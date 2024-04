Mamen Sánchez muestra desde Jerez su apoyo público a Pedro Sánchez

La secretaria general del PSOE en Jerez y diputada Mamen Sánchez no dudó este miércoles en mostrar su apoyo públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar su retirada de la agenda pública mientras reflexiona sobre su futuro político.

En redes sociales ha publicado un mensaje para respaldar al líder de los socialistas junto a una imagen de ambos abrazos en el Congreso de los Diputados en Madrid.

En concreto, estas son las palabras que Mamen Sánchez ha dedicado a Pedro Sánchez:

"No necesito que este mensaje lo lea Pedro. Ya le escribí por la mañana y me contestó rápidamente, como hace siempre. Me quedé perpleja cuando mientras él hablaba en la sesión de control, vi la noticia de la apertura de diligencias previas a Begoña, por una denuncia falsa. Me puse en su papel de marido, padre e hijo. Y se lo que para él como para nosotros significa nuestra familia.

Le entiendo, le comprendo. A mí también se me ha pasado alguna vez por la cabeza 'un basta ya'.Creo que esto debe servir para una reflexión profunda. Sé quienes no van a cambiar nunca su actitud. Pero este es un gran país, en el que cada día desde nuestras obligaciones trabajamos para dejarles un mundo mejor a nuestros hijos e hijas.

Si miramos los indicadores económicos, las mejoras en derechos y conquistas sociales y laborales, sabiendo que tenemos que ayudar a los que más lo necesitan, este país es para disfrutarlo. No para percibir ataques, difamaciones continuas, por quien no reconoce a este legítimo gobierno. No todo vale en política. Basta ya. #YoConPedro #masperrosanxeqnunca".

También otros socialistas de Jerez han mostrado su apoyo en redes sociales al presidente del Gobierno. Es el caso de Rubén Pérez Carvajal que ha publicado una imagen de Pedro Sánchez con el mensaje de "No estás solo" así como una petición de la plataforma de Change.org de apoyo al líder de los socialistas. Juanma García Bermúdez, Casto Sánchez, José Antonio Díaz y Carmen Collado, entre otros socialistas locales, también han publicado mensajes de respaldo al presidente.