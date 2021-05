Mahakala, una terraza privada en el centro de Jerez

"Una terraza bar única en el centro, privada y con ambiente familiar, que el que venga esté a gusto y esté bien". Así define Juan Palos, emprendedor jerezano que a sus 23 años se ha lanzado a la aventura de abrir en el centro, en plena calle Larga: Mahakala Jerez abre sus puertas el próximo sábado. Una terraza interior al aire libre en pleno centro de Jerez -en los bajos de Los Cisnes- y privada -sin el trasiego de la calle-, donde va a primar un ambiente selecto para que todos los clientes se sientan cómodos.

De casta le viene al galgo porque Juan es hijo de Javi Palos -conocido entrenador de fútbol jerezano- y Fátima Rodríguez, alma mater del restaurante La Posada durante décadas y fallecida en febrero de 2020: "Empecé a hacer el proyecto con mi madre, llevaba muchos años trabajando en la noche y haciendo conciertos y mi madre siempre me decía 'vamos a montar algo, que sea tuyo, que sea para ti'. Miramos muchas cosas pero cuando falleció -febrero de 2020- lo paré en seco. Luego, a final de año, Blas García, mi socio, y Pedro Ruiz me dijeron que tirara para adelante, que iban a estar conmigo ayudándome en el proyecto, y así es como hemos empezado esta locura, como yo la llamo".

Dicho y hecho, el proyecto de Juan Palos verá la luz el próximo sábado: "Mi idea siempre ha sido montar una terraza. En el centro no hay un sitio donde después de comer puedas estar tranquilo y disfrutar de la tarde, no me refiero a bares de copas que son más de noche, me refiero a sitios que trabajen la tarde. Siempre he tenido la idea de hacer la tarde del centro de Jerez, hay que avivar y darle vida al centro".

La idea de Mahakala Jerez es funcionar con reservas y cuidar el ambiente, "que sea selecto y que la gente venga porque está a gusto, eso es fundamental". Otro punto fuerte de Mahakala Jerez es la agradable temperatura de la terraza, decorada con numerosas plantas. "Creo que es algo novedoso en el centro, el sitio es ideal, amplio", con sofás y mesas altas respetando la distancia de seguridad y abierto de cuatro de la tarde a doce de la noche.

Con la "ilusión" por bandera, Juan Palos asume el riesgo de abrir un negocio en plena pandemia pero su apuesta es firme por la calle Larga, además de que "hay muchos amigos que me están ayudando y llamando, creo que esta terraza en pleno centro de Jerez va a ser un atractivo para la gente".

A sus 23 años pero con experiencia en el sector de la hostelería desde los 18, Juan Palos da el paso adelante porque "creo que es el momento, el centro necesita vida y queremos darle un impulso con esta terraza privada que va a ser un lugar muy familiar", añadiendo que "esto no es una competición, cuanto más unidos estemos todos los negocios del centro y más cosas haya en el centro, mejor para todos, más vida se le va a dar al centro".

Juan Palos invita a los jerezanos a conocer Mahakala, en el centro comercial Los Cisnes, a partir de este sábado, tan esperanzado como ilusionado en un proyecto que mira al cielo.