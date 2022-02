Mamen Sánchez es reelegida secretaria general del PSOE de Jerez con el 97% de los votos

Mamen Sánchez ha sido reelegida este sábado como secretaria local del PSOE en la asamblea celebrada en el hotel Sherry Park, con el respaldo del 97% de los militantes que han votado, aunque desde el PSOE no han concretado la participación. No ha habido grandes sorpresas en el VIII Congreso para elegir la dirección socialista de los próximos cuatro años porque, como se sabía, se ha presentado una única lista liderada por la actual secretaria general y alcaldesa, Mamen Sánchez.

La cita comenzó este sábado a las diez de la mañana con la presencia de sindicatos, empresarios, federaciones vecinales, representación de asociaciones de mujeres, colectivos LGTBI y asociaciones animalistas a los que se les permitió tomar la palabra. La secretaria general, Mamen Sánchez, defendió posteriormente el informe de gestión, que fue aprobado por aclamación antes de ser presentada la nueva ejecutiva y de que ésta fuera sometida a la aprobación de la militancia, que pudo votar en el hotel hasta las ocho de la tarde.

La secretaria general, Mamen Sánchez, ha resaltado el proceso participativo en la conformación de la nueva comisión ejecutiva en torno a los objetivos “de unidad, cohesión y servicio al municipio de Jerez”. Además, ha insistido en la idea central de “conformar un proyecto que nace desde un PSOE unido, que se abre a la participación y al diálogo con un objetivo claro: gobernar para Jerez, gobernar para su gente”.

Tal como anunciaron antes de su celebración, la nueva dirección combina "experiencia y nuevas incorporaciones". En concreto, junto a Mamen Sánchez estará Casto Sánchez en la presidencia; las vicesecretarias generales contarán con Carlos Dorante y Carmen Collado, como novedad. Israel Pérez estará en la secretaría de organización y Jesús Alba, en la portavocía.

El resto de la ejecutiva será la siguiente:

El edil Rubén Pérez estará como coordinador institucional; con Luis Flor en Política Municipal; Luis Pérez, en Empleo; Juanma García Bermúdez, en Estrategia Económica, Turística y Movilidad; Pilar Capitán, en Bienestar Animal; Juan J. López, en Memoria Democrática; Isabel Gallardo, Turismo; y María García, en Medio Rural.

El concejal José Antonio Díaz será el coordinador de Políticas Ciudadanas; estará acompañado por Antonio Fernández, en Urbanismo, Infraestructura y Vivienda; José M. Yamuza, en Educación; Inmaculada Fernández, en Participación Educativa; Juan J. García, en Medio Ambiente; Esther Mayolín, en Distritos; Alejandro Olivero, en Movimiento Vecinal; Antonio Junquera, en Barrios Históricos; José Manuel Díaz, en Comercio; Gabriel Frabregat,en Estudiante.

Ainhoa Gil coordinará el Área Social; estará acompañada por Ana Carrasco en Igualdad; Antonio Pérez, en Política Social; Salvador Naranjo, en Mayores; Carlos Benítez, en Tercer Sector; José Gil, en Deporte; Julia Mora, en Infancia y Familia;y Susana Romero, en Diversidad.

Alberto Pozo de los Ríos será el coordinador de Comunicación; estará acompañado por Alberto Garrucho, en Análisis Electoral y Social Media; Inma de la Corte, en Cultura; Cristina Jiménez, en Agenda 2030; Abraham Granadino, en Emprendedores y Autónomos; Lucian Cosmin, en Política agraria; y Francisca Llamas, en Transición Ecológica.

En Coordinación de Cargos Institucionales estará al frente Laura Márquez; en Formación, Irene Canca, y en Programa, Javier Caro.

Las vocalías contarán con Teresa Balbas, Manuel Monge, Francisco J. González; Vanesa García, José Manuel Jiménez, Juan A. Morales, María Concepción, Carmen Rubilí, Claudia Toledo y África Becerra.

A pesar de integrar a socialistas de otras corrientes, desde Izquierda Socialista (IS) en Jerez mostraron este sábado su malestar por no incluir a ningún representante de este grupo. "Era un compromiso de Juan Espadas e Irene García. En las diez poblaciones de Cádiz que tenemos coordinadores con adscritos lo han cumplido", denunció Jesús Palomo, coordinador local de IS.

Llama también la atención que no están en la ejecutiva local los concejales Francisco Camas y José Antonio Cabello. Laura Álvarez tampoco pero porque ya forma parte de la ejecutiva regional. Igualmente, la diputada Eva Bravo tampoco está en la nueva lista.