconocimiento y acogida.

Mamen Sánchez cerró el acto y se refirió a la implicación y generosidad de Luis Gonzalo con Jerez y con Cádiz. Dos ciudades que amaba. También recordó la donación de su legado que el autor hizo hace poco tiempo a la ciudad y que fue recepcionado por el Ayuntamiento en la Biblioteca. Al respecto, avanzó que sobre el museo en La Plata, “está en mente”. Además de su trayectoria como pintor, habló de su capacidad de trabajo para emprender proyectos en los más variados campos del arte y la ciencia y su perfil de hombre entregado al máximo. Sánchez animó a los asistentes a revisitar la obra de Luis Gonzalo, “porque en ella revivirá su talento y su espíritu para siempre”.